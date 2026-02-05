Гостями эфира Вечір.LIVE стали депутат Харьковского городского совета Дмитрий Булах, народный депутат Украины Юрий Камельчук, нардеп Александр Юрченко, экономист Алексей Кущ и член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая.

Гости эфира обсудят заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который анонсировал 48-й пакет помощи для Украины. Известно, что в нем преимущественно будет бронетехника.

Туск подтвердил, что Польша располагает истребителями МиГ-29 и готова передать их Украине в случае необходимости.

"Мы говорили о взаимном обмене. Украина готова к этому. Речь идет об украинских дронах, ведь мы хотим построить в Польше эффективную антидронную оборону", — добавил премьер.

Напомним, Украина и Польша согласовали новые шаги, которые помогут укрепить обороноспособность двух стран, а также развить экономику.

Кроме того, Зеленский вместе с Туском приняли участие в церемонии почтения памяти украинских воинов.