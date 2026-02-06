Рост ВВП и борьба с теневой экономикой — интервью Гетманцева

Народный депутат партии "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дал интервью для Новини.LIVE. В частности, он рассказал о ситуации с теневой экономикой, борьбе с гололедом по городам и контактах Украины и РФ.
Посмотреть интервью можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Интервью Даниила Гетманцева
Среди тем интервью:
- мирные переговоры;
- вступление в ЕС;
- уклонение от налогов бизнеса;
- проблемы программы "еОселя";
- замедление темпов роста ВВП.
Напомним, до этого Даниил Гетманцев раскрыл, будет ли налог для депозит для военных.
А до этого он рассказал, что является единственной гарантией мира для Украины.