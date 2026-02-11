В медиа появились сообщения о якобы планах Украины провести выборы и референдум по миру на фоне давления со стороны США. По этим данным, вопрос связывают с возможными гарантиями безопасности от Вашингтона. Официальных подтверждений такой информации пока нет.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 11 февраля

В эфире обсудят международный трек и перспективы урегулирования войны: координацию позиций Украины с партнерами, заявления европейских лидеров по диалогу с РФ, подготовку Британии к возможному обострению и инициативы ЕС по условиям мира. Также поговорят об участии Украины в мероприятиях по безопасности и новых сигналах со стороны европейской дипломатии.

В центре внимания будет санкционная политика против "теневого флота" РФ: перехват судов, возможные ограничения против портов третьих стран и тенденции в российской нефтедобыче.

Отдельный блок будет посвящен противовоздушной обороне. Речь идет об изменениях в организации ПВО, усилении "малой" ПВО, развитии собственного производства систем защиты, контроле за поставками дронов и вооружения и новых технологических решениях для прикрытия фронта.

Андрей Ковалев, кандидат политических наук

Светлана Осауленко, депутат Одесского городского совета

Виктория Гриб, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ

Олег Леонтьев, военный адвокат

Денис Попович, военный аналитик

Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины"

Игорь Попов, политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина"

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений ОНУ имени Мечникова

Иван Костюк, подполковник, начальник 11 командного пункта противовоздушной обороны 3 армейского корпуса

