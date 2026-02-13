Видео
Видео

Украина готова к переговорам, а РФ не ответила — эфир Ранок.LIVE

Украина готова к переговорам, а РФ не ответила — эфир Ранок.LIVE

13 февраля 2026 г. 8:00

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:45 Лидеры НАТО собрали экстренное заседание — прямой эфир из Брюсселя

Гостями эфира Ранок.LIVE стали начальник пункта управления ПБС KRAKEN 1654 Даниил Положухно, представитель оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ Олег Домбровский, нардеп Сергей Нагорняк, футуролог Виталий Кулик, политолог Максим Джигун, начальник Богодуховской районной военной администрации Анатолий Рысцов, кандидат политических наук Алексей Якубин, финансист Сергей Фурса и врач-эпидемиолог Олег Рубан.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что Украина готова сесть за стол переговоров, но Россия до сих пор не дала ответа относительно возможного обсуждения на следующей неделе. Президент Владимир Зеленский назвал сигналы с РФ "манипуляциями".

Напомним, Зеленский сообщил, что не рассматривает возможность проведения переговоров на территории России или Беларуси.

А недавно украинский лидер рассказал о результатах переговоров в ОАЭ. Они были посвящены механизмам прекращения огня и контроля со стороны США.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Экономика РФ и перспективы Украины в ЕС — интервью с Алексеем Кущом

Экономика РФ и перспективы Украины в ЕС — интервью с Алексеем Кущом

12 февраля 2026 г. 20:00
Встреча министров обороны на саммите НАТО — эфир Новини.LIVE

Встреча министров обороны на саммите НАТО — эфир Новини.LIVE

12 февраля 2026 г. 19:00
Рада готовит документ о выборах во время войны — эфир Вечір.LIVE

Рада готовит документ о выборах во время войны — эфир Вечір.LIVE

12 февраля 2026 г. 18:08
Лидеры НАТО собрали экстренное заседание — прямой эфир из Брюсселя

Лидеры НАТО собрали экстренное заседание — прямой эфир из Брюсселя

12 февраля 2026 г. 15:45
Как молитва объединяет всех украинцев — интервью с владыкой Авраамием

Как молитва объединяет всех украинцев — интервью с владыкой Авраамием

12 февраля 2026 г. 15:11
Федоров и Рютте делают важные заявления о войне — прямой эфир

Федоров и Рютте делают важные заявления о войне — прямой эфир

12 февраля 2026 г. 13:24
Зеленский утвердил решение СНБО по гарантиям безопасности — эфир День.LIVE

Зеленский утвердил решение СНБО по гарантиям безопасности — эфир День.LIVE

12 февраля 2026 г. 13:15
Зеленский заявил о готовности к переговорам — эфир Ранок.LIVE

Зеленский заявил о готовности к переговорам — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2026 г. 8:00

