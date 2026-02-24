Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, чего требует Россия. По его словам, даже если бы Украина вывела своих военных с Донбасса, Владимир Путин после этого не остановится и Москве нельзя доверять.

Ярослав Божко — политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина",

Александр Степаненко — командир зенитно-ракетной батареи 1030-го ОЗРДн "Аквила" 3 АК, старший лейтенант ВСУ,

Шимон Бриман — историк, эксперт по международным отношениям,

Андрей Познякевич — менеджер по координации деятельности оперативных штабов Украинского Красного Креста,

Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины,

Владимир Коваленко — городской голова Новой Каховки,

Егор Чечеринда — военнослужащий, майор ВСУ, журналист,

Александр Коваленко — представитель Запорожской областной военной администрации,

Дмитрий Плетенчук — представитель Военно-Морских Сил ВС Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что против уступок Путину. По его словам, в таком случае украинцам придется бежать из страны или быть россиянами.

Также президент обратился к США и призвал их разоблачить "игры" Путина. Украинский лидер уверен, что Москва несерьезно относится к переговорам.