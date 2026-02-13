Глава МИД Андрей Сибига после встречи с министром иностранных дел Китая Ван И сообщил, что КНР поддерживает территориальную целостность и сувернитет Украины. Кроме того, Китай предоставит Украине пакет энергетической помощи.

Александр Юрченко — народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины",

Руслан Горбенко — народный депутат от "Слуга народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины,

Екатерина Коваль — офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне,

Павел Жовниренко — председатель правления Центра стратегических исследований,

Олег Постернак — политтехнолог,

Андрей Мандзий — капитан национальной сборной команды Украины по санному спорту,

Даниил Гетманцев — народный депутат от "Слуги народа",

Игорь Липсиц — доктор экономических наук.

Напомним, 13 февраля Сибига встретился с представителями Китая. Украина рассчитывает на сотрудничество с Пекином для ускорения мирных усилий.

Также министр объяснил, какие отношения у Китая с Украиной и Россией. Страны согласовывают даты взаимных официальных визитов.