Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

Минобороны вместе со SpaceX решает проблему использования Starlink на российских дронах. После появления над украинскими городами российских беспилотников со Starlink, Министерство обороны связалось с компанией SpaceX и предложило методы решения этой проблемы. Министр обороны Михаил Федоров поблагодарил Илона Маска за срочную реакцию.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

Кто в гостях в эфире Вечір.LIVE

Обсудить актуальные события Украины и мира к нам пришли такие эксперты:

эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич;

международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;

экономист Борис Кушнирук;

народный депутат, "Батькивщина" Михаил Цимбалюк.

Напомним, что Федоров вместе с американской аэрокосмической компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских беспилотниках. Украинская сторона предложила варианты решения этого вопроса.

Ранее мы также информировали, что Федоров объявил о запуске новой модели защиты неба. Только за последний месяц РФ применило более 6 тысяч беспилотников.