Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам в любой локации, если это принесет реальный результат. Сейчас рассматриваются варианты встречи в Майами или Абу-Даби, однако Россия пока колеблется.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 12 февраля

В эфире ведущие обсудят ситуацию на фронте и эволюцию FPV-дронов. Эксперты прокомментируют использование беспилотников зимой, новые тактики оккупантов, в частности запуск FPV с дронов типа "Гербера", а также о технологических инновациях, которые появились за время полномасштабной войны.

Отдельно остановятся на бюджетной ситуации и социальных выплатах: помощь жителям поврежденных домов в Киеве, отсутствие тепла в жилом фонде, европейский кредит на 90 млрд евро, пенсионная реформа, дефицит бюджета на 2026-2027 годы, уровень средней зарплаты и состояние бизнеса.

Также эксперты в студии прокомментируют вероятные выборы и референдум, законопроекты об отсрочке для контрактников "18-24", службу по контракту для мужчин 60+, принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий, рост жалоб на ТЦК и вопрос бодикамер. Кроме того, вы узнаете все возможное летнее наступление РФ, ситуацию на Запорожском направлении и риски для Покровска и Мирнограда.

Отдельно будет обсужден переговорный трек с РФ, поставки Patriot и оценки относительно возможных сроков завершения войны.

Гости эфира:

Дмитрий Воронков, пилот FPV-дронов, 420 отдельный батальон беспилотных систем

Леся Забуранная, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета

Иван Крулько, народный депутат Украины, "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета

Сергей Демченко, народный депутат Украины, "Слуга народа", Комитет по вопросам правовой политики

Денис Попович, военный аналитик

Ольга Алтунина, представитель Уполномоченного ВРУ по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины

Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований

Елена Шаркова, секретарь Миропольского сельского совета Сумской области

Напомним, Владимир Зеленский ответил, при каких условиях поедет на переговоры с Россией лично.

Также президент рассказывал, как проходят переговоры и какие преграды возникли.