Рада готовит документ о выборах во время войны — эфир Вечір.LIVE
Рада готовит документ о выборах во время войны — эфир Вечір.LIVE

Рада готовит документ о выборах во время войны — эфир Вечір.LIVE

12 февраля 2026 г. 18:08

Рабочая группа по подготовке к возможным выборам в условиях военного положения должна в ближайшие недели наработать базовый документ. В то же время это не свидетельствует о проведении выборов в ближайшей перспективе.

Смотрите эфир Вечір.LIVE на YouTube-канале Новини.LIVE.

Тема эфира

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко во время заседания соответствующей рабочей группы заявил о начале работы над основным документом о возможности проведения выборов во время войны. По его словам, в течение нескольких недель необходимо сформировать "костяк" наработок, чтобы продемонстрировать реальную работу группы.

Гости эфира

  • Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";
  • Руслан Рохов, политолог;
  • Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества;
  • Анатолий Бурмич, народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики;
  • Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сделал заявление относительно подготовки к выборам.

А также нардеп заявил о тайной подготовке кандидатов к избирательному процессу.

