Україна
Что известно о первом раунде переговоров в ОАЭ — эфир Вечер.LIVE
Что известно о первом раунде переговоров в ОАЭ — эфир Вечер.LIVE

Что известно о первом раунде переговоров в ОАЭ — эфир Вечер.LIVE

4 февраля 2026 г. 17:52

В среду, 4 февраля, состоялся первый раунд переговоров между Украиной, Россией и США. Встреча состоялась в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

С гостями прямого эфира говорим о первом раунде переговоров в Абу-Даби: что известно о трехсторонней встрече и когда состоится следующий этап переговоров между украинской, американской и российской делегациями.

Напомним, ранее мы писали о том, что в МИД объяснили цели Украины на переговорах. Георгий Тихий заявил, что сейчас Украина ставит перед собой цель понять, с какими намерениями прибыли партнеры по диалогу.

Также мы рассказывали о том, чего стоит ожидать от переговоров в Абу-Даби. СМИ узнали подробности трехсторонней встречи и возможных договоренностей между делегациями.

Начались новые переговоры между Украиной, РФ и США — День.LIVE

Начались новые переговоры между Украиной, РФ и США — День.LIVE

4 февраля 2026 г. 13:09
Сегодня стартует второй раунд переговоров в ОАЭ — эфир Ранок.LIVE

Сегодня стартует второй раунд переговоров в ОАЭ — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2026 г. 8:00
Зеленский заявил об изменениях в переговорах с РФ — Вечір.LIVE

Зеленский заявил об изменениях в переговорах с РФ — Вечір.LIVE

3 февраля 2026 г. 17:55
Украине передадут технику после соглашения о мире — эфир День.LIVE

Украине передадут технику после соглашения о мире — эфир День.LIVE

3 февраля 2026 г. 13:00
Генсек НАТО посетит Киев и выступит в Раде — эфир Ранок.LIVE

Генсек НАТО посетит Киев и выступит в Раде — эфир Ранок.LIVE

3 февраля 2026 г. 8:00
Виткофф будет на переговорах между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Виткофф будет на переговорах между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

2 февраля 2026 г. 18:13
Россия не бьет по энергетике, но атакует логистику — эфир День.LIVE

Россия не бьет по энергетике, но атакует логистику — эфир День.LIVE

2 февраля 2026 г. 13:22
Зеленский назвал дату новых переговоров — эфир Ранок.LIVE

Зеленский назвал дату новых переговоров — эфир Ранок.LIVE

2 февраля 2026 г. 8:00

