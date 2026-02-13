Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE arrow
Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

13 февраля 2026 г. 18:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:01 Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Text

13:36 Мюнхенская программа Зеленского — эфир День.LIVE

Text

13:30 Писториус делает заявление на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Text

11:30В Мюнхене начала работу конференция по безопасности — трансляция

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Украина готова к переговорам, а РФ не ответила — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2026
Text

20:00 Экономика РФ и перспективы Украины в ЕС — интервью с Алексеем Кущом

Text

19:00 Встреча министров обороны на саммите НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

18:08 Рада готовит документ о выборах во время войны — эфир Вечір.LIVE

Text

15:45 Лидеры НАТО собрали экстренное заседание — прямой эфир из Брюсселя

Text

18:01 Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Text

13:36 Мюнхенская программа Зеленского — эфир День.LIVE

Text

13:30 Писториус делает заявление на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Text

11:30 В Мюнхене начала работу конференция по безопасности — трансляция

Глава МИД Андрей Сибига после встречи с министром иностранных дел Китая Ван И сообщил, что КНР поддерживает территориальную целостность и сувернитет Украины. Кроме того, Китай предоставит Украине пакет энергетической помощи.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 13 февраля.

Гости эфира Вечір.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

  • Александр Юрченко — народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины",
  • Руслан Горбенко — народный депутат от "Слуга народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины,
  • Екатерина Коваль — офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне,
  • Павел Жовниренко — председатель правления Центра стратегических исследований,
  • Олег Постернак — политтехнолог,
  • Андрей Мандзий — капитан национальной сборной команды Украины по санному спорту,
  • Даниил Гетманцев — народный депутат от "Слуги народа",
  • Игорь Липсиц — доктор экономических наук.

Напомним, 13 февраля Сибига встретился с представителями Китая. Украина рассчитывает на сотрудничество с Пекином для ускорения мирных усилий.

Также министр объяснил, какие отношения у Китая с Украиной и Россией. Страны согласовывают даты взаимных официальных визитов.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:06 Украина готовится к новым обстрелам энергетики, — Свириденко

19:05 Стубб заявил о стратегическом поражении России в войне против Украины

18:54 Зеленский поделился с Мерцом впечатлениями от завода дронов

Стратегические коммуникации — как читать эскалацию еще до первого выстрела

Стратегические коммуникации — как читать эскалацию еще до первого выстрела

18:45 МОК оправдывает дисквалификацию Гераскевича вручением ему ордена Свободы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:35 Украинцам готовят новые тарифы на газ и свет — когда изменятся цены

18:35 Жилье на двоих — как найти соседа по квартире в Одессе

18:35 Курс доллара и евро перед весенней лихорадкой — чего ждать украинцам

18:34 Пятерых украинских детей вернули из ВОТ и России — детали от Лубинца

18:34 Синоптики предупредили о погоде, которая испортит выходные

19:06 Украина готовится к новым обстрелам энергетики, — Свириденко

19:05 Стубб заявил о стратегическом поражении России в войне против Украины

18:54 Зеленский поделился с Мерцом впечатлениями от завода дронов

Стратегические коммуникации — как читать эскалацию еще до первого выстрела

Стратегические коммуникации — как читать эскалацию еще до первого выстрела

18:45 МОК оправдывает дисквалификацию Гераскевича вручением ему ордена Свободы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:35 Украинцам готовят новые тарифы на газ и свет — когда изменятся цены

18:35 Жилье на двоих — как найти соседа по квартире в Одессе

18:35 Курс доллара и евро перед весенней лихорадкой — чего ждать украинцам

18:34 Пятерых украинских детей вернули из ВОТ и России — детали от Лубинца

18:34 Синоптики предупредили о погоде, которая испортит выходные

06:33 День влюбленных приближается — как изменилась цена на цветы в Одессе

12 февраля

06:33 Истощенная почва и обледенение — будет ли урожай на Одесчине в 2026

11 февраля

06:33 Овощи как мясо — цена продуктов на Киевском базаре в Одессе

9 февраля

20:39 Участие Украины в евровидении 2026 — отношение одесситов к нацотбору

7 февраля

06:33 Переименование Хаджибея в Одессу — миф и историческая реальность

6 февраля

15:17 День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

06:29 Елене Зеленской 48 — жена и Первая леди в цитатах президента

5 февраля

06:33 Продукты на рынке Черемушки в Одессе — ассортимент и цены сегодня

4 февраля

06:33 Без света и тепла — как одесситы переживают морозы и блэкауты

3 февраля

10:09 Митрополиту Епифанию 47 — путь к предстоятелю ПЦУ

Text

18:01 Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Text

13:36 Мюнхенская программа Зеленского — эфир День.LIVE

Text

13:30 Писториус делает заявление на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Text

11:30 В Мюнхене начала работу конференция по безопасности — трансляция

Видео по теме

Все видео
Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

13 февраля 2026 г. 14:00
Мюнхенская программа Зеленского — эфир День.LIVE

Мюнхенская программа Зеленского — эфир День.LIVE

13 февраля 2026 г. 13:36
Писториус делает заявление на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Писториус делает заявление на Мюнхенской конференции — прямой эфир

13 февраля 2026 г. 13:30
В Мюнхене начала работу конференция по безопасности — трансляция

В Мюнхене начала работу конференция по безопасности — трансляция

13 февраля 2026 г. 11:30
Украина готова к переговорам, а РФ не ответила — эфир Ранок.LIVE

Украина готова к переговорам, а РФ не ответила — эфир Ранок.LIVE

13 февраля 2026 г. 8:00
Экономика РФ и перспективы Украины в ЕС — интервью с Алексеем Кущом

Экономика РФ и перспективы Украины в ЕС — интервью с Алексеем Кущом

12 февраля 2026 г. 20:00
Встреча министров обороны на саммите НАТО — эфир Новини.LIVE

Встреча министров обороны на саммите НАТО — эфир Новини.LIVE

12 февраля 2026 г. 19:00
Рада готовит документ о выборах во время войны — эфир Вечір.LIVE

Рада готовит документ о выборах во время войны — эфир Вечір.LIVE

12 февраля 2026 г. 18:08

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации