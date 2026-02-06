Украинский Президент Владимир Зеленский выразил недовольство работой Воздушных сил в ряде регионов страны. Он дал новые поручения по этому поводу командованию.

Об этом и не только говорим в прямом эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир Вечір.LIVE

Президент раскритиковал работу противовоздушной обороны. Об этом шла речь во время ежедневного селектора по ситуации в регионах. Владимир Зеленский назвал работу Воздушных сил в части регионов Украины неэффективной. Он обсудил с командующим Воздушных сил и министром обороны Украины решения, которые помогут качественнее противодействовать вражеским атакам.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский назвал возможные сроки завершения войны в Украине. Он подчеркнул, что Украина надеется на поддержку США в этом вопросе.

Также мы рассказывали о разговоре главы государства с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Речь шла об ударах России по энергетике Украины.