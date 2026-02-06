Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Трамп верит в завершение войны в ближайшее время — эфир Ранок.LIVE arrow
Трамп верит в завершение войны в ближайшее время — эфир Ранок.LIVE

Трамп верит в завершение войны в ближайшее время — эфир Ранок.LIVE

6 февраля 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Трамп верит в завершение войны в ближайшее время — эфир Ранок.LIVE

5 февраля 2026
Text

17:55 Польша готова передать Украине МиГ-29 — эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 В Абу-Даби стартовал второй день переговоров — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина и Россия осуществят обмен пленных — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2026
Text

20:01 Как живет столица под давлением морозов и атак РФ — эфир Київський час

Text

17:52 Что известно о первом раунде переговоров в ОАЭ — эфир Вечер.LIVE

Text

13:09 Начались новые переговоры между Украиной, РФ и США — День.LIVE

Text

08:00 Сегодня стартует второй раунд переговоров в ОАЭ — эфир Ранок.LIVE

3 февраля 2026
Text

17:55 Зеленский заявил об изменениях в переговорах с РФ — Вечір.LIVE

Text

13:00 Украине передадут технику после соглашения о мире — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп верит в завершение войны в ближайшее время — эфир Ранок.LIVE

5 февраля 2026
Text

17:55 Польша готова передать Украине МиГ-29 — эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 В Абу-Даби стартовал второй день переговоров — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина и Россия осуществят обмен пленных — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2026
Text

20:01 Как живет столица под давлением морозов и атак РФ — эфир Київський час

Президент США Дональд Трамп считает, что война в Судане будет девятой среди конфликтов, остановленных благодаря его усилиям. В то же время он предположил, что сначала будет урегулирована ситуация между Россией и Украиной.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира Ранок.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

  • Андрей Кривущенко, позывной "Бородюля" — офицер секции S3 Батальона "Свобода", бригада "Рубеж" НГУ;
  • Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Юрий Гаврилечко — экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению;
  • Тарас Боровский — военный юрист, участник проекта "Пантеровец";
  • Роман Зинченко — эксперт по энергоэффективности;
  • Владимир Крейденко — народный депутат Украины от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Иван Базилюк — начальник Никопольской районной военной администрации.

Напомним, ранее Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной. По его словам, США — это самая мощная страна в мире.

Кроме того, американский лидер допускает сотрудничество с РФ. По словам Джей Ди Венса, это возможно, если интересы с ней частично совпадают.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:50 Стоимость услуги доставки газа — сколько должны платить украинцы

08:31 Россия атаковала несколько районов Днепропетровщины в течение суток

Роботы идут — как Украина может выиграть в битве за автоматизацию

Роботы идут — как Украина может выиграть в битве за автоматизацию

08:13 Мир не готов по-настоящему помочь Украине, — дочь Келлога

08:00 Финпомощь от Каритас — где предоставляют выплаты для переселенцев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Трамп верит в завершение войны в ближайшее время — эфир Ранок.LIVE

07:56 США могут ужесточить санкции против России — чего ждут

07:39 В Одессе взорвался автомобиль — владелец погиб

07:33 Кукуруза стремительно дорожает в феврале — в чем причина

07:32 Какая ветка метро Харькова самая любимая среди машинистов

08:50 Стоимость услуги доставки газа — сколько должны платить украинцы

08:31 Россия атаковала несколько районов Днепропетровщины в течение суток

Роботы идут — как Украина может выиграть в битве за автоматизацию

Роботы идут — как Украина может выиграть в битве за автоматизацию

08:13 Мир не готов по-настоящему помочь Украине, — дочь Келлога

08:00 Финпомощь от Каритас — где предоставляют выплаты для переселенцев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:56 США могут ужесточить санкции против России — чего ждут

07:39 В Одессе взорвался автомобиль — владелец погиб

07:33 Кукуруза стремительно дорожает в феврале — в чем причина

07:32 Какая ветка метро Харькова самая любимая среди машинистов

07:25 Сбережения до 10 тыс. грн — как лучше хранить деньги в 2026 году

06:29 Елене Зеленской 48 — жена и Первая леди в цитатах президента

5 февраля

06:33 Продукты на рынке Черемушки в Одессе — ассортимент и цены сегодня

4 февраля

06:33 Без света и тепла — как одесситы переживают морозы и блэкауты

3 февраля

10:09 Митрополиту Епифанию 47 — путь к предстоятелю ПЦУ

2 февраля

22:33 Херсон сегодня — как и чем сейчас живут люди в городе

05:52 Когда Украина откроет экспорт оружия, — интервью

30 января

21:33 Развлечения в Одессе сегодня — сколько тратят украинцы

29 января

22:38 Зимние цены на Новом базаре в Одессе — овощи, фрукты и мясо дорожают

06:05 Камышин рассказал о масштабном развитии дронов в Украине

28 января

22:31 Пешком, маршрутками и такси — как одесситы выживают без трамваев

Text

08:00 Трамп верит в завершение войны в ближайшее время — эфир Ранок.LIVE

5 февраля
Text

17:55 Польша готова передать Украине МиГ-29 — эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 В Абу-Даби стартовал второй день переговоров — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина и Россия осуществят обмен пленных — эфир Ранок.LIVE

4 февраля
Text

20:01 Как живет столица под давлением морозов и атак РФ — эфир Київський час

Видео по теме

Все видео
Польша готова передать Украине МиГ-29 — эфир Вечір.LIVE

Польша готова передать Украине МиГ-29 — эфир Вечір.LIVE

5 февраля 2026 г. 17:55
В Абу-Даби стартовал второй день переговоров — эфир День.LIVE

В Абу-Даби стартовал второй день переговоров — эфир День.LIVE

5 февраля 2026 г. 13:09
Украина и Россия осуществят обмен пленных — эфир Ранок.LIVE

Украина и Россия осуществят обмен пленных — эфир Ранок.LIVE

5 февраля 2026 г. 8:00
Как живет столица под давлением морозов и атак РФ — эфир Київський час

Как живет столица под давлением морозов и атак РФ — эфир Київський час

4 февраля 2026 г. 20:01
Что известно о первом раунде переговоров в ОАЭ — эфир Вечер.LIVE

Что известно о первом раунде переговоров в ОАЭ — эфир Вечер.LIVE

4 февраля 2026 г. 17:52
Начались новые переговоры между Украиной, РФ и США — День.LIVE

Начались новые переговоры между Украиной, РФ и США — День.LIVE

4 февраля 2026 г. 13:09
Сегодня стартует второй раунд переговоров в ОАЭ — эфир Ранок.LIVE

Сегодня стартует второй раунд переговоров в ОАЭ — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2026 г. 8:00
Зеленский заявил об изменениях в переговорах с РФ — Вечір.LIVE

Зеленский заявил об изменениях в переговорах с РФ — Вечір.LIVE

3 февраля 2026 г. 17:55

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации