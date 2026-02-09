Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве ситуация сложная по большинству показателей: это касается электричества и отопления. Над восстановлением в столице уже работают более 40 бригад "Укрзализныци", их увеличат до 60. "Нафтогаз" тоже увеличит количество бригад, сообщил президент.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.
Эфир Ранок.LIVE 9 февраля
В эфире будут обсуждать наработки решений по проблемам в системе ТЦК, СЗЧ и мобилизации в целом, в частности подходы государства к возвращению военных после самовольного оставления частей и их дальнейшего привлечения к боевым подразделениям на горячих направлениях.
Отдельно будут говорить о резонансных инцидентах с участием ТЦК, обостряющих общественное напряжение. Значительное внимание уделят ситуации в приграничных общинах Сумщины — демографическому состоянию, наличию пенсионеров и маломобильных людей, вопросам эвакуации и возвращения жителей, работе критической инфраструктуры, доступу к медицине, почте и банкам, ситуации с безопасностью из-за обстрелов КАБами и дронами, а также финансовым возможностям местных бюджетов и направлениям использования средств.
Гости Ранок.LIVE
- Глеб Велитченко — позывной "Симба", оператор батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы
- Владимир Пузырко — дипломат, юрист-международник
- Олег Саркиц — эксперт по геоэкономике
- Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий
- Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий
- Елена Халик — главный редактор сайта "Новини.LIVE"
- Степан Гавриш — первый заместитель секретаря СНБО в 2008-2011 годах
- Федор Вениславский — народный депутат Украины, "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
- Людмила Бирюкова — председатель Великописаревской общины Сумской области
Напомним, после массированной атаки, которую российские войска устроили в субботу, 7 февраля, на Ивано-Франковщине есть серьезные повреждения Бурштынской ТЭЦ.
Тем временем в Киеве удалось вернуться к стабильным графикам отключений электроэнергии.