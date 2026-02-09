Из-за вражеских обстрелов в трех регионах Украины зафиксировали обесточивание. Часть потребителей в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях временно осталась без электроснабжения.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 9 февраля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова;

политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов;

народный депутат Украины, 1-4 и 6-го созывов Иван Заец;

военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;

заместитель мэра г.Изюм (Харьковская обл.) Владимир Мацокин;

эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов;

эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Напомним, что сегодня городской голова Львова Андрей Садовый обратился к горожанам относительно отключений света.

Недавно глава Минэнерго Денис Шмыгаль рассказал, как сейчас восстанавливают энергетику после атак РФ.