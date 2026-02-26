Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что полномасштабная война России против Украины не имеет военного решения. Он отметил, что эта война закончится переговорами.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 26 февраля.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
- народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;
- позывной "Бильбо", офицер 108-го отдельного штурмового батальона Волки Да Винчи Владимир Лавренчук;
- политолог-международник Андрей Бузаров;
- начальник Каховской МВА, Каховский городской голова Виталий Немерец;
- капитан заместитель командира батальона беспилотных систем "ПЕРУН КОРПС" 79 десантно-штурмовой Таврической бригады Эдуард Бардин;
- народный депутат от фракции "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко;
- юрист-международник, доктор философии по международному праву Виталий Яремчук;
- ветеран российско-украинской войны Евгений Иевлев.
Недавно Марко Рубио заверил, что США продолжают усиливать давление на Россию и поставлять оружие Украине.
Также Рубио заявлял, что лидер США Дональд Трамп стремится как можно быстрее завершить полномасштабную войну в Украине.