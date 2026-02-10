Главнокомандующий ВСУ Александо Сырский анонсировал, что в Украине внедряют второй этап корпусной реформы. Он предусматривает ряд изменений, которые будут касаться работы Вооруженных сил Украины.
Подробнее об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE
В дневном эфире эксперты поговорят о ситуации в энергосистеме на фоне сильных морозов: работе штабов, авариях, восстановлении тепла в жилых районах Киева и регионов, рисках новых отключений и возможных решениях для поддержки людей и громад. Отдельно затронут государственные и международные программы для бизнеса, ОСМД и громад, а также то, как повышение энергонезависимости может повлиять на прохождение следующих отопительных сезонов.
Также вы услышите о ситуации с безопасностью в Сумской области: атаки дронов, удары по транспортной инфраструктуре, текущее состояние региона и сотрудничество с международными партнерами.
Отдельная часть эфира будет посвящена санкционному давлению на Россию: борьбе с теневым флотом, новым ограничениям со стороны США, ЕС и Великобритании, сокращению нефтяных доходов РФ и реакции международного спортивного сообщества на войну. Поговорим и о развитии украинского оборонного сектора - производстве и экспорте дронов, обеспечении подразделений, кадровых потребностях и возможностях приобщения к войску.
Гости День.LIVE
- Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова
- Алексей Суровцев, актер, волонтер, зоозащитник, основатель Котопарка
- Вадим Акперов, депутат Сумского городского совета
- Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины
- Виталий Яремчук, юрист-международник, доктор философии по международному праву
- Евгений Адеркас, рекрутер 159 отдельной механизированной бригады
- Андрей Еременко, социолог
- Михаил Нетяжук, Фастовский городской голова
- Игорь Тодоров, профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета
Напомним, в Верховной Раде предложат на голосование законопроект о предоставлении отсрочки одной из категорий мобилизованных.
Также ранее Александр Сырский заявлял о количестве убитых российских солдат в течение января.