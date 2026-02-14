Украинский лидер Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Европарламента Роберта Метсола и сенатор США Роджер Ф. Уикер приняли участие в публичной дискуссии с Кристианой Аманпур на Мюнхенской конференции по безопасности.

Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Заявления на Мюнхенской конференции по безопасности

Основные темы:

война в Украине;

гарантии безопасности;

дальнейшая координация усилий союзников.

