Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, чего требует Россия. По его словам, даже если бы Украина вывела своих военных с Донбасса, Владимир Путин после этого не остановится и Москве нельзя доверять.
Напомним, Зеленский заявил, что против уступок Путину. По его словам, в таком случае украинцам придется бежать из страны или быть россиянами.
Также президент обратился к США и призвал их разоблачить "игры" Путина. Украинский лидер уверен, что Москва несерьезно относится к переговорам.