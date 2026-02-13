Министр обороны Германии Борис Писториус пообщался с прессой накануне 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. В центре внимания — поддержка Украины, укрепление оборонных возможностей Европы и координация союзников на фоне растущих угроз безопасности.

Важные заявления министра смотрите в прямом эфире Новини.LIVE.

Заявление Писториуса на конференции в Мюнхене

Уже сегодня в Мюнхене стартует Конференция по безопасности-2026. Она является одной из основных мировых площадок для обсуждения безопасности, войны и мира.

Среди ключевых тем:

российская агрессия против Украины;

будущее европейской архитектуры безопасности;

трансатлантические отношения.

Напомним, Владимир Зеленский уже прибыл в Мюнхен на конференцию. У него состоятся двусторонние и многосторонние встречи с партнерами.

Также на мероприятии присутствует Андрей Сибига. Он присоединится к работе украинской делегации в Мюнхене.