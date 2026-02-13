Гостями эфира Ранок.LIVE стали начальник пункта управления ПБС KRAKEN 1654 Даниил Положухно, представитель оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ Олег Домбровский, нардеп Сергей Нагорняк, футуролог Виталий Кулик, политолог Максим Джигун, начальник Богодуховской районной военной администрации Анатолий Рысцов, кандидат политических наук Алексей Якубин, финансист Сергей Фурса и врач-эпидемиолог Олег Рубан.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что Украина готова сесть за стол переговоров, но Россия до сих пор не дала ответа относительно возможного обсуждения на следующей неделе. Президент Владимир Зеленский назвал сигналы с РФ "манипуляциями".

Напомним, Зеленский сообщил, что не рассматривает возможность проведения переговоров на территории России или Беларуси.

А недавно украинский лидер рассказал о результатах переговоров в ОАЭ. Они были посвящены механизмам прекращения огня и контроля со стороны США.