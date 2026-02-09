Видео
Видео

Франция готовит новую военную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE
Франция готовит новую военную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Франция готовит новую военную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

9 февраля 2026 г. 17:57

Text

Украина и Франция подписали письмо о намерениях по совместному производству вооружения на своих территориях. Стороны также обсудили поставки ракет SCALP, авиабомб AASM Hammer, систем ПВО SAMP/T, Mistral и Crotale и их дальнейшее совершенствование для противодействия баллистическим угрозам.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечер.LIVE в понедельник, 9 февраля.

Гости эфира Вечер.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач;
  • вице-премьер-министр Украины (2016-2019 годы), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
  • народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам правовой политики Сергей Демченко;
  • Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский.

Ранее мы информировали, что 9 февраля делегация Министерства обороны Франции осуществила визит в Украину.

Также мы сообщали, что Украина получит от Франции самолеты Mirage 2000.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

