Эксклюзивный разговор с и.о. городского головы Запорожья Региной Харченко. Чиновница раскрыла правду о жизни прифронтового города, бюджет военного времени и вызовы, которые не измеряются только цифрами.

Что является главным приоритетом во время войны и как выстраивается социальная защита в городе, где тысячи людей нуждаются в помощи — об этом и не только смотрите в разговоре. Харченко также откровенно рассказала о том, сколько на самом деле стоит поддержка фронта для городского бюджета и как Запорожье помогает военным не словами, а конкретными решениями.

В интервью говорим и о том, почему вопрос жилья для внутренне перемещенных лиц до сих пор остается острой проблемой, не имеющей универсального решения. И наконец - как оно жить тогда, когда должен быть на связи круглосуточно, зная, что отвечаешь за сотни тысяч людей.

