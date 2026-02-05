Видео
В Абу-Даби стартовал второй день переговоров — эфир День.LIVE

В Абу-Даби стартовал второй день переговоров — эфир День.LIVE

5 февраля 2026 г. 13:09

В Абу-Даби 5 февраля начался второй день переговоров Украины, России и США. Команды работают в тех же форматах, что и во время прошлых встреч.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 5 февраля.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", Участник боевых действий;
  • Екатерина Коваль — офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне;
  • Лукаш Адамский — вице-директор Центра Мерошевского, эксперт в вопросах внешней политики;
  • Ирина Борзова — народный депутат "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики;
  • Виктор Трегубов — начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил, подполковник;
  • Анатолий Бурмич — народный депутат, "Восстановление Украины", комитет по вопросам антикоррупционной политики;
  • Людмила Покровщук — доктор философии, эксперт по вопросам внутренних и внешних политик.

Напомним, 5 февраля в Абу-Даби начался второй день переговоров. Рустем Умеров пообещал раскрыть детали после встреч.

В то же время Стив Уиткофф сообщил, что Украина, США и Россия договорились об обмене пленными. Это первый такой обмен за последние пять месяцев.

Украина и Россия осуществят обмен пленных — эфир Ранок.LIVE

Украина и Россия осуществят обмен пленных — эфир Ранок.LIVE

5 февраля 2026 г. 8:00
Как живет столица под давлением морозов и атак РФ — эфир Київський час

Как живет столица под давлением морозов и атак РФ — эфир Київський час

4 февраля 2026 г. 20:01
Что известно о первом раунде переговоров в ОАЭ — эфир Вечер.LIVE

Что известно о первом раунде переговоров в ОАЭ — эфир Вечер.LIVE

4 февраля 2026 г. 17:52
Начались новые переговоры между Украиной, РФ и США — День.LIVE

Начались новые переговоры между Украиной, РФ и США — День.LIVE

4 февраля 2026 г. 13:09
Сегодня стартует второй раунд переговоров в ОАЭ — эфир Ранок.LIVE

Сегодня стартует второй раунд переговоров в ОАЭ — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2026 г. 8:00
Зеленский заявил об изменениях в переговорах с РФ — Вечір.LIVE

Зеленский заявил об изменениях в переговорах с РФ — Вечір.LIVE

3 февраля 2026 г. 17:55
Украине передадут технику после соглашения о мире — эфир День.LIVE

Украине передадут технику после соглашения о мире — эфир День.LIVE

3 февраля 2026 г. 13:00
Генсек НАТО посетит Киев и выступит в Раде — эфир Ранок.LIVE

Генсек НАТО посетит Киев и выступит в Раде — эфир Ранок.LIVE

3 февраля 2026 г. 8:00

