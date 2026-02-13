Глава МИД Андрей Сибига после встречи с министром иностранных дел Китая Ван И сообщил, что КНР поддерживает территориальную целостность и сувернитет Украины. Кроме того, Китай предоставит Украине пакет энергетической помощи.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 13 февраля.
Гости эфира Вечір.LIVE
- Александр Юрченко — народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины",
- Руслан Горбенко — народный депутат от "Слуга народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины,
- Екатерина Коваль — офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне,
- Павел Жовниренко — председатель правления Центра стратегических исследований,
- Олег Постернак — политтехнолог,
- Андрей Мандзий — капитан национальной сборной команды Украины по санному спорту,
- Даниил Гетманцев — народный депутат от "Слуги народа",
- Игорь Липсиц — доктор экономических наук.
Напомним, 13 февраля Сибига встретился с представителями Китая. Украина рассчитывает на сотрудничество с Пекином для ускорения мирных усилий.
Также министр объяснил, какие отношения у Китая с Украиной и Россией. Страны согласовывают даты взаимных официальных визитов.