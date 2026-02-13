Министр обороны Германии Борис Писториус пообщался с прессой накануне 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. В центре внимания — поддержка Украины, укрепление оборонных возможностей Европы и координация союзников на фоне растущих угроз безопасности.
Важные заявления министра смотрите в прямом эфире Новини.LIVE.
Заявление Писториуса на конференции в Мюнхене
Уже сегодня в Мюнхене стартует Конференция по безопасности-2026. Она является одной из основных мировых площадок для обсуждения безопасности, войны и мира.
Среди ключевых тем:
- российская агрессия против Украины;
- будущее европейской архитектуры безопасности;
- трансатлантические отношения.
Напомним, Владимир Зеленский уже прибыл в Мюнхен на конференцию. У него состоятся двусторонние и многосторонние встречи с партнерами.
Также на мероприятии присутствует Андрей Сибига. Он присоединится к работе украинской делегации в Мюнхене.