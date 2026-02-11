Видео
Как живет прифронтовое Запорожье — интервью с Региной Харченко
Как живет прифронтовое Запорожье — интервью с Региной Харченко

Как живет прифронтовое Запорожье — интервью с Региной Харченко

11 февраля 2026 г. 12:46

Эксклюзивный разговор с и.о. городского головы Запорожья Региной Харченко. Чиновница раскрыла правду о жизни прифронтового города, бюджет военного времени и вызовы, которые не измеряются только цифрами.

Интервью смотрите уже сегодня в 20:30 на Новини.LIVE.

Интервью с Региной Харченко

Что является главным приоритетом во время войны и как выстраивается социальная защита в городе, где тысячи людей нуждаются в помощи — об этом и не только смотрите в разговоре. Харченко также откровенно рассказала о том, сколько на самом деле стоит поддержка фронта для городского бюджета и как Запорожье помогает военным не словами, а конкретными решениями.

В интервью говорим и о том, почему вопрос жилья для внутренне перемещенных лиц до сих пор остается острой проблемой, не имеющей универсального решения. И наконец - как оно жить тогда, когда должен быть на связи круглосуточно, зная, что отвечаешь за сотни тысяч людей.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне в очередной раз атаковали Запорожье. В результате обстрела дронами произошел пожар.

Также мы рассказывали о том, что оккупанты разбили приют для животных в Запорожье. Харченко показала последствия.

