Україна
Рубио сделал важное заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

Рубио сделал важное заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

26 февраля 2026 г. 13:09

13:09 Рубио сделал важное заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

19:00 Итоги зимы и новые тарифы — эфир Київський час

13:12 Зеленский анонсировал новый раунд переговоров — эфир День.LIVE

13:09 Рубио сделал важное заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что полномасштабная война России против Украины не имеет военного решения. Он отметил, что эта война закончится переговорами.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 26 февраля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;
  • позывной "Бильбо", офицер 108-го отдельного штурмового батальона Волки Да Винчи Владимир Лавренчук;
  • политолог-международник Андрей Бузаров;
  • начальник Каховской МВА, Каховский городской голова Виталий Немерец;
  • капитан заместитель командира батальона беспилотных систем "ПЕРУН КОРПС" 79 десантно-штурмовой Таврической бригады Эдуард Бардин;
  • народный депутат от фракции "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко;
  • юрист-международник, доктор философии по международному праву Виталий Яремчук;
  • ветеран российско-украинской войны Евгений Иевлев.

Недавно Марко Рубио заверил, что США продолжают усиливать давление на Россию и поставлять оружие Украине.

Также Рубио заявлял, что лидер США Дональд Трамп стремится как можно быстрее завершить полномасштабную войну в Украине.

13:41 В Украине появится польский банк — какие услуги он будет предоставлять

13:35 В Одессе планируют закрыть подстанции — что известно

13:20 Две скандинавские страны соединит новый скоростной поезд — маршруты

13:19 Зеленский сделал заявление в День сопротивления оккупации Крыма

13:15 Трудоустройство ВПЛ в Харькове — Терехов сказал, где нужны кадры

13:09 Рубио сделал важное заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

13:06 Коммунальные льготы в 2026 году — кто может получить и условия назначения

13:00 Осталось три дня — кто получит 42 000 грн помощи от Эстонии

12:59 Денежное вознаграждание за реестрацию в monobank — как изменится сумма

12:54 США не продают оружие РФ — Рубио о давлении на Москву

12:41 Как не выгореть на работе — советы для одесской молодёжи

06:33 Компенсации за уничтоженные РФ дома и квартиры — совет юриста

24 февраля

07:46 Из окопов к мирной жизни — путь одесского ветерана во время войны

06:55 Тысячи убитых — на Майдане посчитали флажки по погибшим

06:33 Годовщина войны — как изменилась жизнь одесситов после 24 февраля

06:19 Экономика под огнем – как выживает бизнес у фронта

04:37 Как начиналась война — фото и видео, облетевшие мир

21 февраля

06:33 Что нужно знать при переходе на украинский язык — советы филолога

20 февраля

06:33 Кого одесситы считают сегодня героями Украины — мнения горожан

18 февраля

06:33 Стоимость продуктов на одесском Привозе — что подорожало в феврале

17 февраля

06:33 Денег на все не хватает — что говорят одесситы о своих зарплатах

Зеленский провел переговоры с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Зеленский провел переговоры с Трампом — эфир Ранок.LIVE

26 февраля 2026 г. 8:00
Итоги зимы и новые тарифы — эфир Київський час

Итоги зимы и новые тарифы — эфир Київський час

25 февраля 2026 г. 19:00
Украина получила часть ракет для Patriot — эфир Вечір.LIVE

Украина получила часть ракет для Patriot — эфир Вечір.LIVE

25 февраля 2026 г. 18:00
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров — эфир День.LIVE

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров — эфир День.LIVE

25 февраля 2026 г. 13:12
ЕС перечислит Украине кредит на 90 млрд евро — эфир Ранок.LIVE

ЕС перечислит Украине кредит на 90 млрд евро — эфир Ранок.LIVE

25 февраля 2026 г. 8:00
Американские политики делают важные заявления — прямой эфир

Американские политики делают важные заявления — прямой эфир

24 февраля 2026 г. 21:32
Трамп хочет завершить войну в Украине до июля — эфир Вечір.LIVE

Трамп хочет завершить войну в Украине до июля — эфир Вечір.LIVE

24 февраля 2026 г. 18:00
Брифинг Зеленского в Киеве — ключевые заявления президента

Брифинг Зеленского в Киеве — ключевые заявления президента

24 февраля 2026 г. 17:19

