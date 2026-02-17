В понедельник, 16 февраля, украинская делегация прибыла в Женеву для участия в новом раунде трехсторонних переговоров. Ожидается, что встреча начнется во вторник, 17 февраля.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 17 февраля

В эфире обсудят ситуацию на Славянском направлении и возле Северска, в частности сообщение о пересечении врагом Северского Донца. Отдельно будут говорить о рекрутинге и СЗЧ и инициативы по уменьшению таких случаев. Также в фокусе будет ускорение поставок средств РЭБ.

В международном блоке обсудят переговоры в Женеве, изменения в российской делегации и оценки перспектив переговоров, а также состоится дискуссия о выборах в Украине и заявления РФ о "перемирии" в день голосования. Завершат эфир разговорами о ситуации с безопасностью в Алешках, энергетике, рисках отключений в следующие зимы и рекордных объемах импорта российской нефти в Китай.

Гости эфира:

Роман Капинус, позывной "Лютый", старший солдат, старший наводчик батареи САДн, 54 ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы

Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"

Владимир Пузырко, дипломат, юрист-международник

Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций

Мирослав Лаба, специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина

Татьяна Гасаненко, начальник Алешковской городской военной администрации

Николай Томенко, политический и общественный деятель

Тарас Семенюк, политолог-международник

Максим Гардус, специалист по коммуникациям Razom We Stand

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп призвал Украину как можно скорее принять участие в переговорах.

Зато госсекретарь США Марко Рубио ответил, есть ли давление на Украину относительно сроков подписания мирного соглашения.