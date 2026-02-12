Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам в любой локации, если это принесет реальный результат. Сейчас рассматриваются варианты встречи в Майами или Абу-Даби, однако Россия пока колеблется.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.
Эфир Ранок.LIVE 12 февраля
В эфире ведущие обсудят ситуацию на фронте и эволюцию FPV-дронов. Эксперты прокомментируют использование беспилотников зимой, новые тактики оккупантов, в частности запуск FPV с дронов типа "Гербера", а также о технологических инновациях, которые появились за время полномасштабной войны.
Отдельно остановятся на бюджетной ситуации и социальных выплатах: помощь жителям поврежденных домов в Киеве, отсутствие тепла в жилом фонде, европейский кредит на 90 млрд евро, пенсионная реформа, дефицит бюджета на 2026-2027 годы, уровень средней зарплаты и состояние бизнеса.
Также эксперты в студии прокомментируют вероятные выборы и референдум, законопроекты об отсрочке для контрактников "18-24", службу по контракту для мужчин 60+, принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий, рост жалоб на ТЦК и вопрос бодикамер. Кроме того, вы узнаете все возможное летнее наступление РФ, ситуацию на Запорожском направлении и риски для Покровска и Мирнограда.
Отдельно будет обсужден переговорный трек с РФ, поставки Patriot и оценки относительно возможных сроков завершения войны.
Гости эфира:
- Дмитрий Воронков, пилот FPV-дронов, 420 отдельный батальон беспилотных систем
- Леся Забуранная, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета
- Иван Крулько, народный депутат Украины, "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета
- Сергей Демченко, народный депутат Украины, "Слуга народа", Комитет по вопросам правовой политики
- Денис Попович, военный аналитик
- Ольга Алтунина, представитель Уполномоченного ВРУ по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины
- Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований
- Елена Шаркова, секретарь Миропольского сельского совета Сумской области
Напомним, Владимир Зеленский ответил, при каких условиях поедет на переговоры с Россией лично.
Также президент рассказывал, как проходят переговоры и какие преграды возникли.