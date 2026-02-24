Видео
Видео

Путин не остановится после сдачи Донбасса — эфир День.LIVE

Путин не остановится после сдачи Донбасса — эфир День.LIVE

24 февраля 2026 г. 13:11

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, чего требует Россия. По его словам, даже если бы Украина вывела своих военных с Донбасса, Владимир Путин после этого не остановится и Москве нельзя доверять.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира День.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

  • Ярослав Божко — политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина",
  • Александр Степаненко — командир зенитно-ракетной батареи 1030-го ОЗРДн "Аквила" 3 АК, старший лейтенант ВСУ,
  • Шимон Бриман — историк, эксперт по международным отношениям,
  • Андрей Познякевич — менеджер по координации деятельности оперативных штабов Украинского Красного Креста,
  • Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины,
  • Владимир Коваленко — городской голова Новой Каховки,
  • Егор Чечеринда — военнослужащий, майор ВСУ, журналист,
  • Александр Коваленко — представитель Запорожской областной военной администрации,
  • Дмитрий Плетенчук — представитель Военно-Морских Сил ВС Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что против уступок Путину. По его словам, в таком случае украинцам придется бежать из страны или быть россиянами.

Также президент обратился к США и призвал их разоблачить "игры" Путина. Украинский лидер уверен, что Москва несерьезно относится к переговорам.

