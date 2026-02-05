В Абу-Даби 5 февраля начался второй день переговоров Украины, России и США. Команды работают в тех же форматах, что и во время прошлых встреч.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 5 февраля.
Гости сегодняшнего эфира:
- Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", Участник боевых действий;
- Екатерина Коваль — офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне;
- Лукаш Адамский — вице-директор Центра Мерошевского, эксперт в вопросах внешней политики;
- Ирина Борзова — народный депутат "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики;
- Виктор Трегубов — начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил, подполковник;
- Анатолий Бурмич — народный депутат, "Восстановление Украины", комитет по вопросам антикоррупционной политики;
- Людмила Покровщук — доктор философии, эксперт по вопросам внутренних и внешних политик.
Напомним, 5 февраля в Абу-Даби начался второй день переговоров. Рустем Умеров пообещал раскрыть детали после встреч.
В то же время Стив Уиткофф сообщил, что Украина, США и Россия договорились об обмене пленными. Это первый такой обмен за последние пять месяцев.