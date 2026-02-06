Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Почему в госпредприятиях высокая зп и низкая эффективность — Наша Справа arrow
Почему в госпредприятиях высокая зп и низкая эффективность — Наша Справа

Почему в госпредприятиях высокая зп и низкая эффективность — Наша Справа

6 февраля 2026 г. 21:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:00 Почему в госпредприятиях высокая зп и низкая эффективность — Наша Справа

Text

19:11 Начались Олимпийские игры-2026 — прямой эфир

Text

18:11 Зеленский поставил задачу ПВО по шахедам — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Открытие Олимпиады-2026 — прямой эфир из Италии

Text

13:18 Сырский сообщил об успехах ВСУ на фронте — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Трамп верит в завершение войны в ближайшее время — эфир Ранок.LIVE

5 февраля 2026
Text

17:55 Польша готова передать Украине МиГ-29 — эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 В Абу-Даби стартовал второй день переговоров — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина и Россия осуществят обмен пленных — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2026
Text

20:01 Как живет столица под давлением морозов и атак РФ — эфир Київський час

Text

21:00 Почему в госпредприятиях высокая зп и низкая эффективность — Наша Справа

Text

19:11 Начались Олимпийские игры-2026 — прямой эфир

Text

18:11 Зеленский поставил задачу ПВО по шахедам — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Открытие Олимпиады-2026 — прямой эфир из Италии

Text

13:18 Сырский сообщил об успехах ВСУ на фронте — эфир День.LIVE

Руководители государственных акционерных обществ и члены их наблюдательных советов, которые полностью контролируются государством, ежемесячно получают чрезвычайно высокие доходы — от сотен тысяч до миллионов гривен. В то же время многие из этих компаний годами демонстрируют убыточную деятельность.

Об этом и многом другом в новом выпуске проекта журналистских расследований "НАША СПРАВА".

Почему в государственных предприятиях зарплаты высокие, а эффективность низкая?

Бывший глава правления Нафтогаз Украины Алексей Чернышов, который является фигурантом по делу "Миндичгейт", получил в госпредприятии в 2024 году 25,11 млн грн заработной платы (около 2,1 млн грн в месяц). За 2023 год чистая прибыль компании составляет минус 1,6 млрд грн, хотя в следующем показатели значительно улучшились — 54 млрд грн.

Несмотря на полную государственную собственность, топ-менеджеры и члены наблюдательных советов не обязаны подавать декларации о доходах и имуществе, ведь формально не являются государственными служащими. Это означает, что общество не имеет доступа к информации об их состоянии, возможных конфликтах интересов или источниках доходов.

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев и народный депутат Алексей Гончаренко настаивают, что эту систему необходимо менять. Среди ключевых предложений, ограничение зарплат руководителей и членов наблюдательных советов, привязка вознаграждения к финансовым результатам предприятий, а также введение обязательного декларирования.

В то же время генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский имеет собственное видение ситуации. Он объясняет убыточность компании спецификой финансового учета, инвестициями и военными вызовами, а также выступает с критикой подхода к декларированию.

После громкого коррупционного скандала в энергетическом секторе, известного как "Миндичгейт", правительство заявило о намерении обновить наблюдательные советы в ключевых отраслях. Впрочем, специалисты отмечают: если не ввести действенные механизмы ответственности и открытого контроля, эти кадровые перестановки рискуют свестись лишь к символическим шагам.

Дополнительные риски несет и отмена Хозяйственного кодекса. Сейчас все государственные предприятия меняют форму управления, превращаясь в акционерные общества и ООО.

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, такая трансформация в условиях хронической убыточности может стать путем к скрытой приватизации государственных активов.

Кто на самом деле контролирует государственные компании? Почему корпоративная реформа буксует? И чьи интересы стоят за миллионными зарплатами, смотрите в расследовании проекта "Наша справа".

Напомним, в этом году на госслужбе в Украине будет действовать схема должностных окладов, сформированных по результатам классификации должностей.

Новини.LIVE также сообщали, сколько минимально получит учитель первой категории в феврале.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

21:19 Укрзализныця запустила обновленные поезда на популярных направлениях

Text

21:00 Почему в госпредприятиях высокая зп и низкая эффективность — Наша Справа

20:46 Графики отключений света в Одессе — что планируется завтра

20:42 Завтра почти вся Украина окажется в эпицентре новой непогоды

20:15 На Львовщине произошел взрыв газа на СТО — есть раненые

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:12 Гостиная Марка Цукерберга — какой трюк делает комнату больше (фото)

20:06 Нацотбор на Евровидение — букмекеры обновили прогнозы на победу

20:04 Зеленский отметил 30-летие поднятия флага Украины в Антарктиде

20:02 Переговоры в Абу-Даби — Зеленский обсудит детали с делегацией

20:00 Зеленский раскрыл, на каком этапе восстановления энергосистемы столицы

21:19 Укрзализныця запустила обновленные поезда на популярных направлениях

20:46 Графики отключений света в Одессе — что планируется завтра

20:42 Завтра почти вся Украина окажется в эпицентре новой непогоды

20:15 На Львовщине произошел взрыв газа на СТО — есть раненые

20:12 Гостиная Марка Цукерберга — какой трюк делает комнату больше (фото)

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:06 Нацотбор на Евровидение — букмекеры обновили прогнозы на победу

20:04 Зеленский отметил 30-летие поднятия флага Украины в Антарктиде

20:02 Переговоры в Абу-Даби — Зеленский обсудит детали с делегацией

20:00 Зеленский раскрыл, на каком этапе восстановления энергосистемы столицы

19:56 Энергетикам выплатят по 20 000 гривен - как получить деньги через Дію

15:17 День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

06:29 Елене Зеленской 48 — жена и Первая леди в цитатах президента

5 февраля

06:33 Продукты на рынке Черемушки в Одессе — ассортимент и цены сегодня

4 февраля

06:33 Без света и тепла — как одесситы переживают морозы и блэкауты

3 февраля

10:09 Митрополиту Епифанию 47 — путь к предстоятелю ПЦУ

2 февраля

22:33 Херсон сегодня — как и чем сейчас живут люди в городе

05:52 Когда Украина откроет экспорт оружия, — интервью

30 января

21:33 Развлечения в Одессе сегодня — сколько тратят украинцы

29 января

22:38 Зимние цены на Новом базаре в Одессе — овощи, фрукты и мясо дорожают

06:05 Камышин рассказал о масштабном развитии дронов в Украине

Text

21:00 Почему в госпредприятиях высокая зп и низкая эффективность — Наша Справа

Text

19:11 Начались Олимпийские игры-2026 — прямой эфир

Text

18:11 Зеленский поставил задачу ПВО по шахедам — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Открытие Олимпиады-2026 — прямой эфир из Италии

Text

13:18 Сырский сообщил об успехах ВСУ на фронте — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Начались Олимпийские игры-2026 — прямой эфир

Начались Олимпийские игры-2026 — прямой эфир

6 февраля 2026 г. 19:11
Зеленский поставил задачу ПВО по шахедам — эфир Вечір.LIVE

Зеленский поставил задачу ПВО по шахедам — эфир Вечір.LIVE

6 февраля 2026 г. 18:11
Открытие Олимпиады-2026 — прямой эфир из Италии

Открытие Олимпиады-2026 — прямой эфир из Италии

6 февраля 2026 г. 17:00
Сырский сообщил об успехах ВСУ на фронте — эфир День.LIVE

Сырский сообщил об успехах ВСУ на фронте — эфир День.LIVE

6 февраля 2026 г. 13:18
Трамп верит в завершение войны в ближайшее время — эфир Ранок.LIVE

Трамп верит в завершение войны в ближайшее время — эфир Ранок.LIVE

6 февраля 2026 г. 8:00
Польша готова передать Украине МиГ-29 — эфир Вечір.LIVE

Польша готова передать Украине МиГ-29 — эфир Вечір.LIVE

5 февраля 2026 г. 17:55
В Абу-Даби стартовал второй день переговоров — эфир День.LIVE

В Абу-Даби стартовал второй день переговоров — эфир День.LIVE

5 февраля 2026 г. 13:09
Украина и Россия осуществят обмен пленных — эфир Ранок.LIVE

Украина и Россия осуществят обмен пленных — эфир Ранок.LIVE

5 февраля 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации