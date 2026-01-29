Видео
Видео

США согласовали гарантии безопасности для Украины — эфир Ранок.LIVE

США согласовали гарантии безопасности для Украины — эфир Ранок.LIVE

29 января 2026 г. 8:00

Text

Text

17:50 Зеленский сделал заявление про вступление в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что между партнерами достигнуто общее согласие по формированию системы гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что ключевую координационную роль в этом процессе будут играть Соединенные Штаты, тогда как практическое присутствие на местах обеспечат европейские военные. По словам Рубио, будущая модель безопасности Украины будет опираться на американскую поддержку как базовый элемент договоренностей между союзниками.

Смотрите об этом и не только в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира

  • командир добровольческого батальона "Грузинский легион", солдат Мамука Мамулашвили;
  • профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский;
  • доктор исторических наук, политолог, общественно-политический деятель Павел Гай-Нижник;
  • экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист Николай Голомша;
  • председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк
  • народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;
  • министр соцполитики в течение 2022-2025 гг., кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital Оксана Жолнович;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев.

Напомним, ранее в Белом доме опровергли слухи о предоставлении гарантий безопасности для Украины в обмен на отказ от Донбасса.

А также накануне президент Владимир Зеленский дал новые поручения переговорной команде для усиления сотрудничества с США по восстановлению Украины после войны.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

