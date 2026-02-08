Американский физический терапевт Фархад Остовари имеет уникальный опыт протезирования и реабилитации ветеранов после Афганистана и Ирана. Сейчас он клинический директор центра протезирования MCOP Украина.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык пообщалась с доктором физической терапии, когда он проводил закрытый мастер-класс "Особенности реабилитаций после ампутаций".

Ваш мастер-класс посетили более 50 украинских врачей, которые стремятся помогать нашим ветеранам. Каким уникальным опытом вы можете поделиться?

Я приезжаю в Украину уже 3 года, с начала полномасштабного вторжения. Забочусь об украинских солдатах, которые приезжают в США, а также здесь, в Украине. Во время своих визитов в Украину я заметил, что знания специалистов имеют определенные ограничения.

Это касается как тех, кто сейчас учится, так и тех, кто работает в обществе и ухаживает за пациентами. Я заметил недостаток знаний. Поскольку я работаю с пациентами с потерей конечностей в течение последних 16 лет и видел более тысячи пациентов с потерей конечностей: ниже колена, выше колена, гемипельвэктомия, вычленение бедра. Я понял, что этот недостаток знаний я мог бы устранить, составив модули и материалы для украинских специалистов. Помочь им и также вернуть ветеранов к активному образу жизни.

Чем отличается процесс протезирования у ветеранов после Афганистана и в украинских военных?

В Украине чаще встречаются сложные случаи. Во время конфликта в Ираке и Афганистане солдаты, которые приезжали в США, не имели много сложных случаев, таких как гемиплегия, расчленение бедра, ампутация верхней части конечности.

К сожалению, здесь, в Украине, мы видим очень много такого. Мы считаем, что для этих пациентов сверхважно быть независимыми, получить возможность вставать и двигаться. И мы имеем технологии и ресурсы, которые смогут воплотить их желания в реальность.

Какой сейчас самый критический кейс в сфере протезирования в Украине?

Это нехватка ресурсов для раненых военных. Если мы сможем объединить общество, чтобы помочь этим людям получить лучшие технологии, которые только существуют — это одна из главных целей. Украине нужны физические терапевты, которые смогут работать с пациентами после протезирования.

Мы сотрудничаем с международным благотворительным фондом Future for Ukraine и получаем помощь от правительства Исландии. Все эти организации и мы объединяемся, чтобы пройти вместе с ветеранами послеоперационный период. После того, как они получают протез, мы помогаем им научиться ходить и вернуться к нормальной жизни.

Что мотивирует американских протезистов приезжать в Украину и передавать опыт коллегам?

Когда я вижу, что пациент встает и ходит — это дает мне чувство удовлетворения. Я вижу еще одного человека, которому я смог помочь вернуться к своей жизни, вернуться в общество. Ходить на работу, отводить детей в школу или детский сад. Вернуться к своей жизни, которая процветала до ранения. Когда ты видишь улыбку на их лице впервые, когда они получают протез. Когда ты видишь, что они снова могут видеться со своей семьей и впервые после травмы могут стоять — все это дает тебе такую мотивацию, что ты хочешь помогать еще больше.

