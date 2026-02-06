Президент США Дональд Трамп считает, что война в Судане будет девятой среди конфликтов, остановленных благодаря его усилиям. В то же время он предположил, что сначала будет урегулирована ситуация между Россией и Украиной.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира Ранок.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

Андрей Кривущенко, позывной "Бородюля" — офицер секции S3 Батальона "Свобода", бригада "Рубеж" НГУ;

Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Юрий Гаврилечко — экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению;

Тарас Боровский — военный юрист, участник проекта "Пантеровец";

Роман Зинченко — эксперт по энергоэффективности;

Владимир Крейденко — народный депутат Украины от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Иван Базилюк — начальник Никопольской районной военной администрации.

Напомним, ранее Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной. По его словам, США — это самая мощная страна в мире.

Кроме того, американский лидер допускает сотрудничество с РФ. По словам Джей Ди Венса, это возможно, если интересы с ней частично совпадают.