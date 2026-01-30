Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, юрист-международник Виталий Яремчук, эксперт по медицинскому праву Наталья Лисневская, заместитель директора Аналитического Центра Политика Артем Бронжуков, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий, председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак и глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что из-за российских атак на железную дорогу и фиксации вражеских дронов ограничили движение поездов между Днепром и Запорожьем.

Известно о повреждении железнодорожной инфраструктуры, но благодаря введенным ограничениям пассажиры и железнодорожники не пострадали.

В сотрудничестве с военными администрациями Днепра и Запорожья были налажены резервные автобусные перевозки. Пассажиров поездов №37/38 сообщением Киев — Запорожье и №85/86 Львов — Запорожье уже доставляют до станций Синельниково и Запорожье альтернативным маршрутом.

В компании призвали путешественников внимательно следить за объявлениями на вокзалах, сообщениями от поездных бригад, а также проверять push-оповещения в приложении "Укрзализныци".

Напомним, из-за ситуации с безопасностью на Днепропетровщине ограничили движение некоторых поездов. Кроме того, у нескольких изменили маршрут.

Ранее оккупанты атаковали пассажирский поезд в Харьковской области. В результате обстрела есть погибшие.