Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE расскажет о переговорах в Женеве и изменениях в государственный бюджет. Среди тем также повышение зарплат украинцам.

Интервью с Даниилом Гетманцевым

Гетманцев объяснил, почему ни одна армия Европы не сопоставима с боевым опытом Украины. Среди других тем:

Чем дольше Украина будет противостоять России, тем больше времени будет у Европы на подготовку к войне;

Главная проблема западных цивилизаций — отсутствие ценностей, в которые они бы искренне верили;

На четвертом году войны лицемерие распространилось от политических элит до общества;

Нарушение ТЦК прав и свобод граждан во время мобилизации;

У некоторых общин нет возможности профинансировать повышение зарплат соцработникам;

Реакция на любые проявления коррупции;

Жилье для ВПЛ.

Напомним, Гетманцев рассказал о концепции Украины после войны. По его словам, страна должна сконцентрироваться на собственном восстановлении.

Ранее глава финансового комитета Рады заявил, что Украина может стать членом Европейского Союза с ограниченными правами.