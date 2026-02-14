В Мюнхене в рамках конференции по безопасности начался 9-й Украинский ланч. Мероприятие организовал фонд Виктора Пинчука.

Смотрите ключевые события из Мюнхена в прямом эфире на Новини.LIVE.

Кто участвует и что обсудят во время 9-го Украинского ланча

На 9-м Украинском ланче присутствуют президенты Чехии Петр Павел, Финляндии Александер Стубб, Латвии Эдгарс Ринкевичс, а также премьеры Хорватии Андрей Пленкович, Дании Метте Фредериксен, Нидерландов Дик Схооф, Швеции Ульф Кристерссон.

Кроме того, в мероприятии приняли участие и представители бизнеса и эксперты. Вместе с ведущими политиками они обсудят текущую ситуацию и конкретные шаги для безопасного будущего Европы вместе с Украиной. Сквозная тема — практические решения и долгосрочные стратегии стабильности.

Напомним, что в субботу, 14 февраля, продолжается второй день конференции по безопасности в Мюнхене, где присутствует наш корреспондент Галина Остаповец. Она сообщает о главном с места событий.

Также в этот день в рамках конференции выступил Президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал ключевые потребности Украины сегодня и заверил в готовности к реальному миру с Россией.