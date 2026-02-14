Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир arrow
Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

14 февраля 2026 г. 12:58

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:58 Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

13 февраля 2026
Text

21:00 Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

Text

18:01 Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Text

13:36 Мюнхенская программа Зеленского — эфир День.LIVE

Text

13:30 Писториус делает заявление на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:30В Мюнхене начала работу конференция по безопасности — трансляция

Text

08:00 Украина готова к переговорам, а РФ не ответила — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2026
Text

20:00 Экономика РФ и перспективы Украины в ЕС — интервью с Алексеем Кущом

Text

19:00 Встреча министров обороны на саммите НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

12:58 Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

13 февраля 2026
Text

21:00 Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

Text

18:01 Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Text

13:36 Мюнхенская программа Зеленского — эфир День.LIVE

Украинский лидер Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Европарламента Роберта Метсола и сенатор США Роджер Ф. Уикер приняли участие в публичной дискуссии с Кристианой Аманпур на Мюнхенской конференции по безопасности.

Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Заявления на Мюнхенской конференции по безопасности

Основные темы:

  • война в Украине;
  • гарантии безопасности;
  • дальнейшая координация усилий союзников.

Напомним, Новини.LIVE показывали кадры прибытия Зеленского на второй день Мюнхенской конференции по безопасности.

Также мы рассказывали, что запланировано сегодня на конференции в Мюнхене. В частности, ожидается встреча Владимира Зеленского с Марком Рютте.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:50 Зеленский заявил, что Украина готова к соглашению о мире

13:47 ВСУ ударили по российским объектам в Крыму — детали о последствиях

13:46 Сколько надо заплатить за 1 000 долларов в Украине

13:44 Легенда Динамо ищет работу тренером — ранее Суркис его уволил

13:44 Президент сказал, какой ответ Залужный привез из США перед большой войной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:44 Зеленський різко звернувся до Орбана, згадавши про його живіт

13:38 Пусть это будет ваше решение — Зеленский о вступлении Украины в НАТО

13:32 Раб війни — Зеленський пояснив, чому Путін не йде на перемир'я

13:26 Нефтяные танкеры России остаются кошельком для Кремля, — Зеленский

13:23 Россияне повредили все электростанции в Украине, — Зеленский

13:50 Зеленский заявил, что Украина готова к соглашению о мире

13:47 ВСУ ударили по российским объектам в Крыму — детали о последствиях

13:46 Сколько надо заплатить за 1 000 долларов в Украине

13:44 Легенда Динамо ищет работу тренером — ранее Суркис его уволил

13:44 Президент сказал, какой ответ Залужный привез из США перед большой войной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:44 Зеленський різко звернувся до Орбана, згадавши про його живіт

13:38 Пусть это будет ваше решение — Зеленский о вступлении Украины в НАТО

13:32 Раб війни — Зеленський пояснив, чому Путін не йде на перемир'я

13:26 Нефтяные танкеры России остаются кошельком для Кремля, — Зеленский

13:23 Россияне повредили все электростанции в Украине, — Зеленский

06:33 День святого Валентина — как к нему относятся одесситы

13 февраля

06:33 День влюбленных приближается — как изменилась цена на цветы в Одессе

12 февраля

06:33 Истощенная почва и обледенение — будет ли урожай на Одесчине в 2026

11 февраля

06:33 Овощи как мясо — цена продуктов на Киевском базаре в Одессе

9 февраля

20:39 Участие Украины в евровидении 2026 — отношение одесситов к нацотбору

7 февраля

06:33 Переименование Хаджибея в Одессу — миф и историческая реальность

6 февраля

15:17 День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

06:29 Елене Зеленской 48 — жена и Первая леди в цитатах президента

5 февраля

06:33 Продукты на рынке Черемушки в Одессе — ассортимент и цены сегодня

4 февраля

06:33 Без света и тепла — как одесситы переживают морозы и блэкауты

Text

12:58 Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

13 февраля
Text

21:00 Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

Text

18:01 Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Text

13:36 Мюнхенская программа Зеленского — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

13 февраля 2026 г. 21:00
Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

13 февраля 2026 г. 18:01
Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

13 февраля 2026 г. 14:00
Мюнхенская программа Зеленского — эфир День.LIVE

Мюнхенская программа Зеленского — эфир День.LIVE

13 февраля 2026 г. 13:36
Писториус делает заявление на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Писториус делает заявление на Мюнхенской конференции — прямой эфир

13 февраля 2026 г. 13:30
В Мюнхене начала работу конференция по безопасности — трансляция

В Мюнхене начала работу конференция по безопасности — трансляция

13 февраля 2026 г. 11:30
Украина готова к переговорам, а РФ не ответила — эфир Ранок.LIVE

Украина готова к переговорам, а РФ не ответила — эфир Ранок.LIVE

13 февраля 2026 г. 8:00
Экономика РФ и перспективы Украины в ЕС — интервью с Алексеем Кущом

Экономика РФ и перспективы Украины в ЕС — интервью с Алексеем Кущом

12 февраля 2026 г. 20:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации