Україна
Виткофф будет на переговорах между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE
Виткофф будет на переговорах между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Виткофф будет на переговорах между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

2 февраля 2026 г. 18:13

Гостями эфира Вечір.LIVE стали политолог Вера Константинова, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, пресс-секретарь Vodafone Украина Виктория Павловская, политолог Руслан Рохов, заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко, адвокат Ростислав Кравец и член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что спецпредставитель США Стив Уиткофф примет участие в переговорах между Украиной и Россией, которые состоятся в Объединенных Арабских Эмиратах 4 и 5 февраля.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский в вечернем обращении 1 февраля рассказал детали о подготовке к переговорам.

А 31 января во Флориде состоялись переговоры между Россией и США. Стороны обсудили войну в Украине.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

