Польша готова передать Украине МиГ-29 — эфир Вечір.LIVE

Польша готова передать Украине МиГ-29 — эфир Вечір.LIVE

5 февраля 2026 г. 17:55

