Україна
Украина, США и Россия начинают переговоры — эфир День.LIVE

Украина, США и Россия начинают переговоры — эфир День.LIVE

17 февраля 2026 г. 13:00

Гостями эфира День.LIVE стали военный обозреватель Алексей Гетьман, политолог Максим Несвитайлов, начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, политолог Олег Саакян, военный эксперт Иван Ступак, нардеп пяти созывов ВРУ Юрий Костенко, политолог Петр Олещук и городской голова города Златополь Николай Бакшеев.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости обсудят, что в Женеве сегодня состоятся трехсторонние переговоры между Соединенными Штатами Америки, Украиной и Россией.

Среди других тем:

  • Украина делает все, чтобы Европа была за столом переговоров, — Зеленский;
  • 91 баллистическую ракету выпустили россияне по Украине в течение января;
  • США не выходят из НАТО, — Марко Рубио;
  • Зеленский обсудил с генсеком Совета Европы создание спецтрибунала по преступлениям РФ и привлечение Москвы к ответственности;
  • 90% украинцев против выборов сейчас. Однако в случае перемирия на 2-3 месяца их могут провести, — Зеленский;
  • Уже больше месяца в Одессе на маршруты не выходит электротранспорт. Были запущены социальные автобусы, а также оказана помощь со стороны других регионов Украины;
  • Украине нужны четкие сроки ускоренного вступления в ЕС, — Сибига;
  • На Мюнхенской конференции по безопасности европейские лидеры начали активное обсуждение создания собственного ядерного сдерживания для укрепления обороны континента;
  • Донбасс и ЗАЭС: в ВРУ назвали главные условия мирного соглашения;
  • Какие объекты инфраструктуры были повреждены больше всего и что уже удалось восстановить?

Напомним, США усилили свою делегацию на переговорах в Женеве. В состав вошли министр армии США Дэн Дрисколл и командующий американскими войсками в Европе Алекс Гринкевич.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Штаты не заставляют никого соглашаться на мирное соглашение о завершении войны.

