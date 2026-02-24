Видео
Україна
Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Видео

Трамп хочет завершить войну в Украине до июля — эфир Вечір.LIVE
Трамп хочет завершить войну в Украине до июля — эфир Вечір.LIVE

Трамп хочет завершить войну в Украине до июля — эфир Вечір.LIVE

24 февраля 2026 г. 18:00

Гостями эфира Вечір.LIVE стали народный депутат Украины Тарас Тарасенко, начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко, нардеп Сергей Козырь, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, военный эксперт Роман Свитан и нардеп Валентин Наливайченко.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что в США настаивают на заключении соглашения по завершению войны в Украине до 250-й годовщины независимости США, которое будут праздновать 4 июля.

Сообщается, что переговорный процесс уже вышел за пределы нескольких сроков, определенных администрацией США. В то же время отдельные американские чиновники признают, что пока нет сигналов, которые свидетельствовали бы о готовности российского диктатора Владимира Путина отказаться от своих жестких и максималистских требований.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сдача Донбасса не остановит российскую войну, как считают в Штатах.

Кроме того, глава государства отмечал, что Россия на переговорах "играет в игры". По его словам, Москва относится к ним несерьезно.

