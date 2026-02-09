Из-за вражеских обстрелов в трех регионах Украины зафиксировали обесточивание. Часть потребителей в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях временно осталась без электроснабжения.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 9 февраля.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова;
- политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов;
- народный депутат Украины, 1-4 и 6-го созывов Иван Заец;
- военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
- заместитель мэра г.Изюм (Харьковская обл.) Владимир Мацокин;
- эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов;
- эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.
