Руководители государственных акционерных обществ и члены их наблюдательных советов, которые полностью контролируются государством, ежемесячно получают чрезвычайно высокие доходы — от сотен тысяч до миллионов гривен. В то же время многие из этих компаний годами демонстрируют убыточную деятельность.

Об этом и многом другом в новом выпуске проекта журналистских расследований "НАША СПРАВА".

Почему в государственных предприятиях зарплаты высокие, а эффективность низкая?

Бывший глава правления Нафтогаз Украины Алексей Чернышов, который является фигурантом по делу "Миндичгейт", получил в госпредприятии в 2024 году 25,11 млн грн заработной платы (около 2,1 млн грн в месяц). За 2023 год чистая прибыль компании составляет минус 1,6 млрд грн, хотя в следующем показатели значительно улучшились — 54 млрд грн.

Несмотря на полную государственную собственность, топ-менеджеры и члены наблюдательных советов не обязаны подавать декларации о доходах и имуществе, ведь формально не являются государственными служащими. Это означает, что общество не имеет доступа к информации об их состоянии, возможных конфликтах интересов или источниках доходов.

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев и народный депутат Алексей Гончаренко настаивают, что эту систему необходимо менять. Среди ключевых предложений, ограничение зарплат руководителей и членов наблюдательных советов, привязка вознаграждения к финансовым результатам предприятий, а также введение обязательного декларирования.

В то же время генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский имеет собственное видение ситуации. Он объясняет убыточность компании спецификой финансового учета, инвестициями и военными вызовами, а также выступает с критикой подхода к декларированию.

После громкого коррупционного скандала в энергетическом секторе, известного как "Миндичгейт", правительство заявило о намерении обновить наблюдательные советы в ключевых отраслях. Впрочем, специалисты отмечают: если не ввести действенные механизмы ответственности и открытого контроля, эти кадровые перестановки рискуют свестись лишь к символическим шагам.

Дополнительные риски несет и отмена Хозяйственного кодекса. Сейчас все государственные предприятия меняют форму управления, превращаясь в акционерные общества и ООО.

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, такая трансформация в условиях хронической убыточности может стать путем к скрытой приватизации государственных активов.

Кто на самом деле контролирует государственные компании? Почему корпоративная реформа буксует? И чьи интересы стоят за миллионными зарплатами, смотрите в расследовании проекта "Наша справа".

