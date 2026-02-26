Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что полномасштабная война России против Украины не имеет военного решения. Он отметил, что эта война закончится переговорами.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 26 февраля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;

народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;

позывной "Бильбо", офицер 108-го отдельного штурмового батальона Волки Да Винчи Владимир Лавренчук;

политолог-международник Андрей Бузаров;

начальник Каховской МВА, Каховский городской голова Виталий Немерец;

капитан заместитель командира батальона беспилотных систем "ПЕРУН КОРПС" 79 десантно-штурмовой Таврической бригады Эдуард Бардин;

народный депутат от фракции "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко;

юрист-международник, доктор философии по международному праву Виталий Яремчук;

ветеран российско-украинской войны Евгений Иевлев.

Недавно Марко Рубио заверил, что США продолжают усиливать давление на Россию и поставлять оружие Украине.

Также Рубио заявлял, что лидер США Дональд Трамп стремится как можно быстрее завершить полномасштабную войну в Украине.