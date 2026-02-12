Как молитва объединяет всех украинцев — интервью с владыкой Авраамием

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры ПЦУ Владыка Авраамий дал интервью для Новини.LIVE. В частности, он рассказал о личном пути к Богу, важности воскресной школы для детей и размышлениях о будущем Лавры после завершения войны

Посмотреть интервью можно на YouTube-канале Новини.LIVE во вторник, 17 февраля, в 20.00.

Интервью с владыкой Авраамием

Среди тем интервью:

Ездят ли монахи на фронт? Как верующие молятся за мир и победу?

Духовность и религия - это одно и то же?

Какова деятельность воскресной школы в Лавре и каково ее значение?

Как любовь и взаимодействие между людьми помогают пережить тяжелые времена?

Может ли человек обратиться к священнику за помощью вне службы?

Совет тем, кто теряет веру

Напомним, что в Киево-Печерской Лавре возобновили молебен в пещерах. Для ПЦУ было важно вернуться в пещеры, чтобы продолжить многовековые традиции.

Также митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию исполнилось 47 лет. Новини.LIVE рассказывали о его пути к священству.