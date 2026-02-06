Видео
Рост ВВП и борьба с теневой экономикой — интервью Гетманцева

Рост ВВП и борьба с теневой экономикой — интервью Гетманцева

6 февраля 2026 г. 21:30

Text

Народный депутат партии "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дал интервью для Новини.LIVE. В частности, он рассказал о ситуации с теневой экономикой, борьбе с гололедом по городам и контактах Украины и РФ.

Посмотреть интервью можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Интервью Даниила Гетманцева

Среди тем интервью:

  • мирные переговоры;
  • вступление в ЕС;
  • уклонение от налогов бизнеса;
  • проблемы программы "еОселя";
  • замедление темпов роста ВВП.

Напомним, до этого Даниил Гетманцев раскрыл, будет ли налог для депозит для военных.

А до этого он рассказал, что является единственной гарантией мира для Украины.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

