Украинский лидер Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Европарламента Роберта Метсола и сенатор США Роджер Ф. Уикер приняли участие в публичной дискуссии с Кристианой Аманпур на Мюнхенской конференции по безопасности.
Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Заявления на Мюнхенской конференции по безопасности
Основные темы:
- война в Украине;
- гарантии безопасности;
- дальнейшая координация усилий союзников.
Напомним, Новини.LIVE показывали кадры прибытия Зеленского на второй день Мюнхенской конференции по безопасности.
Также мы рассказывали, что запланировано сегодня на конференции в Мюнхене. В частности, ожидается встреча Владимира Зеленского с Марком Рютте.