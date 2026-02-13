Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Он выступает с заявлениями.

Посмотреть прямой эфир выступления Марка Рютте можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Выступление Марка Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности

Рютте в своем обращении определил ключевые приоритеты НАТО. Речь идет о поддержке Украины, усилении коллективной обороны и сохранении трансатлантического единства на фоне глобальных вызовов.

Напомним, Новини.LIVE подробно рассказали о нынешней Мюнхенской конференции по безопасности, которая продлится до 15 февраля.

В Мюнхен уже прибыл украинский лидер Владимир Зеленский. В рамках конференции он проведет встречи с партнерами.