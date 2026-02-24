Гостями эфира Вечір.LIVE стали народный депутат Украины Тарас Тарасенко, начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко, нардеп Сергей Козырь, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, военный эксперт Роман Свитан и нардеп Валентин Наливайченко.

Гости эфира обсудят, что в США настаивают на заключении соглашения по завершению войны в Украине до 250-й годовщины независимости США, которое будут праздновать 4 июля.

Сообщается, что переговорный процесс уже вышел за пределы нескольких сроков, определенных администрацией США. В то же время отдельные американские чиновники признают, что пока нет сигналов, которые свидетельствовали бы о готовности российского диктатора Владимира Путина отказаться от своих жестких и максималистских требований.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сдача Донбасса не остановит российскую войну, как считают в Штатах.

Кроме того, глава государства отмечал, что Россия на переговорах "играет в игры". По его словам, Москва относится к ним несерьезно.