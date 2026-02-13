Видео
Видео

Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир
Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

13 февраля 2026 г. 14:00

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Он выступает с заявлениями.

Посмотреть прямой эфир выступления Марка Рютте можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Выступление Марка Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности

Рютте в своем обращении определил ключевые приоритеты НАТО. Речь идет о поддержке Украины, усилении коллективной обороны и сохранении трансатлантического единства на фоне глобальных вызовов.

Напомним, Новини.LIVE подробно рассказали о нынешней Мюнхенской конференции по безопасности, которая продлится до 15 февраля.

В Мюнхен уже прибыл украинский лидер Владимир Зеленский. В рамках конференции он проведет встречи с партнерами.

Text

14:00 Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Text

13:36 Мюнхенская программа Зеленского — эфир День.LIVE

Text

13:30 Писториус делает заявление на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Text

11:30 В Мюнхене начала работу конференция по безопасности — трансляция

Text

08:00 Украина готова к переговорам, а РФ не ответила — эфир Ранок.LIVE

