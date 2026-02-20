Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE расскажет о переговорах в Женеве и изменениях в государственный бюджет. Среди тем также повышение зарплат украинцам.
Посмотреть интервью можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Интервью с Даниилом Гетманцевым
Гетманцев объяснил, почему ни одна армия Европы не сопоставима с боевым опытом Украины. Среди других тем:
- Чем дольше Украина будет противостоять России, тем больше времени будет у Европы на подготовку к войне;
- Главная проблема западных цивилизаций — отсутствие ценностей, в которые они бы искренне верили;
- На четвертом году войны лицемерие распространилось от политических элит до общества;
- Нарушение ТЦК прав и свобод граждан во время мобилизации;
- У некоторых общин нет возможности профинансировать повышение зарплат соцработникам;
- Реакция на любые проявления коррупции;
- Жилье для ВПЛ.
Напомним, Гетманцев рассказал о концепции Украины после войны. По его словам, страна должна сконцентрироваться на собственном восстановлении.
Ранее глава финансового комитета Рады заявил, что Украина может стать членом Европейского Союза с ограниченными правами.