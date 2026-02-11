Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский анонсировал решение по ПВО и войскам — эфир Ранок.LIVE arrow
Зеленский анонсировал решение по ПВО и войскам — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал решение по ПВО и войскам — эфир Ранок.LIVE

11 февраля 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Зеленский анонсировал решение по ПВО и войскам — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2026
Text

18:00 Макрон предлагает возобновить диалог с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Сырский раскрыл детали корпусной реформы — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский заявил о документах для мира — эфир Ранок.LIVE

9 февраля 2026
Text

17:57 Франция готовит новую военную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Обесточивание регионов Украины и заявление Минэнерго — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский прокомментировал ситуацию в энергетике — эфир Ранок.LIVE

8 февраля 2026
Text

06:58 Американец Фархад Остовари обучает украинских протезистов — интервью

6 февраля 2026
Text

21:30 Рост ВВП и борьба с теневой экономикой — интервью Гетманцева

Text

21:00 Почему в госпредприятиях высокая зп и низкая эффективность — Наша Справа

Text

08:00 Зеленский анонсировал решение по ПВО и войскам — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2026
Text

18:00 Макрон предлагает возобновить диалог с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Сырский раскрыл детали корпусной реформы — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский заявил о документах для мира — эфир Ранок.LIVE

9 февраля 2026
Text

17:57 Франция готовит новую военную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с военным командованием обсудил перестройку в Воздушных силах, обеспечение фронта дронами, оружием и личным составом. Сейчас в отдельных регионах, как сообщал Владимир Зеленский, происходит полная перестройка работы противовоздушной обороны. Речь идет о том, как работают команды — перехватчики, мобильные огневые группы, весь компонент малой противовоздушной обороны.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

В эфире гости и ведущая обсудят ситуацию на фронте и развитие дроновой войны: использование врагом FPV и спутниковой связи, изменения в системе снабжения вооружения и подготовки личного состава. Также вы услышите детали о вероятном летнем наступлении РФ, переговорный трек и координацию позиций Украины с партнерами.

Кроме того, эксперты прокомментируют чрезвычайную ситуацию на Харьковщине и в Киеве, возможное повышение тарифов и международную помощь.

Среди других тем будет распространение гриппа А, землетрясения в Украине, международная политика безопасности и подготовка к Мюнхенской конференции.

Гости эфира

  • Станислав Кочерга, заместитель командира батальона беспилотных систем 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг";
  • Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI";
  • Александра Мельничук, семейный врач Сингапурского медицинского центра;
  • Александр Кендзера, директор Института геофизики имени Субботина НАН Украины;
  • Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в ПАСЕ;
  • Жанна Грушко, адвокат, кандидат юридических наук;
  • Жан Беленюк, народный депутат Украины, олимпийский чемпион;
  • Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям;
  • Иван Базилюк, начальник Никопольской районной военной администрации;
  • Александр Савченко, экономист, финансист.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет мобилизоваться мужчинам в возрасте от 60 лет.

Также Владимир Зеленский назначил новый состав комиссии, которая будет регулировать контролируемый экспорт украинского вооружения на рынки партнерских стран.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:50 Угроза подачи газа "по часам" — что говорят в Нафтогазе

08:43 В Киеве состоялся допремьерный показ фильма о возвращении тел воинов

08:39 Синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды

08:28 В Харькове будут выключать свет трижды в сутки — какие графики

08:20 До 735 тыс. грн штрафа — кого могут наказать из-за топлива для генератора

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:05 Две бригады Третьего корпуса среди лидеров по применению НРК

08:00 Денежная помощь для людей с инвалидностью — где предоставляют в феврале

08:00 В Канаде женщина устроила стрельбу в школе — много погибших

Text

08:00 Зеленский анонсировал решение по ПВО и войскам — эфир Ранок.LIVE

07:37 В Берлине убили украинку — тело нашли возле детской площадки

08:50 Угроза подачи газа "по часам" — что говорят в Нафтогазе

08:43 В Киеве состоялся допремьерный показ фильма о возвращении тел воинов

08:39 Синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды

08:28 В Харькове будут выключать свет трижды в сутки — какие графики

08:20 До 735 тыс. грн штрафа — кого могут наказать из-за топлива для генератора

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:05 Две бригады Третьего корпуса среди лидеров по применению НРК

08:00 Денежная помощь для людей с инвалидностью — где предоставляют в феврале

08:00 В Канаде женщина устроила стрельбу в школе — много погибших

07:37 В Берлине убили украинку — тело нашли возле детской площадки

07:36 Россия атаковала дом на Харьковщине и убила троих детей

06:33 Овощи как мясо — цена продуктов на Киевском базаре в Одессе

9 февраля

20:39 Участие Украины в евровидении 2026 — отношение одесситов к нацотбору

7 февраля

06:33 Переименование Хаджибея в Одессу — миф и историческая реальность

6 февраля

15:17 День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

06:29 Елене Зеленской 48 — жена и Первая леди в цитатах президента

5 февраля

06:33 Продукты на рынке Черемушки в Одессе — ассортимент и цены сегодня

4 февраля

06:33 Без света и тепла — как одесситы переживают морозы и блэкауты

3 февраля

10:09 Митрополиту Епифанию 47 — путь к предстоятелю ПЦУ

2 февраля

22:33 Херсон сегодня — как и чем сейчас живут люди в городе

05:52 Когда Украина откроет экспорт оружия, — интервью

Text

08:00 Зеленский анонсировал решение по ПВО и войскам — эфир Ранок.LIVE

10 февраля
Text

18:00 Макрон предлагает возобновить диалог с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Сырский раскрыл детали корпусной реформы — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский заявил о документах для мира — эфир Ранок.LIVE

9 февраля
Text

17:57 Франция готовит новую военную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Макрон предлагает возобновить диалог с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Макрон предлагает возобновить диалог с Путиным — эфир Вечір.LIVE

10 февраля 2026 г. 18:00
Сырский раскрыл детали корпусной реформы — эфир День.LIVE

Сырский раскрыл детали корпусной реформы — эфир День.LIVE

10 февраля 2026 г. 13:12
Зеленский заявил о документах для мира — эфир Ранок.LIVE

Зеленский заявил о документах для мира — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2026 г. 8:00
Франция готовит новую военную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Франция готовит новую военную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

9 февраля 2026 г. 17:57
Обесточивание регионов Украины и заявление Минэнерго — эфир День.LIVE

Обесточивание регионов Украины и заявление Минэнерго — эфир День.LIVE

9 февраля 2026 г. 13:21
Зеленский прокомментировал ситуацию в энергетике — эфир Ранок.LIVE

Зеленский прокомментировал ситуацию в энергетике — эфир Ранок.LIVE

9 февраля 2026 г. 8:00
Американец Фархад Остовари обучает украинских протезистов — интервью

Американец Фархад Остовари обучает украинских протезистов — интервью

8 февраля 2026 г. 6:58
Рост ВВП и борьба с теневой экономикой — интервью Гетманцева

Рост ВВП и борьба с теневой экономикой — интервью Гетманцева

6 февраля 2026 г. 21:30

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации