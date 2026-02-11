Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow КГГА провалила подготовку к суровой зиме — эфир Київський час arrow
КГГА провалила подготовку к суровой зиме — эфир Київський час

КГГА провалила подготовку к суровой зиме — эфир Київський час

11 февраля 2026 г. 19:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:00 КГГА провалила подготовку к суровой зиме — эфир Київський час

Text

18:15 Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE

Text

12:46 Как живет прифронтовое Запорожье — интервью с Региной Харченко

Text

08:00 Зеленский анонсировал решение по ПВО и войскам — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2026
Text

18:00 Макрон предлагает возобновить диалог с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Сырский раскрыл детали корпусной реформы — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский заявил о документах для мира — эфир Ранок.LIVE

9 февраля 2026
Text

17:57 Франция готовит новую военную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Обесточивание регионов Украины и заявление Минэнерго — эфир День.LIVE

Text

19:00 КГГА провалила подготовку к суровой зиме — эфир Київський час

Text

18:15 Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE

Text

12:46 Как живет прифронтовое Запорожье — интервью с Региной Харченко

Text

08:00 Зеленский анонсировал решение по ПВО и войскам — эфир Ранок.LIVE

В этом году Киев оказался не готовым к вызовам холодного сезона. Самые острые проблемы столицы - состояние дорог и тротуаров, холод в домах, отключения света, тарифы и энергоустойчивость инфраструктуры.

Смотрите эфир "Київський час" на YouTube-канале Новини.LIVE.

Темы эфира

  • Проваленный отопительный сезон
  • Кто будет отвечать за начисления в платежках
  • ВРУ согласовала установку индивидуальных тепловых пунктов: за чей счет?
  • Что там в Киевском городском совете? Куда вчера направили деньги?
  • Кто должен чистить лед и где девается асфальт под снегом?

Гости эфира

  • депутат Киевского городского совета, "Слуга Народа", заместитель Министра образования Украины, (председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности) Андрей Витренко;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Напомним, городской голова Виталий Кличко объяснил, почему Киев не может перейти на локальные источники отопления.

А также эксперт ошеломил суммой и сроками на восстановление Дарницкой ТЭЦ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

20:25 Требуем конкретной даты — Зеленский о сроках вступления в ЕС

20:16 Зеленский раскрыл детали о поставках угля в Молдову

20:14 Зеленский рассказал о разговоре с Макроном о переговоров с РФ

20:11 Зеленский ответил, поедет ли на Мюнхенскую конференцию

20:06 Графики отключений в Одессе — ситуация со светом на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:04 Зеленский прокомментировал требования ЕС к России

20:00 Киев уже должен готовиться к отопительному сезону, — депутат

20:00 Военный учет призывников — когда и куда надо прийти

19:57 "Кризис" на крипторынке — стоит ли сейчас инвестировать в биткоин

19:56 Зеленский ответил, поедет ли он на переговоры в Россию

20:25 Требуем конкретной даты — Зеленский о сроках вступления в ЕС

20:16 Зеленский раскрыл детали о поставках угля в Молдову

20:14 Зеленский рассказал о разговоре с Макроном о переговоров с РФ

20:11 Зеленский ответил, поедет ли на Мюнхенскую конференцию

20:06 Графики отключений в Одессе — ситуация со светом на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:04 Зеленский прокомментировал требования ЕС к России

20:00 Киев уже должен готовиться к отопительному сезону, — депутат

20:00 Военный учет призывников — когда и куда надо прийти

19:57 "Кризис" на крипторынке — стоит ли сейчас инвестировать в биткоин

19:56 Зеленский ответил, поедет ли он на переговоры в Россию

06:33 Овощи как мясо — цена продуктов на Киевском базаре в Одессе

9 февраля

20:39 Участие Украины в евровидении 2026 — отношение одесситов к нацотбору

7 февраля

06:33 Переименование Хаджибея в Одессу — миф и историческая реальность

6 февраля

15:17 День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

06:29 Елене Зеленской 48 — жена и Первая леди в цитатах президента

5 февраля

06:33 Продукты на рынке Черемушки в Одессе — ассортимент и цены сегодня

4 февраля

06:33 Без света и тепла — как одесситы переживают морозы и блэкауты

3 февраля

10:09 Митрополиту Епифанию 47 — путь к предстоятелю ПЦУ

2 февраля

22:33 Херсон сегодня — как и чем сейчас живут люди в городе

05:52 Когда Украина откроет экспорт оружия, — интервью

Text

19:00 КГГА провалила подготовку к суровой зиме — эфир Київський час

Text

18:15 Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE

Text

12:46 Как живет прифронтовое Запорожье — интервью с Региной Харченко

Text

08:00 Зеленский анонсировал решение по ПВО и войскам — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

11 февраля 2026 г. 18:15
В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE

В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE

11 февраля 2026 г. 13:15
Как живет прифронтовое Запорожье — интервью с Региной Харченко

Как живет прифронтовое Запорожье — интервью с Региной Харченко

11 февраля 2026 г. 12:46
Зеленский анонсировал решение по ПВО и войскам — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал решение по ПВО и войскам — эфир Ранок.LIVE

11 февраля 2026 г. 8:00
Макрон предлагает возобновить диалог с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Макрон предлагает возобновить диалог с Путиным — эфир Вечір.LIVE

10 февраля 2026 г. 18:00
Сырский раскрыл детали корпусной реформы — эфир День.LIVE

Сырский раскрыл детали корпусной реформы — эфир День.LIVE

10 февраля 2026 г. 13:12
Зеленский заявил о документах для мира — эфир Ранок.LIVE

Зеленский заявил о документах для мира — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2026 г. 8:00
Франция готовит новую военную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Франция готовит новую военную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

9 февраля 2026 г. 17:57

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации