Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция arrow
В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

14 февраля 2026 г. 14:55

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:55 В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

Text

12:58 Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

13 февраля 2026
Text

21:00 Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

Text

18:01 Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Text

13:36 Мюнхенская программа Зеленского — эфир День.LIVE

Text

13:30 Писториус делает заявление на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:30В Мюнхене начала работу конференция по безопасности — трансляция

Text

08:00 Украина готова к переговорам, а РФ не ответила — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2026
Text

20:00 Экономика РФ и перспективы Украины в ЕС — интервью с Алексеем Кущом

Text

14:55 В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

Text

12:58 Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

13 февраля 2026
Text

21:00 Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

Text

18:01 Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

В Мюнхене в рамках конференции по безопасности начался 9-й Украинский ланч. Мероприятие организовал фонд Виктора Пинчука.

Смотрите ключевые события из Мюнхена в прямом эфире на Новини.LIVE.

Кто участвует и что обсудят во время 9-го Украинского ланча 

На 9-м Украинском ланче присутствуют президенты Чехии Петр Павел, Финляндии Александер Стубб, Латвии Эдгарс Ринкевичс, а также премьеры Хорватии Андрей Пленкович, Дании Метте Фредериксен, Нидерландов Дик Схооф, Швеции Ульф Кристерссон.

Кроме того, в мероприятии приняли участие и представители бизнеса и эксперты. Вместе с ведущими политиками они обсудят текущую ситуацию и конкретные шаги для безопасного будущего Европы вместе с Украиной. Сквозная тема — практические решения и долгосрочные стратегии стабильности.

Напомним, что в субботу, 14 февраля, продолжается второй день конференции по безопасности в Мюнхене, где присутствует наш корреспондент Галина Остаповец. Она сообщает о главном с места событий.

Также в этот день в рамках конференции выступил Президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал ключевые потребности Украины сегодня и заверил в готовности к реальному миру с Россией.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

15:23 Выплаты военным во время лечения — сколько начисляют в 2026 году

15:17 После мирного соглашения РФ начнет вооружаться быстрее — Стармер

15:09 Алименты за 10 лет — при каких условиях деньги придется заплатить

15:06 Зеленский раскрыл о чем говорил с генсеком НАТО

14:57 Зеленский встретился с сенаторами Конгресса США — что обсудили

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 Фон дер Ляйен заявила, что РФ представляет реальную угрозу для Европы

Text

14:55 В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

14:43 В Одессе установили рекорд поцелуев — фоторепортаж

14:40 Зеленский сделал заявление о выборах в России — что сказал

14:32 Рынок земли в Буковеле — какие цены установили владельцы участков

15:23 Выплаты военным во время лечения — сколько начисляют в 2026 году

15:17 После мирного соглашения РФ начнет вооружаться быстрее — Стармер

15:09 Алименты за 10 лет — при каких условиях деньги придется заплатить

15:06 Зеленский раскрыл о чем говорил с генсеком НАТО

14:57 Зеленский встретился с сенаторами Конгресса США — что обсудили

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 Фон дер Ляйен заявила, что РФ представляет реальную угрозу для Европы

14:43 В Одессе установили рекорд поцелуев — фоторепортаж

14:40 Зеленский сделал заявление о выборах в России — что сказал

14:32 Рынок земли в Буковеле — какие цены установили владельцы участков

14:30 Штраф за выгул собаки — что должны знать владельцы опасных пород

06:33 День святого Валентина — как к нему относятся одесситы

13 февраля

06:33 День влюбленных приближается — как изменилась цена на цветы в Одессе

12 февраля

06:33 Истощенная почва и обледенение — будет ли урожай на Одесчине в 2026

11 февраля

06:33 Овощи как мясо — цена продуктов на Киевском базаре в Одессе

9 февраля

20:39 Участие Украины в евровидении 2026 — отношение одесситов к нацотбору

7 февраля

06:33 Переименование Хаджибея в Одессу — миф и историческая реальность

6 февраля

15:17 День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

06:29 Елене Зеленской 48 — жена и Первая леди в цитатах президента

5 февраля

06:33 Продукты на рынке Черемушки в Одессе — ассортимент и цены сегодня

4 февраля

06:33 Без света и тепла — как одесситы переживают морозы и блэкауты

Text

14:55 В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

Text

12:58 Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

13 февраля
Text

21:00 Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

Text

18:01 Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Видео по теме

Все видео
Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

14 февраля 2026 г. 12:58
Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

13 февраля 2026 г. 21:00
Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

13 февраля 2026 г. 18:01
Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

13 февраля 2026 г. 14:00
Мюнхенская программа Зеленского — эфир День.LIVE

Мюнхенская программа Зеленского — эфир День.LIVE

13 февраля 2026 г. 13:36
Писториус делает заявление на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Писториус делает заявление на Мюнхенской конференции — прямой эфир

13 февраля 2026 г. 13:30
В Мюнхене начала работу конференция по безопасности — трансляция

В Мюнхене начала работу конференция по безопасности — трансляция

13 февраля 2026 г. 11:30
Украина готова к переговорам, а РФ не ответила — эфир Ранок.LIVE

Украина готова к переговорам, а РФ не ответила — эфир Ранок.LIVE

13 февраля 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации