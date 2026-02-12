В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля запланировано очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". В этой встрече также примет участие министр обороны Украины Михаил Федоров.

Смотрите встречу министров в прямой трансляции Новини.LIVE.

Заседание "Рамштайн" 12 февраля

Известно, что заседание начнется в 16:45 по киевскому времени. Там будут председательствовать Великобритания и Германия.

После заседания состоится пресс-конференция с участием министров Германии, Великобритании, Украины и генерального секретаря НАТО.

"К министрам НАТО присоединится новый министр обороны Украины Михаил Федоров, и мы обсудим, как союзники могут усилить свою поддержку, а также как сделать ее более эффективной", — сказал накануне на брифинге Марк Рютте.

Напомним, Марк Рютте перед стартом встречи министров обороны Альянса в Брюсселе отверг упреки о слабом давлении США на Россию. По его словам, американская поддержка для Украины не сводится лишь к политическим заявлениям.

Также мы писали, что Япония вместе с НАТО будет покупать вооружение для Украины. В рамках этого она будет поставлять нашему государству боеприпасы и оборудование американского производства.