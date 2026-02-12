Видео
Видео

Как молитва объединяет всех украинцев — интервью с владыкой Авраамием
Как молитва объединяет всех украинцев — интервью с владыкой Авраамием

Как молитва объединяет всех украинцев — интервью с владыкой Авраамием

12 февраля 2026 г. 15:11

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры ПЦУ Владыка Авраамий дал интервью для Новини.LIVE. В частности, он рассказал о личном пути к Богу, важности воскресной школы для детей и размышлениях о будущем Лавры после завершения войны

Посмотреть интервью можно на YouTube-канале Новини.LIVE  во вторник, 17 февраля, в 20.00.

Интервью с владыкой Авраамием

Среди тем интервью:

  • Ездят ли монахи на фронт?
  • Как верующие молятся за мир и победу?
  • Духовность и религия - это одно и то же?
  • Какова деятельность воскресной школы в Лавре и каково ее значение?
  • Как любовь и взаимодействие между людьми помогают пережить тяжелые времена?
  • Может ли человек обратиться к священнику за помощью вне службы?
  • Совет тем, кто теряет веру

Напомним, что в Киево-Печерской Лавре возобновили молебен в пещерах. Для ПЦУ было важно вернуться в пещеры, чтобы продолжить многовековые традиции.

Также митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию исполнилось 47 лет. Новини.LIVE рассказывали о его пути к священству.

Лидеры НАТО собрали экстренное заседание — прямой эфир из Брюсселя

Лидеры НАТО собрали экстренное заседание — прямой эфир из Брюсселя

12 февраля 2026 г. 15:45
Федоров и Рютте делают важные заявления о войне — прямой эфир

Федоров и Рютте делают важные заявления о войне — прямой эфир

12 февраля 2026 г. 13:24
Зеленский утвердил решение СНБО по гарантиям безопасности — эфир День.LIVE

Зеленский утвердил решение СНБО по гарантиям безопасности — эфир День.LIVE

12 февраля 2026 г. 13:15
Зеленский заявил о готовности к переговорам — эфир Ранок.LIVE

Зеленский заявил о готовности к переговорам — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2026 г. 8:00
КГГА провалила подготовку к суровой зиме — эфир Київський час

КГГА провалила подготовку к суровой зиме — эфир Київський час

11 февраля 2026 г. 19:00
Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

11 февраля 2026 г. 18:15
В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE

В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE

11 февраля 2026 г. 13:15
Как живет прифронтовое Запорожье — интервью с Региной Харченко

Как живет прифронтовое Запорожье — интервью с Региной Харченко

11 февраля 2026 г. 12:46

