Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский заявил о готовности к переговорам — эфир Ранок.LIVE arrow
Зеленский заявил о готовности к переговорам — эфир Ранок.LIVE

Зеленский заявил о готовности к переговорам — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Зеленский заявил о готовности к переговорам — эфир Ранок.LIVE

11 февраля 2026
Text

19:00 КГГА провалила подготовку к суровой зиме — эфир Київський час

Text

18:15 Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE

Text

12:46 Как живет прифронтовое Запорожье — интервью с Региной Харченко

Text

08:00 Зеленский анонсировал решение по ПВО и войскам — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2026
Text

18:00 Макрон предлагает возобновить диалог с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Сырский раскрыл детали корпусной реформы — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский заявил о документах для мира — эфир Ранок.LIVE

9 февраля 2026
Text

17:57 Франция готовит новую военную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

08:00 Зеленский заявил о готовности к переговорам — эфир Ранок.LIVE

11 февраля 2026
Text

19:00 КГГА провалила подготовку к суровой зиме — эфир Київський час

Text

18:15 Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE

Text

12:46 Как живет прифронтовое Запорожье — интервью с Региной Харченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам в любой локации, если это принесет реальный результат. Сейчас рассматриваются варианты встречи в Майами или Абу-Даби, однако Россия пока колеблется.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 12 февраля

В эфире ведущие обсудят ситуацию на фронте и эволюцию FPV-дронов. Эксперты прокомментируют использование беспилотников зимой, новые тактики оккупантов, в частности запуск FPV с дронов типа "Гербера", а также о технологических инновациях, которые появились за время полномасштабной войны.

Отдельно остановятся на бюджетной ситуации и социальных выплатах: помощь жителям поврежденных домов в Киеве, отсутствие тепла в жилом фонде, европейский кредит на 90 млрд евро, пенсионная реформа, дефицит бюджета на 2026-2027 годы, уровень средней зарплаты и состояние бизнеса.

Также эксперты в студии прокомментируют вероятные выборы и референдум, законопроекты об отсрочке для контрактников "18-24", службу по контракту для мужчин 60+, принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий, рост жалоб на ТЦК и вопрос бодикамер. Кроме того, вы узнаете все возможное летнее наступление РФ, ситуацию на Запорожском направлении и риски для Покровска и Мирнограда.

Отдельно будет обсужден переговорный трек с РФ, поставки Patriot и оценки относительно возможных сроков завершения войны.

Гости эфира:

  • Дмитрий Воронков, пилот FPV-дронов, 420 отдельный батальон беспилотных систем
  • Леся Забуранная, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета
  • Иван Крулько, народный депутат Украины, "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета
  • Сергей Демченко, народный депутат Украины, "Слуга народа", Комитет по вопросам правовой политики
  • Денис Попович, военный аналитик
  • Ольга Алтунина, представитель Уполномоченного ВРУ по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины
  • Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований
  • Елена Шаркова, секретарь Миропольского сельского совета Сумской области

Напомним, Владимир Зеленский ответил, при каких условиях поедет на переговоры с Россией лично.

Также президент рассказывал, как проходят переговоры и какие преграды возникли.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:34 В ДТЭК опубликовали графики отключений для Киевщины на сегодня

08:30 ГПСУ назвала потери из-за незаконного пересечения границы

08:25 LAUD отреагировал на заявление LELÉKA о передаче кубка

08:11 Медальный зачет ОИ-2026 — США уверенно догоняют Норвегию

08:08 РФ атаковала Днепр ракетами и БпЛА — среди пострадавших есть дети

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 UNHCR предоставит выплаты пенсионерам в феврале — кто в списке

Text

08:00 Зеленский заявил о готовности к переговорам — эфир Ранок.LIVE

07:55 В сети публикуют ИИ-сгенерированные ролики о "мире любой ценой"

07:48 В Чернобыльском заповеднике заметили беременных олениц — фото

07:30 Что будет за игнорирование повестки для уточнения данных — юрист объяснил

08:34 В ДТЭК опубликовали графики отключений для Киевщины на сегодня

08:30 ГПСУ назвала потери из-за незаконного пересечения границы

08:25 LAUD отреагировал на заявление LELÉKA о передаче кубка

08:11 Медальный зачет ОИ-2026 — США уверенно догоняют Норвегию

08:08 РФ атаковала Днепр ракетами и БпЛА — среди пострадавших есть дети

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 UNHCR предоставит выплаты пенсионерам в феврале — кто в списке

07:55 В сети публикуют ИИ-сгенерированные ролики о "мире любой ценой"

07:48 В Чернобыльском заповеднике заметили беременных олениц — фото

07:30 Что будет за игнорирование повестки для уточнения данных — юрист объяснил

07:29 Омбудсмен раскритиковал мобилизацию — в ТЦК отреагировали

06:33 Истощенная почва и обледенение — будет ли урожай на Одесчине в 2026

11 февраля

06:33 Овощи как мясо — цена продуктов на Киевском базаре в Одессе

9 февраля

20:39 Участие Украины в евровидении 2026 — отношение одесситов к нацотбору

7 февраля

06:33 Переименование Хаджибея в Одессу — миф и историческая реальность

6 февраля

15:17 День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

06:29 Елене Зеленской 48 — жена и Первая леди в цитатах президента

5 февраля

06:33 Продукты на рынке Черемушки в Одессе — ассортимент и цены сегодня

4 февраля

06:33 Без света и тепла — как одесситы переживают морозы и блэкауты

3 февраля

10:09 Митрополиту Епифанию 47 — путь к предстоятелю ПЦУ

2 февраля

22:33 Херсон сегодня — как и чем сейчас живут люди в городе

Text

08:00 Зеленский заявил о готовности к переговорам — эфир Ранок.LIVE

11 февраля
Text

19:00 КГГА провалила подготовку к суровой зиме — эфир Київський час

Text

18:15 Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE

Text

12:46 Как живет прифронтовое Запорожье — интервью с Региной Харченко

Видео по теме

Все видео
КГГА провалила подготовку к суровой зиме — эфир Київський час

КГГА провалила подготовку к суровой зиме — эфир Київський час

11 февраля 2026 г. 19:00
Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

11 февраля 2026 г. 18:15
В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE

В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE

11 февраля 2026 г. 13:15
Как живет прифронтовое Запорожье — интервью с Региной Харченко

Как живет прифронтовое Запорожье — интервью с Региной Харченко

11 февраля 2026 г. 12:46
Зеленский анонсировал решение по ПВО и войскам — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал решение по ПВО и войскам — эфир Ранок.LIVE

11 февраля 2026 г. 8:00
Макрон предлагает возобновить диалог с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Макрон предлагает возобновить диалог с Путиным — эфир Вечір.LIVE

10 февраля 2026 г. 18:00
Сырский раскрыл детали корпусной реформы — эфир День.LIVE

Сырский раскрыл детали корпусной реформы — эфир День.LIVE

10 февраля 2026 г. 13:12
Зеленский заявил о документах для мира — эфир Ранок.LIVE

Зеленский заявил о документах для мира — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации