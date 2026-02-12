Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Встреча министров обороны на саммите НАТО — эфир Новини.LIVE arrow
Встреча министров обороны на саммите НАТО — эфир Новини.LIVE

Встреча министров обороны на саммите НАТО — эфир Новини.LIVE

12 февраля 2026 г. 19:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:00 Встреча министров обороны на саммите НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

18:08 Рада готовит документ о выборах во время войны — эфир Вечір.LIVE

Text

15:45 Лидеры НАТО собрали экстренное заседание — прямой эфир из Брюсселя

Text

15:11Как молитва объединяет всех украинцев — интервью с владыкой Авраамием

Text

13:24 Федоров и Рютте делают важные заявления о войне — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:15 Зеленский утвердил решение СНБО по гарантиям безопасности — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский заявил о готовности к переговорам — эфир Ранок.LIVE

11 февраля 2026
Text

19:00 КГГА провалила подготовку к суровой зиме — эфир Київський час

Text

18:15 Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE

Text

19:00 Встреча министров обороны на саммите НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

18:08 Рада готовит документ о выборах во время войны — эфир Вечір.LIVE

Text

15:45 Лидеры НАТО собрали экстренное заседание — прямой эфир из Брюсселя

Text

15:11 Как молитва объединяет всех украинцев — интервью с владыкой Авраамием

Text

13:24 Федоров и Рютте делают важные заявления о войне — прямой эфир

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля запланировано очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". В этой встрече также примет участие министр обороны Украины Михаил Федоров.

Смотрите встречу министров в прямой трансляции Новини.LIVE.

Заседание "Рамштайн" 12 февраля

Известно, что заседание начнется в 16:45 по киевскому времени. Там будут председательствовать Великобритания и Германия.

После заседания состоится пресс-конференция с участием министров Германии, Великобритании, Украины и генерального секретаря НАТО.

"К министрам НАТО присоединится новый министр обороны Украины Михаил Федоров, и мы обсудим, как союзники могут усилить свою поддержку, а также как сделать ее более эффективной", — сказал накануне на брифинге Марк Рютте.

Напомним, Марк Рютте перед стартом встречи министров обороны Альянса в Брюсселе отверг упреки о слабом давлении США на Россию. По его словам, американская поддержка для Украины не сводится лишь к политическим заявлениям.

Также мы писали, что Япония вместе с НАТО будет покупать вооружение для Украины. В рамках этого она будет поставлять нашему государству боеприпасы и оборудование американского производства.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:28 Туристов в Италии ждут проблемы с аэропортами — причина

19:21 Видно, кто из руководителей работает — Зеленский о подготовке к зиме

19:19 Зеленский дал важное поручение Федорову на Рамштайне

19:10 Украинцы за границей — какие проблемы с документами грозят депортацией

19:05 Возобновление переговоров с РФ — Рютте сделал заявление

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:00 Встреча министров обороны на саммите НАТО — эфир Новини.LIVE

18:53 Выборы в Украине — кто будет определять безопасные участки

18:51 РФ пытается вербовать украинцев для регистрации Starlink

18:49 Написание резюме — как одесситам найти работу не имея опыта

18:24 Быстрые заработки — сколько можно получить в Буковеле за сезон

19:28 Туристов в Италии ждут проблемы с аэропортами — причина

19:21 Видно, кто из руководителей работает — Зеленский о подготовке к зиме

19:19 Зеленский дал важное поручение Федорову на Рамштайне

19:10 Украинцы за границей — какие проблемы с документами грозят депортацией

19:05 Возобновление переговоров с РФ — Рютте сделал заявление

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:53 Выборы в Украине — кто будет определять безопасные участки

18:51 РФ пытается вербовать украинцев для регистрации Starlink

18:49 Написание резюме — как одесситам найти работу не имея опыта

18:24 Быстрые заработки — сколько можно получить в Буковеле за сезон

18:19 Состав Верховной Рады должен быть заменен, — Жорин

06:33 Истощенная почва и обледенение — будет ли урожай на Одесчине в 2026

11 февраля

06:33 Овощи как мясо — цена продуктов на Киевском базаре в Одессе

9 февраля

20:39 Участие Украины в евровидении 2026 — отношение одесситов к нацотбору

7 февраля

06:33 Переименование Хаджибея в Одессу — миф и историческая реальность

6 февраля

15:17 День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

06:29 Елене Зеленской 48 — жена и Первая леди в цитатах президента

5 февраля

06:33 Продукты на рынке Черемушки в Одессе — ассортимент и цены сегодня

4 февраля

06:33 Без света и тепла — как одесситы переживают морозы и блэкауты

3 февраля

10:09 Митрополиту Епифанию 47 — путь к предстоятелю ПЦУ

2 февраля

22:33 Херсон сегодня — как и чем сейчас живут люди в городе

Text

19:00 Встреча министров обороны на саммите НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

18:08 Рада готовит документ о выборах во время войны — эфир Вечір.LIVE

Text

15:45 Лидеры НАТО собрали экстренное заседание — прямой эфир из Брюсселя

Text

15:11 Как молитва объединяет всех украинцев — интервью с владыкой Авраамием

Text

13:24 Федоров и Рютте делают важные заявления о войне — прямой эфир

Видео по теме

Все видео
Рада готовит документ о выборах во время войны — эфир Вечір.LIVE

Рада готовит документ о выборах во время войны — эфир Вечір.LIVE

12 февраля 2026 г. 18:08
Лидеры НАТО собрали экстренное заседание — прямой эфир из Брюсселя

Лидеры НАТО собрали экстренное заседание — прямой эфир из Брюсселя

12 февраля 2026 г. 15:45
Как молитва объединяет всех украинцев — интервью с владыкой Авраамием

Как молитва объединяет всех украинцев — интервью с владыкой Авраамием

12 февраля 2026 г. 15:11
Федоров и Рютте делают важные заявления о войне — прямой эфир

Федоров и Рютте делают важные заявления о войне — прямой эфир

12 февраля 2026 г. 13:24
Зеленский утвердил решение СНБО по гарантиям безопасности — эфир День.LIVE

Зеленский утвердил решение СНБО по гарантиям безопасности — эфир День.LIVE

12 февраля 2026 г. 13:15
Зеленский заявил о готовности к переговорам — эфир Ранок.LIVE

Зеленский заявил о готовности к переговорам — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2026 г. 8:00
КГГА провалила подготовку к суровой зиме — эфир Київський час

КГГА провалила подготовку к суровой зиме — эфир Київський час

11 февраля 2026 г. 19:00
Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

11 февраля 2026 г. 18:15

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации