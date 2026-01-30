Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE arrow
Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

30 января 2026 г. 13:07

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:07 Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

29 января 2026
Text

17:54 Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE

Text

08:00 США согласовали гарантии безопасности для Украины — эфир Ранок.LIVE

28 января 2026
Text

19:00 Последствия ударов и бездействие власти — эфир Київський час

Text

17:46 Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

08:00 Зеленский готов встретиться с Путиным — эфир Ранок.LIVE

27 января 2026
Text

17:50 Зеленский сделал заявление про вступление в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Четверо полицейских погибли в Черкасской области — эфир День.LIVE

Text

13:07 Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

29 января 2026
Text

17:54 Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Работают по 14 часов — как ремонтники возвращают тепло в Киеве

Text

13:00 В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, юрист-международник Виталий Яремчук, эксперт по медицинскому праву Наталья Лисневская, заместитель директора Аналитического Центра Политика Артем Бронжуков, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий, председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак и глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что из-за российских атак на железную дорогу и фиксации вражеских дронов ограничили движение поездов между Днепром и Запорожьем.

Известно о повреждении железнодорожной инфраструктуры, но благодаря введенным ограничениям пассажиры и железнодорожники не пострадали.

В сотрудничестве с военными администрациями Днепра и Запорожья были налажены резервные автобусные перевозки. Пассажиров поездов №37/38 сообщением Киев — Запорожье и №85/86 Львов — Запорожье уже доставляют до станций Синельниково и Запорожье альтернативным маршрутом.

В компании призвали путешественников внимательно следить за объявлениями на вокзалах, сообщениями от поездных бригад, а также проверять push-оповещения в приложении "Укрзализныци".

Напомним, из-за ситуации с безопасностью на Днепропетровщине ограничили движение некоторых поездов. Кроме того, у нескольких изменили маршрут.

Ранее оккупанты атаковали пассажирский поезд в Харьковской области. В результате обстрела есть погибшие.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:14 Россия переориентировала удары — Зеленский объяснил

13:11 Одесситы могут получить 300 тыс. от страны — на что дают деньги

Text

13:07 Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

13:07 Впереди арктические морозы до -28°C — синоптик Диденко дала прогноз

13:02 Денежная помощь Каритас — где можно получить тем, кому 55+

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:54 Дорога за миллиарды — для богачей построили специальную трассу

12:53 В нескольких областях Украины введены аварийные обесточивания

12:40 В Киеве аноним "заминировал" ряд зданий — что говорят в полиции

12:35 Дрова недорого — на Одесчине разоблачили очередную схему

12:33 Некоторые ФЛП будут платить 15% единого налога — кому не избежать штрафа

13:14 Россия переориентировала удары — Зеленский объяснил

13:11 Одесситы могут получить 300 тыс. от страны — на что дают деньги

13:07 Впереди арктические морозы до -28°C — синоптик Диденко дала прогноз

13:02 Денежная помощь Каритас — где можно получить тем, кому 55+

12:54 Дорога за миллиарды — для богачей построили специальную трассу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:53 В нескольких областях Украины введены аварийные обесточивания

12:40 В Киеве аноним "заминировал" ряд зданий — что говорят в полиции

12:35 Дрова недорого — на Одесчине разоблачили очередную схему

12:33 Некоторые ФЛП будут платить 15% единого налога — кому не избежать штрафа

12:30 ЕС готовит самый большой зимний пакет помощи для Украины

22:38 Зимние цены на Новом базаре в Одессе — овощи, фрукты и мясо дорожают

06:05 Камышин рассказал о масштабном развитии дронов в Украине

28 января

22:31 Пешком, маршрутками и такси — как одесситы выживают без трамваев

27 января

17:56 Китай чистит верхушку армии — под ударом окружение Си Цзиньпина

16:31 Буданов в ОП — почему пропаганда РФ поднимает градус истерики

26 января

17:56 Гололед в Одессе — советы спасателей как пережить непогоду

25 января

06:33 День рождения Зеленского — что пожелали президенту одесситы

23 января

06:33 Что происходит с одесскими трамваями во время блэкаутов

21 января

22:33 Морозы и блэкауты — какие продукты подорожали на Привозе

06:33 Экологическая катастрофа в Одессе — в каком состоянии Черное море

Text

13:07 Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

29 января
Text

17:54 Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Работают по 14 часов — как ремонтники возвращают тепло в Киеве

Text

13:00 В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

30 января 2026 г. 8:00
Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

29 января 2026 г. 17:54
Работают по 14 часов — как ремонтники возвращают тепло в Киеве

Работают по 14 часов — как ремонтники возвращают тепло в Киеве

29 января 2026 г. 17:05
В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE

В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE

29 января 2026 г. 13:00
США согласовали гарантии безопасности для Украины — эфир Ранок.LIVE

США согласовали гарантии безопасности для Украины — эфир Ранок.LIVE

29 января 2026 г. 8:00
Последствия ударов и бездействие власти — эфир Київський час

Последствия ударов и бездействие власти — эфир Київський час

28 января 2026 г. 19:00
Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

28 января 2026 г. 17:46
Зеленский готов встретиться с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Зеленский готов встретиться с Путиным — эфир Ранок.LIVE

28 января 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации