В среду, 4 февраля, состоялся первый раунд переговоров между Украиной, Россией и США. Встреча состоялась в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

С гостями прямого эфира говорим о первом раунде переговоров в Абу-Даби: что известно о трехсторонней встрече и когда состоится следующий этап переговоров между украинской, американской и российской делегациями.

Напомним, ранее мы писали о том, что в МИД объяснили цели Украины на переговорах. Георгий Тихий заявил, что сейчас Украина ставит перед собой цель понять, с какими намерениями прибыли партнеры по диалогу.

Также мы рассказывали о том, чего стоит ожидать от переговоров в Абу-Даби. СМИ узнали подробности трехсторонней встречи и возможных договоренностей между делегациями.