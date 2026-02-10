Главнокомандующий ВСУ Александо Сырский анонсировал, что в Украине внедряют второй этап корпусной реформы. Он предусматривает ряд изменений, которые будут касаться работы Вооруженных сил Украины.

Подробнее об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE

В дневном эфире эксперты поговорят о ситуации в энергосистеме на фоне сильных морозов: работе штабов, авариях, восстановлении тепла в жилых районах Киева и регионов, рисках новых отключений и возможных решениях для поддержки людей и громад. Отдельно затронут государственные и международные программы для бизнеса, ОСМД и громад, а также то, как повышение энергонезависимости может повлиять на прохождение следующих отопительных сезонов.

Также вы услышите о ситуации с безопасностью в Сумской области: атаки дронов, удары по транспортной инфраструктуре, текущее состояние региона и сотрудничество с международными партнерами.

Отдельная часть эфира будет посвящена санкционному давлению на Россию: борьбе с теневым флотом, новым ограничениям со стороны США, ЕС и Великобритании, сокращению нефтяных доходов РФ и реакции международного спортивного сообщества на войну. Поговорим и о развитии украинского оборонного сектора - производстве и экспорте дронов, обеспечении подразделений, кадровых потребностях и возможностях приобщения к войску.

Гости День.LIVE

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова

Алексей Суровцев, актер, волонтер, зоозащитник, основатель Котопарка

Вадим Акперов, депутат Сумского городского совета

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины

Виталий Яремчук, юрист-международник, доктор философии по международному праву

Евгений Адеркас, рекрутер 159 отдельной механизированной бригады

Андрей Еременко, социолог

Михаил Нетяжук, Фастовский городской голова

Игорь Тодоров, профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета

Напомним, в Верховной Раде предложат на голосование законопроект о предоставлении отсрочки одной из категорий мобилизованных.

Также ранее Александр Сырский заявлял о количестве убитых российских солдат в течение января.