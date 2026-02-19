Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать обновленный план энергетического обеспечения громад к следующему отопительному сезону. Он отметил, что каждый город и громада, которые не допустили внутренних катастроф этой зимой, имеют опыт, который должен быть учтен в масштабе всей Украины.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 19 февраля.

Гости эфира Вечер.LIVE

Сергей Соболев — народный депутат от "Батькивщины", Первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ,

Владимир Фесенко — политолог,

Игорь Гарбарук — международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба",

Вадим Пикуз — и.о. председателя Мариупольского районного совета,

Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в Украине обновят энергообеспечение. Соответствующий план на следующий отопительный сезон будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне.

А 18 февраля президент провел совещание по энергетической ситуации в регионах. По его словам, уже активизированы правительственные программы, которые поддерживают обычных людей и бизнес.