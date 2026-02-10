Видео
Видео

Сырский раскрыл детали корпусной реформы — эфир День.LIVE

Сырский раскрыл детали корпусной реформы — эфир День.LIVE

10 февраля 2026 г. 13:12

Главнокомандующий ВСУ Александо Сырский анонсировал, что в Украине внедряют второй этап корпусной реформы. Он предусматривает ряд изменений, которые будут касаться работы Вооруженных сил Украины.

Подробнее об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE

В дневном эфире эксперты поговорят о ситуации в энергосистеме на фоне сильных морозов: работе штабов, авариях, восстановлении тепла в жилых районах Киева и регионов, рисках новых отключений и возможных решениях для поддержки людей и громад. Отдельно затронут государственные и международные программы для бизнеса, ОСМД и громад, а также то, как повышение энергонезависимости может повлиять на прохождение следующих отопительных сезонов.

Также вы услышите о ситуации с безопасностью в Сумской области: атаки дронов, удары по транспортной инфраструктуре, текущее состояние региона и сотрудничество с международными партнерами.

Отдельная часть эфира будет посвящена санкционному давлению на Россию: борьбе с теневым флотом, новым ограничениям со стороны США, ЕС и Великобритании, сокращению нефтяных доходов РФ и реакции международного спортивного сообщества на войну. Поговорим и о развитии украинского оборонного сектора - производстве и экспорте дронов, обеспечении подразделений, кадровых потребностях и возможностях приобщения к войску.

Гости День.LIVE

  • Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова
  • Алексей Суровцев, актер, волонтер, зоозащитник, основатель Котопарка
  • Вадим Акперов, депутат Сумского городского совета
  • Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины
  • Виталий Яремчук, юрист-международник, доктор философии по международному праву
  • Евгений Адеркас, рекрутер 159 отдельной механизированной бригады
  • Андрей Еременко, социолог
  • Михаил Нетяжук, Фастовский городской голова
  • Игорь Тодоров, профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета

Напомним, в Верховной Раде предложат на голосование законопроект о предоставлении отсрочки одной из категорий мобилизованных.

Также ранее Александр Сырский заявлял о количестве убитых российских солдат в течение января.

13:06 Украинцы в Великобритании — какое обязательное условие для гражданства

13:01 В Украине нет ни одной области без блэкаутов — что с энергетикой

13:00 Денежная помощь в 3 тыс. долларов — где украинцам доступны гранты

13:00 Переговоры с Арахамией и Будановым принесут мир, — Гетманцев

12:51 Подача тепла в дома — какие изменения приняла Рада

12:39 Рада со второй попытки определилась с планом 15-й сессии

12:32 Контрактникам хотят гарантировать отсрочку от мобилизации

12:25 Можно выдохнуть — прогноз магнитных бурь на сегодня

12:22 В Кривом Роге судья сбила ребенка — мальчик в тяжелом состоянии

13:06 Украинцы в Великобритании — какое обязательное условие для гражданства

13:01 В Украине нет ни одной области без блэкаутов — что с энергетикой

13:00 Денежная помощь в 3 тыс. долларов — где украинцам доступны гранты

13:00 Переговоры с Арахамией и Будановым принесут мир, — Гетманцев

12:51 Подача тепла в дома — какие изменения приняла Рада

12:39 Рада со второй попытки определилась с планом 15-й сессии

12:32 Контрактникам хотят гарантировать отсрочку от мобилизации

12:25 Можно выдохнуть — прогноз магнитных бурь на сегодня

12:22 В Кривом Роге судья сбила ребенка — мальчик в тяжелом состоянии

12:21 В Одессе вспыхнул скандал вокруг памятника Леси Украинки

20:39 Участие Украины в евровидении 2026 — отношение одесситов к нацотбору

7 февраля

06:33 Переименование Хаджибея в Одессу — миф и историческая реальность

6 февраля

15:17 День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

06:29 Елене Зеленской 48 — жена и Первая леди в цитатах президента

5 февраля

06:33 Продукты на рынке Черемушки в Одессе — ассортимент и цены сегодня

4 февраля

06:33 Без света и тепла — как одесситы переживают морозы и блэкауты

3 февраля

10:09 Митрополиту Епифанию 47 — путь к предстоятелю ПЦУ

2 февраля

22:33 Херсон сегодня — как и чем сейчас живут люди в городе

05:52 Когда Украина откроет экспорт оружия, — интервью

30 января

21:33 Развлечения в Одессе сегодня — сколько тратят украинцы

Text

13:12 Сырский раскрыл детали корпусной реформы — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский заявил о документах для мира — эфир Ранок.LIVE

9 февраля
Text

17:57 Франция готовит новую военную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Обесточивание регионов Украины и заявление Минэнерго — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский прокомментировал ситуацию в энергетике — эфир Ранок.LIVE

Зеленский заявил о документах для мира — эфир Ранок.LIVE

Зеленский заявил о документах для мира — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2026 г. 8:00
Франция готовит новую военную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Франция готовит новую военную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

9 февраля 2026 г. 17:57
Обесточивание регионов Украины и заявление Минэнерго — эфир День.LIVE

Обесточивание регионов Украины и заявление Минэнерго — эфир День.LIVE

9 февраля 2026 г. 13:21
Зеленский прокомментировал ситуацию в энергетике — эфир Ранок.LIVE

Зеленский прокомментировал ситуацию в энергетике — эфир Ранок.LIVE

9 февраля 2026 г. 8:00
Американец Фархад Остовари обучает украинских протезистов — интервью

Американец Фархад Остовари обучает украинских протезистов — интервью

8 февраля 2026 г. 6:58
Рост ВВП и борьба с теневой экономикой — интервью Гетманцева

Рост ВВП и борьба с теневой экономикой — интервью Гетманцева

6 февраля 2026 г. 21:30
Почему в госпредприятиях высокая зп и низкая эффективность — Наша Справа

Почему в госпредприятиях высокая зп и низкая эффективность — Наша Справа

6 февраля 2026 г. 21:00
Начались Олимпийские игры-2026 — прямой эфир

Начались Олимпийские игры-2026 — прямой эфир

6 февраля 2026 г. 19:11

