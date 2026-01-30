Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE arrow
Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

30 января 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

29 января 2026
Text

17:54 Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE

Text

08:00 США согласовали гарантии безопасности для Украины — эфир Ранок.LIVE

28 января 2026
Text

19:00 Последствия ударов и бездействие власти — эфир Київський час

Text

17:46 Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

08:00 Зеленский готов встретиться с Путиным — эфир Ранок.LIVE

27 января 2026
Text

17:50 Зеленский сделал заявление про вступление в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Четверо полицейских погибли в Черкасской области — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский пообещал серьезные изменения в ПВО — эфир Ранок.LIVE

Text

08:00 Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

29 января 2026
Text

17:54 Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Работают по 14 часов — как ремонтники возвращают тепло в Киеве

Text

13:00 В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE

Text

08:00 США согласовали гарантии безопасности для Украины — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к Владимиру Путину с просьбой временно прекратить удары по украинским городам на время сильных морозов, а тот согласился. Между тем продолжаются активные переговоры по территориальному вопросу для перемирия.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 30 января

Ведущие обсудят ситуацию на фронте в Донецкой и Харьковской областях, в частности бои за Купянское направление, Мирноград, Покровск и Часов Яр, а также рекрутинг, проблему СЗЧ и новые стандарты военной подготовки. Гости эфира прокомментируют оценки западных аналитиков относительно перспектив боевых действий и роль гарантий безопасности для Украины с развертыванием европейских сил при поддержке США.

Также время эфира будет посвящено международным переговорам и гарантиям безопасности: трехсторонним контактам, территориальному вопросу, участию США, позиции Дональда Трампа и заявлениям американских чиновников относительно формата поддержки Украины.

Значительное внимание уделят экономике и энергетике: колебаниям курса валют, ценам на нефть и золото, потерям экономики из-за отключений, программам поддержки бизнеса и сложной ситуации с теплом и электроснабжением в регионах и столице на фоне морозов и обстрелов.

Гости эфира Ранок.LIVE

  • Виталий Миловидов — начальник службы информации и коммуникации 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг", подполковник
  • Иван Тимочко — военный аналитик
  • Сергей Евтушок — народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам регламента и депутатской этики
  • Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук
  • Василий Фурман — доктор экономических наук, член совета НБУ
  • Ярослав Макитра — политтехнолог
  • Руслан Черный — главный эксперт по реформе финансового сектора
  • Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова
  • Сергей Чаус — начальник Часовоярской городской военной администрации

Напомним, спецпредставитель США Стив Уиткофф прокомментировал ход переговоров и есть ли прогресс.

Также Владимир Зеленский отреагировал на слухи об энергетическом перемирии с Россией.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:08 Министр обороны США не приедет на важную встречу в НАТО

08:06 В ООН объяснили, почему Крым и Донбасс не могут отделиться

08:00 ЮНИСЕФ, УВКБ ООН и не только — кто получит помощь в феврале

Text

08:00 Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

07:42 ЕС расширил санкции против знаменитых российских пропагандистов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:35 Трамп заявил о прогрессе в переговорах между Украиной и РФ

07:30 Ловушка для бизнеса — как статус розыска срывает бронирование

07:25 Госслужба в Украине — в каком возрасте увольняют с должности в 2026 году

07:01 Переводы в ПриватБанке — какие условия будут действовать в феврале

06:37 Цены на подсолнечник "устали" расти — каких ждать изменений

08:08 Министр обороны США не приедет на важную встречу в НАТО

08:06 В ООН объяснили, почему Крым и Донбасс не могут отделиться

08:00 ЮНИСЕФ, УВКБ ООН и не только — кто получит помощь в феврале

07:42 ЕС расширил санкции против знаменитых российских пропагандистов

07:35 Трамп заявил о прогрессе в переговорах между Украиной и РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Ловушка для бизнеса — как статус розыска срывает бронирование

07:25 Госслужба в Украине — в каком возрасте увольняют с должности в 2026 году

07:01 Переводы в ПриватБанке — какие условия будут действовать в феврале

06:37 Цены на подсолнечник "устали" расти — каких ждать изменений

06:30 Удаление грыжи — какой статус определит ТЦК

22:38 Зимние цены на Новом базаре в Одессе — овощи, фрукты и мясо дорожают

06:05 Камышин рассказал о масштабном развитии дронов в Украине

28 января

22:31 Пешком, маршрутками и такси — как одесситы выживают без трамваев

27 января

17:56 Китай чистит верхушку армии — под ударом окружение Си Цзиньпина

16:31 Буданов в ОП — почему пропаганда РФ поднимает градус истерики

26 января

17:56 Гололед в Одессе — советы спасателей как пережить непогоду

25 января

06:33 День рождения Зеленского — что пожелали президенту одесситы

23 января

06:33 Что происходит с одесскими трамваями во время блэкаутов

21 января

22:33 Морозы и блэкауты — какие продукты подорожали на Привозе

06:33 Экологическая катастрофа в Одессе — в каком состоянии Черное море

Text

08:00 Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

29 января
Text

17:54 Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Работают по 14 часов — как ремонтники возвращают тепло в Киеве

Text

13:00 В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE

Text

08:00 США согласовали гарантии безопасности для Украины — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

29 января 2026 г. 17:54
Работают по 14 часов — как ремонтники возвращают тепло в Киеве

Работают по 14 часов — как ремонтники возвращают тепло в Киеве

29 января 2026 г. 17:05
В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE

В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE

29 января 2026 г. 13:00
США согласовали гарантии безопасности для Украины — эфир Ранок.LIVE

США согласовали гарантии безопасности для Украины — эфир Ранок.LIVE

29 января 2026 г. 8:00
Последствия ударов и бездействие власти — эфир Київський час

Последствия ударов и бездействие власти — эфир Київський час

28 января 2026 г. 19:00
Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

28 января 2026 г. 17:46
Зеленский готов встретиться с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Зеленский готов встретиться с Путиным — эфир Ранок.LIVE

28 января 2026 г. 8:00
Зеленский сделал заявление про вступление в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал заявление про вступление в ЕС — эфир Вечір.LIVE

27 января 2026 г. 17:50

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации