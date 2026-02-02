Гостями эфира Вечір.LIVE стали политолог Вера Константинова, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, пресс-секретарь Vodafone Украина Виктория Павловская, политолог Руслан Рохов, заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко, адвокат Ростислав Кравец и член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что спецпредставитель США Стив Уиткофф примет участие в переговорах между Украиной и Россией, которые состоятся в Объединенных Арабских Эмиратах 4 и 5 февраля.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский в вечернем обращении 1 февраля рассказал детали о подготовке к переговорам.

А 31 января во Флориде состоялись переговоры между Россией и США. Стороны обсудили войну в Украине.