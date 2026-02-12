Рабочая группа по подготовке к возможным выборам в условиях военного положения должна в ближайшие недели наработать базовый документ. В то же время это не свидетельствует о проведении выборов в ближайшей перспективе.

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко во время заседания соответствующей рабочей группы заявил о начале работы над основным документом о возможности проведения выборов во время войны. По его словам, в течение нескольких недель необходимо сформировать "костяк" наработок, чтобы продемонстрировать реальную работу группы.

Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";

Руслан Рохов, политолог;

Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества;

Анатолий Бурмич, народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики;

Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сделал заявление относительно подготовки к выборам.

А также нардеп заявил о тайной подготовке кандидатов к избирательному процессу.