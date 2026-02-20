Видео
Видео

Изменения в бюджете и повышение зарплат — интервью с Гетманцевым

Изменения в бюджете и повышение зарплат — интервью с Гетманцевым

20 февраля 2026 г. 21:00

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE расскажет о переговорах в Женеве и изменениях в государственный бюджет. Среди тем также повышение зарплат украинцам.

Посмотреть интервью можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Интервью с Даниилом Гетманцевым

Гетманцев объяснил, почему ни одна армия Европы не сопоставима с боевым опытом Украины. Среди других тем:

  • Чем дольше Украина будет противостоять России, тем больше времени будет у Европы на подготовку к войне;
  • Главная проблема западных цивилизаций — отсутствие ценностей, в которые они бы искренне верили;
  • На четвертом году войны лицемерие распространилось от политических элит до общества;
  • Нарушение ТЦК прав и свобод граждан во время мобилизации;
  • У некоторых общин нет возможности профинансировать повышение зарплат соцработникам;
  • Реакция на любые проявления коррупции;
  • Жилье для ВПЛ.

Напомним, Гетманцев рассказал о концепции Украины после войны. По его словам, страна должна сконцентрироваться на собственном восстановлении.

Ранее глава финансового комитета Рады заявил, что Украина может стать членом Европейского Союза с ограниченными правами.

