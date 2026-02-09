Видео
Зеленский прокомментировал ситуацию в энергетике — эфир Ранок.LIVE
Зеленский прокомментировал ситуацию в энергетике — эфир Ранок.LIVE

Зеленский прокомментировал ситуацию в энергетике — эфир Ранок.LIVE

9 февраля 2026 г. 8:00

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве ситуация сложная по большинству показателей: это касается электричества и отопления. Над восстановлением в столице уже работают более 40 бригад "Укрзализныци", их увеличат до 60. "Нафтогаз" тоже увеличит количество бригад, сообщил президент.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE. 

Эфир Ранок.LIVE 9 февраля

В эфире будут обсуждать наработки решений по проблемам в системе ТЦК, СЗЧ и мобилизации в целом, в частности подходы государства к возвращению военных после самовольного оставления частей и их дальнейшего привлечения к боевым подразделениям на горячих направлениях.

Отдельно будут говорить о резонансных инцидентах с участием ТЦК, обостряющих общественное напряжение. Значительное внимание уделят ситуации в приграничных общинах Сумщины — демографическому состоянию, наличию пенсионеров и маломобильных людей, вопросам эвакуации и возвращения жителей, работе критической инфраструктуры, доступу к медицине, почте и банкам, ситуации с безопасностью из-за обстрелов КАБами и дронами, а также финансовым возможностям местных бюджетов и направлениям использования средств.

Гости Ранок.LIVE

  • Глеб Велитченко — позывной "Симба", оператор батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы
  • Владимир Пузырко — дипломат, юрист-международник
  • Олег Саркиц — эксперт по геоэкономике
  • Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий
  • Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий
  • Елена Халик — главный редактор сайта "Новини.LIVE"
  • Степан Гавриш — первый заместитель секретаря СНБО в 2008-2011 годах
  • Федор Вениславский — народный депутат Украины, "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
  • Людмила Бирюкова — председатель Великописаревской общины Сумской области

Напомним, после массированной атаки, которую российские войска устроили в субботу, 7 февраля, на Ивано-Франковщине есть серьезные повреждения Бурштынской ТЭЦ.

Тем временем в Киеве удалось вернуться к стабильным графикам отключений электроэнергии.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

