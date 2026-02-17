Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE arrow
Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

17 февраля 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

16 февраля 2026
Text

17:50 Зеленский заявил о подготовке РФ к новому удару, — Вечір.LIVE

Text

13:00 Украинская делегация отправилась на переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о переговорах и санкциях — эфир Ранок.LIVE

14 февраля 2026
Text

14:55 В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

Text

12:58 Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

13 февраля 2026
Text

21:00 Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

Text

18:01 Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Text

13:36 Мюнхенская программа Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

16 февраля 2026
Text

17:50 Зеленский заявил о подготовке РФ к новому удару, — Вечір.LIVE

Text

13:00 Украинская делегация отправилась на переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о переговорах и санкциях — эфир Ранок.LIVE

14 февраля 2026
Text

14:55 В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

В понедельник, 16 февраля, украинская делегация прибыла в Женеву для участия в новом раунде трехсторонних переговоров. Ожидается, что встреча начнется во вторник, 17 февраля.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 17 февраля

В эфире обсудят ситуацию на Славянском направлении и возле Северска, в частности сообщение о пересечении врагом Северского Донца. Отдельно будут говорить о рекрутинге и СЗЧ и инициативы по уменьшению таких случаев. Также в фокусе будет ускорение поставок средств РЭБ.

В международном блоке обсудят переговоры в Женеве, изменения в российской делегации и оценки перспектив переговоров, а также состоится дискуссия о выборах в Украине и заявления РФ о "перемирии" в день голосования. Завершат эфир разговорами о ситуации с безопасностью в Алешках, энергетике, рисках отключений в следующие зимы и рекордных объемах импорта российской нефти в Китай.

Гости эфира:

  • Роман Капинус, позывной "Лютый", старший солдат, старший наводчик батареи САДн, 54 ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы
  • Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"
  • Владимир Пузырко, дипломат, юрист-международник
  • Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций
  • Мирослав Лаба, специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина
  • Татьяна Гасаненко, начальник Алешковской городской военной администрации
  • Николай Томенко, политический и общественный деятель
  • Тарас Семенюк, политолог-международник
  • Максим Гардус, специалист по коммуникациям Razom We Stand

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп призвал Украину как можно скорее принять участие в переговорах.

Зато госсекретарь США Марко Рубио ответил, есть ли давление на Украину относительно сроков подписания мирного соглашения.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:00 Деньги для семей от UNHCR Ukraine — кто получит в феврале

Text

08:00 Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

07:47 Одесса под атакой — повреждены инфраструктура и здания

07:16 На Ивано-Франковщине прогремели взрывы — что известно

07:15 Человек составил несколько завещаний — какой будет считаться действительным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:05 В Харькове и области снова будут отключать свет — графики на 17 февраля

07:01 Онлайн-оплата картой ПриватБанка — как избежать угроз

06:33 Денег на все не хватает — что говорят одесситы о своих зарплатах

06:30 Действия гражданина при неправомерном задержании ТЦК

06:30 Цены на подсолнечник "ломают" стабильность на рынке — какая стоимость тонны

08:00 Деньги для семей от UNHCR Ukraine — кто получит в феврале

07:47 Одесса под атакой — повреждены инфраструктура и здания

07:16 На Ивано-Франковщине прогремели взрывы — что известно

07:15 Человек составил несколько завещаний — какой будет считаться действительным

07:05 В Харькове и области снова будут отключать свет — графики на 17 февраля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:01 Онлайн-оплата картой ПриватБанка — как избежать угроз

06:33 Денег на все не хватает — что говорят одесситы о своих зарплатах

06:30 Действия гражданина при неправомерном задержании ТЦК

06:30 Цены на подсолнечник "ломают" стабильность на рынке — какая стоимость тонны

06:17 Метели и морозы — мощный циклон надвигается на Одессу

06:33 Денег на все не хватает — что говорят одесситы о своих зарплатах

14 февраля

06:33 День святого Валентина — как к нему относятся одесситы

13 февраля

06:33 День влюбленных приближается — как изменилась цена на цветы в Одессе

12 февраля

06:33 Истощенная почва и обледенение — будет ли урожай на Одесчине в 2026

11 февраля

06:33 Овощи как мясо — цена продуктов на Киевском базаре в Одессе

9 февраля

20:39 Участие Украины в евровидении 2026 — отношение одесситов к нацотбору

7 февраля

06:33 Переименование Хаджибея в Одессу — миф и историческая реальность

6 февраля

15:17 День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

06:29 Елене Зеленской 48 — жена и Первая леди в цитатах президента

5 февраля

06:33 Продукты на рынке Черемушки в Одессе — ассортимент и цены сегодня

Text

08:00 Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

16 февраля
Text

17:50 Зеленский заявил о подготовке РФ к новому удару, — Вечір.LIVE

Text

13:00 Украинская делегация отправилась на переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о переговорах и санкциях — эфир Ранок.LIVE

14 февраля
Text

14:55 В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

Видео по теме

Все видео
Зеленский заявил о подготовке РФ к новому удару, — Вечір.LIVE

Зеленский заявил о подготовке РФ к новому удару, — Вечір.LIVE

16 февраля 2026 г. 17:50
Украинская делегация отправилась на переговоры — эфир День.LIVE

Украинская делегация отправилась на переговоры — эфир День.LIVE

16 февраля 2026 г. 13:00
Зеленский сделал заявление о переговорах и санкциях — эфир Ранок.LIVE

Зеленский сделал заявление о переговорах и санкциях — эфир Ранок.LIVE

16 февраля 2026 г. 8:00
В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

14 февраля 2026 г. 14:55
Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

14 февраля 2026 г. 12:58
Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

13 февраля 2026 г. 21:00
Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

13 февраля 2026 г. 18:01
Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

13 февраля 2026 г. 14:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации