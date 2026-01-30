Президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к Владимиру Путину с просьбой временно прекратить удары по украинским городам на время сильных морозов, а тот согласился. Между тем продолжаются активные переговоры по территориальному вопросу для перемирия.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 30 января

Ведущие обсудят ситуацию на фронте в Донецкой и Харьковской областях, в частности бои за Купянское направление, Мирноград, Покровск и Часов Яр, а также рекрутинг, проблему СЗЧ и новые стандарты военной подготовки. Гости эфира прокомментируют оценки западных аналитиков относительно перспектив боевых действий и роль гарантий безопасности для Украины с развертыванием европейских сил при поддержке США.

Также время эфира будет посвящено международным переговорам и гарантиям безопасности: трехсторонним контактам, территориальному вопросу, участию США, позиции Дональда Трампа и заявлениям американских чиновников относительно формата поддержки Украины.

Значительное внимание уделят экономике и энергетике: колебаниям курса валют, ценам на нефть и золото, потерям экономики из-за отключений, программам поддержки бизнеса и сложной ситуации с теплом и электроснабжением в регионах и столице на фоне морозов и обстрелов.

Гости эфира Ранок.LIVE

Виталий Миловидов — начальник службы информации и коммуникации 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг", подполковник

Иван Тимочко — военный аналитик

Сергей Евтушок — народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам регламента и депутатской этики

Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук

Василий Фурман — доктор экономических наук, член совета НБУ

Ярослав Макитра — политтехнолог

Руслан Черный — главный эксперт по реформе финансового сектора

Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова

Сергей Чаус — начальник Часовоярской городской военной администрации

