Как молитва объединяет всех украинцев — интервью с владыкой Авраамием

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры ПЦУ Владыка Авраамий дал интервью для Новини.LIVE. В частности, он рассказал о личном пути к Богу, важности воскресной школы для детей и размышлениях о будущем Лавры после завершения войны
Посмотреть интервью можно на YouTube-канале Новини.LIVE во вторник, 17 февраля, в 20.00.
Интервью с владыкой Авраамием
Среди тем интервью:
- Ездят ли монахи на фронт?
- Как верующие молятся за мир и победу?
- Духовность и религия - это одно и то же?
- Какова деятельность воскресной школы в Лавре и каково ее значение?
- Как любовь и взаимодействие между людьми помогают пережить тяжелые времена?
- Может ли человек обратиться к священнику за помощью вне службы?
- Совет тем, кто теряет веру
Напомним, что в Киево-Печерской Лавре возобновили молебен в пещерах. Для ПЦУ было важно вернуться в пещеры, чтобы продолжить многовековые традиции.
Также митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию исполнилось 47 лет. Новини.LIVE рассказывали о его пути к священству.