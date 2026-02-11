В этом году Киев оказался не готовым к вызовам холодного сезона. Самые острые проблемы столицы - состояние дорог и тротуаров, холод в домах, отключения света, тарифы и энергоустойчивость инфраструктуры.

Темы эфира

Проваленный отопительный сезон

Кто будет отвечать за начисления в платежках

ВРУ согласовала установку индивидуальных тепловых пунктов: за чей счет?

Что там в Киевском городском совете? Куда вчера направили деньги?

Кто должен чистить лед и где девается асфальт под снегом?

Гости эфира

депутат Киевского городского совета, "Слуга Народа", заместитель Министра образования Украины, (председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности) Андрей Витренко;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Напомним, городской голова Виталий Кличко объяснил, почему Киев не может перейти на локальные источники отопления.

А также эксперт ошеломил суммой и сроками на восстановление Дарницкой ТЭЦ.