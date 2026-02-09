Украина и Франция подписали письмо о намерениях по совместному производству вооружения на своих территориях. Стороны также обсудили поставки ракет SCALP, авиабомб AASM Hammer, систем ПВО SAMP/T, Mistral и Crotale и их дальнейшее совершенствование для противодействия баллистическим угрозам.

Ранее мы информировали, что 9 февраля делегация Министерства обороны Франции осуществила визит в Украину.

Также мы сообщали, что Украина получит от Франции самолеты Mirage 2000.