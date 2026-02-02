Президент Украины Владимир Зеленский объявил о результатах селектора посвященного энергетике страны. Он заявил, что Россия сконцентрировала свои атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Прямой эфир День.LIVE

Ведущие обсудят ход мирных переговоров и ожидания от встреч в Абу-Даби, позиции сторон по территориям, границы компромиссов и зависимость Украины от западной поддержки. Также в фокусе разговора будет динамика на фронте, роль дронов, эффективность ПВО и риски в случае провала мирного трека.

Значительное внимание уделят энергоэффективности, государственным и международным программам, поддержке ОСМД, бизнеса и социально уязвимых групп. Отдельно гости прокомментируют такие темы, как: новые правила отсрочек в 2026 году, контракты, правовые аспекты, коррупционные риски и инциденты по безопасности.

Гости День.LIVE

Егор Чечеринда — военнослужащий ВСУ, майор, журналист

Андриан Прокип — руководитель энергетических программ Украинского института будущего

Анна Замазеева — глава Госэнергоэффективности

Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека НААУ

Олег Буряк — председатель Запорожской районной государственной администрации

Оксана Савчук — народный депутат, Комитет ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры

Михаил Непран — первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины

Андрей Беседин — начальник Купянской городской военной администрации

Напомним, Владимир Зеленский заявил об определенных изменениях для эффективного и бесперебойного энергоснабжения в Украине.

Также в нескольких регионах Украины ввели экстренные и аварийные отключения электроэнергии.