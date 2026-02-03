Видео
Видео

Украине передадут технику после соглашения о мире — эфир День.LIVE

Украине передадут технику после соглашения о мире — эфир День.LIVE

3 февраля 2026 г. 13:00

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина получит большое количество военной техники для суши, неба и моря. Однако, это возможно в рамках мирного соглашения и гарантий безопасности.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 3 февраля

В центре внимания будет подготовка переговоров в Абу-Даби: формат встреч, роль США, участие международных организаций и возможные сценарии в случае срыва перемирия. Также гости и ведущие обсудят санкционную политику в отношении России и ограничения против теневого флота, энергоресурсов и влияние на глобальные рынки нефти и газа.

Еще один блок посвящен выборам во время войны: какие возможны механизмы голосования для военных, какова стоимость избирательного процесса и общественное отношение к онлайн-голосованию.

Завершат эфир вопросы энергетики и топлива. В частности пообщаются о таких темах: интеграция с европейским рынком, международная помощь, новые поставки газа и перспективы доходов российского бюджета.

Гости День.LIVE

  • Олег Саакян — политолог
  • Святослав Павлюк — исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины"
  • Антон Малеев — политолог
  • Андрей Демченко — спикер Государственной пограничной службы Украины
  • Александр Шульга — руководитель Института конфликтологии и анализа России
  • Константин Матвиенко — политический эксперт
  • Юрий Продан — министр топлива и энергетики Украины (2007-2010), министр энергетики и угольной промышленности (2014)

Напомним, Кремль направил США предложения, как улучшить между странами дипломатические отношения.

Также Financial Times оприоюднили статью, что США, ЕС и Украина якобы договорились о порядке действий, если Россия нарушит режим тишины в будущем.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Генсек НАТО посетит Киев и выступит в Раде — эфир Ранок.LIVE

Генсек НАТО посетит Киев и выступит в Раде — эфир Ранок.LIVE

3 февраля 2026 г. 8:00
Виткофф будет на переговорах между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Виткофф будет на переговорах между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

2 февраля 2026 г. 18:13
Россия не бьет по энергетике, но атакует логистику — эфир День.LIVE

Россия не бьет по энергетике, но атакует логистику — эфир День.LIVE

2 февраля 2026 г. 13:22
Зеленский назвал дату новых переговоров — эфир Ранок.LIVE

Зеленский назвал дату новых переговоров — эфир Ранок.LIVE

2 февраля 2026 г. 8:00
Жилье для украинцев и повышение пенсий — интервью с Гетманцевым

Жилье для украинцев и повышение пенсий — интервью с Гетманцевым

30 января 2026 г. 21:00
Зеленский поручил защитить Юг Украины — эфир Вечір.LIVE

Зеленский поручил защитить Юг Украины — эфир Вечір.LIVE

30 января 2026 г. 17:56
Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

30 января 2026 г. 13:07
Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

30 января 2026 г. 8:00

