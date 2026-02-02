Видео
Україна
Видео

Россия не бьет по энергетике, но атакует логистику — эфир День.LIVE

Россия не бьет по энергетике, но атакует логистику — эфир День.LIVE

2 февраля 2026 г. 13:22

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о результатах селектора посвященного энергетике страны. Он заявил, что Россия сконцентрировала свои атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Прямой эфир День.LIVE

Ведущие обсудят ход мирных переговоров и ожидания от встреч в Абу-Даби, позиции сторон по территориям, границы компромиссов и зависимость Украины от западной поддержки. Также в фокусе разговора будет динамика на фронте, роль дронов, эффективность ПВО и риски в случае провала мирного трека.

Значительное внимание уделят энергоэффективности, государственным и международным программам, поддержке ОСМД, бизнеса и социально уязвимых групп. Отдельно гости прокомментируют такие темы, как: новые правила отсрочек в 2026 году, контракты, правовые аспекты, коррупционные риски и инциденты по безопасности.

Гости День.LIVE

  • Егор Чечеринда — военнослужащий ВСУ, майор, журналист
  • Андриан Прокип — руководитель энергетических программ Украинского института будущего
  • Анна Замазеева — глава Госэнергоэффективности
  • Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека НААУ
  • Олег Буряк — председатель Запорожской районной государственной администрации
  • Оксана Савчук — народный депутат, Комитет ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры
  • Михаил Непран — первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины
  • Андрей Беседин — начальник Купянской городской военной администрации

Напомним, Владимир Зеленский заявил об определенных изменениях для эффективного и бесперебойного энергоснабжения в Украине.

Также в нескольких регионах Украины ввели экстренные и аварийные отключения электроэнергии.

Зеленский назвал дату новых переговоров — эфир Ранок.LIVE

Зеленский назвал дату новых переговоров — эфир Ранок.LIVE

2 февраля 2026 г. 8:00
Жилье для украинцев и повышение пенсий — интервью с Гетманцевым

Жилье для украинцев и повышение пенсий — интервью с Гетманцевым

30 января 2026 г. 21:00
Зеленский поручил защитить Юг Украины — эфир Вечір.LIVE

Зеленский поручил защитить Юг Украины — эфир Вечір.LIVE

30 января 2026 г. 17:56
Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

30 января 2026 г. 13:07
Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

30 января 2026 г. 8:00
Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

29 января 2026 г. 17:54
Работают по 14 часов — как ремонтники возвращают тепло в Киеве

Работают по 14 часов — как ремонтники возвращают тепло в Киеве

29 января 2026 г. 17:05
В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE

В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE

29 января 2026 г. 13:00

