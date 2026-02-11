Видео
В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE
В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE

В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE

11 февраля 2026 г. 13:15

В медиа появились сообщения о якобы планах Украины провести выборы и референдум по миру на фоне давления со стороны США. По этим данным, вопрос связывают с возможными гарантиями безопасности от Вашингтона. Официальных подтверждений такой информации пока нет.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 11 февраля

В эфире обсудят международный трек и перспективы урегулирования войны: координацию позиций Украины с партнерами, заявления европейских лидеров по диалогу с РФ, подготовку Британии к возможному обострению и инициативы ЕС по условиям мира. Также поговорят об участии Украины в мероприятиях по безопасности и новых сигналах со стороны европейской дипломатии.

В центре внимания будет санкционная политика против "теневого флота" РФ: перехват судов, возможные ограничения против портов третьих стран и тенденции в российской нефтедобыче.

Отдельный блок будет посвящен противовоздушной обороне. Речь идет об изменениях в организации ПВО, усилении "малой" ПВО, развитии собственного производства систем защиты, контроле за поставками дронов и вооружения и новых технологических решениях для прикрытия фронта.

День.LIVE

  • Андрей Ковалев, кандидат политических наук
  • Светлана Осауленко, депутат Одесского городского совета
  • Виктория Гриб, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ
  • Олег Леонтьев, военный адвокат
  • Денис Попович, военный аналитик
  • Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины"
  • Игорь Попов, политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина"
  • Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений ОНУ имени Мечникова
  • Иван Костюк, подполковник, начальник 11 командного пункта противовоздушной обороны 3 армейского корпуса

Напомним, депутат объяснила, что будет с кандидатами на выборы, которые имели связи с Россией.

Между тем в Кремле заявили, что не получили 20-пунктный план для мира.

