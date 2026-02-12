Рабочая группа по подготовке к возможным выборам в условиях военного положения должна в ближайшие недели наработать базовый документ. В то же время это не свидетельствует о проведении выборов в ближайшей перспективе.
Тема эфира
Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко во время заседания соответствующей рабочей группы заявил о начале работы над основным документом о возможности проведения выборов во время войны. По его словам, в течение нескольких недель необходимо сформировать "костяк" наработок, чтобы продемонстрировать реальную работу группы.
Гости эфира
- Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";
- Руслан Рохов, политолог;
- Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества;
- Анатолий Бурмич, народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики;
- Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сделал заявление относительно подготовки к выборам.
А также нардеп заявил о тайной подготовке кандидатов к избирательному процессу.