В Абу-Даби 5 февраля начался второй день переговоров Украины, России и США. Команды работают в тех же форматах, что и во время прошлых встреч.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 5 февраля.

Гости эфира

Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", Участник боевых действий;

Екатерина Коваль — офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне;

Лукаш Адамский — вице-директор Центра Мерошевского, эксперт в вопросах внешней политики;

Ирина Борзова — народный депутат "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики;

Виктор Трегубов — начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил, подполковник;

Анатолий Бурмич — народный депутат, "Восстановление Украины", комитет по вопросам антикоррупционной политики;

Людмила Покровщук — доктор философии, эксперт по вопросам внутренних и внешних политик.

Напомним, 5 февраля в Абу-Даби начался второй день переговоров. Рустем Умеров пообещал раскрыть детали после встреч.

В то же время Стив Уиткофф сообщил, что Украина, США и Россия договорились об обмене пленными. Это первый такой обмен за последние пять месяцев.