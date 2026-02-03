Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина получит большое количество военной техники для суши, неба и моря. Однако, это возможно в рамках мирного соглашения и гарантий безопасности.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 3 февраля

В центре внимания будет подготовка переговоров в Абу-Даби: формат встреч, роль США, участие международных организаций и возможные сценарии в случае срыва перемирия. Также гости и ведущие обсудят санкционную политику в отношении России и ограничения против теневого флота, энергоресурсов и влияние на глобальные рынки нефти и газа.

Еще один блок посвящен выборам во время войны: какие возможны механизмы голосования для военных, какова стоимость избирательного процесса и общественное отношение к онлайн-голосованию.

Завершат эфир вопросы энергетики и топлива. В частности пообщаются о таких темах: интеграция с европейским рынком, международная помощь, новые поставки газа и перспективы доходов российского бюджета.

Гости День.LIVE

Олег Саакян — политолог

Святослав Павлюк — исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины"

Антон Малеев — политолог

Андрей Демченко — спикер Государственной пограничной службы Украины

Александр Шульга — руководитель Института конфликтологии и анализа России

Константин Матвиенко — политический эксперт

Юрий Продан — министр топлива и энергетики Украины (2007-2010), министр энергетики и угольной промышленности (2014)

Напомним, Кремль направил США предложения, как улучшить между странами дипломатические отношения.

Также Financial Times оприоюднили статью, что США, ЕС и Украина якобы договорились о порядке действий, если Россия нарушит режим тишины в будущем.