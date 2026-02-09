Видео
Видео

Обесточивание регионов Украины и заявление Минэнерго — эфир День.LIVE
Обесточивание регионов Украины и заявление Минэнерго — эфир День.LIVE

Обесточивание регионов Украины и заявление Минэнерго — эфир День.LIVE

9 февраля 2026 г. 13:21

13:21 Обесточивание регионов Украины и заявление Минэнерго — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский прокомментировал ситуацию в энергетике — эфир Ранок.LIVE

8 февраля 2026
06:58 Американец Фархад Остовари обучает украинских протезистов — интервью

6 февраля 2026
21:30 Рост ВВП и борьба с теневой экономикой — интервью Гетманцева

21:00 Почему в госпредприятиях высокая зп и низкая эффективность — Наша Справа

19:11 Начались Олимпийские игры-2026 — прямой эфир

18:11 Зеленский поставил задачу ПВО по шахедам — эфир Вечір.LIVE

17:00 Открытие Олимпиады-2026 — прямой эфир из Италии

13:18 Сырский сообщил об успехах ВСУ на фронте — эфир День.LIVE

08:00 Трамп верит в завершение войны в ближайшее время — эфир Ранок.LIVE

Из-за вражеских обстрелов в трех регионах Украины зафиксировали обесточивание. Часть потребителей в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях временно осталась без электроснабжения.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 9 февраля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова;
  • политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов;
  • народный депутат Украины, 1-4 и 6-го созывов Иван Заец;
  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
  • заместитель мэра г.Изюм (Харьковская обл.) Владимир Мацокин;
  • эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов;
  • эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Напомним, что сегодня городской голова Львова Андрей Садовый обратился к горожанам относительно отключений света.

Недавно глава Минэнерго Денис Шмыгаль рассказал, как сейчас восстанавливают энергетику после атак РФ.

13:33 Минэнерго заявило об обесточивании трех областей из-за обстрелов

13:25 Проблемы со светом на Одесчине — обстрел ухудшает ситуацию

13:21 Обесточивание регионов Украины и заявление Минэнерго — эфир День.LIVE

13:20 Бурштынская ТЭЦ частично возобновила работу — какая ситуация

13:18 Схема метро Варшавы — как устроена единственная подземка Польши

13:15 Три чемпионата из Топ-5 не будут считать украинских футболистов легионерами

13:09 Отсрочка после года службы — Рада рассмотрит важное решение

13:01 Сибига призвал запретить въезд в ЕС российским военным

13:00 Выплата 10,8 тыс. грн — где и кому доступна программа UNHCR

12:54 Украина получит от Франции самолеты Mirage 2000 и не только

06:33 Переименование Хаджибея в Одессу — миф и историческая реальность

6 февраля

15:17 День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

06:29 Елене Зеленской 48 — жена и Первая леди в цитатах президента

5 февраля

06:33 Продукты на рынке Черемушки в Одессе — ассортимент и цены сегодня

4 февраля

06:33 Без света и тепла — как одесситы переживают морозы и блэкауты

3 февраля

10:09 Митрополиту Епифанию 47 — путь к предстоятелю ПЦУ

2 февраля

22:33 Херсон сегодня — как и чем сейчас живут люди в городе

05:52 Когда Украина откроет экспорт оружия, — интервью

30 января

21:33 Развлечения в Одессе сегодня — сколько тратят украинцы

29 января

22:38 Зимние цены на Новом базаре в Одессе — овощи, фрукты и мясо дорожают

13:21 Обесточивание регионов Украины и заявление Минэнерго — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский прокомментировал ситуацию в энергетике — эфир Ранок.LIVE

8 февраля
06:58 Американец Фархад Остовари обучает украинских протезистов — интервью

6 февраля
21:30 Рост ВВП и борьба с теневой экономикой — интервью Гетманцева

21:00 Почему в госпредприятиях высокая зп и низкая эффективность — Наша Справа

