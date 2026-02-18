Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE arrow
В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

18 февраля 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

17 февраля 2026
Text

18:13 Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина, США и Россия начинают переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

16 февраля 2026
Text

17:50 Зеленский заявил о подготовке РФ к новому удару, — Вечір.LIVE

Text

13:00 Украинская делегация отправилась на переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о переговорах и санкциях — эфир Ранок.LIVE

14 февраля 2026
Text

14:55 В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

Text

12:58 Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

13 февраля 2026
Text

21:00 Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

Text

08:00 В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

17 февраля 2026
Text

18:13 Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина, США и Россия начинают переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

16 февраля 2026
Text

17:50 Зеленский заявил о подготовке РФ к новому удару, — Вечір.LIVE

Новый раунд мирных трехсторонних переговоров в Женеве пройдет сегодня, 18 февраля. Киев ожидает предметную работу по гуманитарным вопросам и вопросам безопасности для достижения устойчивого мира.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

В эфире обсудят ситуацию на Волчанском направлении и влияние погоды на фронт, рекрутинг, обучение и СЗЧ, а также зарплаты военным и вызовы для женщин в ВСУ. Отдельно гости расскажут об обновлениях с юга и Запорожского направления, потерях РФ, переброске техники и попытках запуска аналогов Starlink, плюс предупреждение об угрозе ударов в мороз.

Во внутреннем блоке будут говорить о состоянии дорог и опасности сосулек, проблемах с восстановлением тепла в Киеве, переговорах в Женеве и заявлениях о возможных выборах. Также поднимут дело Галущенко, вопросы работы ТЦК и бодикамер, условия возвращения из первого СЗЧ, ситуацию в Хотинской общине на Сумщине, бюджетные риски и перспективы энергосистемы по отключениям.

Гости эфира Ранок.LIVE

  • Руслана Богдан, офицер отделения коммуникации 57 ОМРБр
  • Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии, подполковник
  • Оксана Савчук, народный депутат, комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры
  • Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека НААУ
  • Николай Торяник, председатель Хотинской общины, Сумская область
  • Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека
  • Иван Крулько, народный депутат Украины, "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам бюджета
  • Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины

Напомним, в США назвали главный проблемный вопрос, который не могут до сих пор согласовать на переговорах.

Также секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о результатах работы первого дня переговоров в Женеве.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:00 Агентство ООН даст людям с инвалидностью по 10 800 грн — детали

Text

08:00 В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

07:57 Армия РФ ударила по Запорожской области — есть погибшие и раненые

07:20 Наследство в 2026 году — имеют ли право на имущество пасынок и падчерица

07:01 ПриватБанк снизил тарифы на переводы до апреля — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:33 Стоимость продуктов на одесском Привозе — что подорожало в феврале

06:30 Цены на кукурузу попали в "шторм" — почему зерно дешевеет

06:30 Исключение из розыска ТЦК из-за инвалидности — куда обратиться

06:25 Гидрометцентр предупреждает о морозах до -17 °С в Украине на сегодня

06:12 Выселение из жилья — может ли человек с пропиской остаться на улице

08:00 Агентство ООН даст людям с инвалидностью по 10 800 грн — детали

07:57 Армия РФ ударила по Запорожской области — есть погибшие и раненые

07:20 Наследство в 2026 году — имеют ли право на имущество пасынок и падчерица

07:01 ПриватБанк снизил тарифы на переводы до апреля — детали

06:33 Стоимость продуктов на одесском Привозе — что подорожало в феврале

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:30 Цены на кукурузу попали в "шторм" — почему зерно дешевеет

06:30 Исключение из розыска ТЦК из-за инвалидности — куда обратиться

06:25 Гидрометцентр предупреждает о морозах до -17 °С в Украине на сегодня

06:12 Выселение из жилья — может ли человек с пропиской остаться на улице

06:10 Выплата пенсий весной — что надо сделать до конца марта

06:33 Стоимость продуктов на одесском Привозе — что подорожало в феврале

17 февраля

06:33 Денег на все не хватает — что говорят одесситы о своих зарплатах

14 февраля

06:33 День святого Валентина — как к нему относятся одесситы

13 февраля

06:33 День влюбленных приближается — как изменилась цена на цветы в Одессе

12 февраля

06:33 Истощенная почва и обледенение — будет ли урожай на Одесчине в 2026

11 февраля

06:33 Овощи как мясо — цена продуктов на Киевском базаре в Одессе

9 февраля

20:39 Участие Украины в евровидении 2026 — отношение одесситов к нацотбору

7 февраля

06:33 Переименование Хаджибея в Одессу — миф и историческая реальность

6 февраля

15:17 День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

06:29 Елене Зеленской 48 — жена и Первая леди в цитатах президента

Text

08:00 В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

17 февраля
Text

18:13 Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина, США и Россия начинают переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

16 февраля
Text

17:50 Зеленский заявил о подготовке РФ к новому удару, — Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

17 февраля 2026 г. 18:13
Украина, США и Россия начинают переговоры — эфир День.LIVE

Украина, США и Россия начинают переговоры — эфир День.LIVE

17 февраля 2026 г. 13:00
Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

17 февраля 2026 г. 8:00
Зеленский заявил о подготовке РФ к новому удару, — Вечір.LIVE

Зеленский заявил о подготовке РФ к новому удару, — Вечір.LIVE

16 февраля 2026 г. 17:50
Украинская делегация отправилась на переговоры — эфир День.LIVE

Украинская делегация отправилась на переговоры — эфир День.LIVE

16 февраля 2026 г. 13:00
Зеленский сделал заявление о переговорах и санкциях — эфир Ранок.LIVE

Зеленский сделал заявление о переговорах и санкциях — эфир Ранок.LIVE

16 февраля 2026 г. 8:00
В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

14 февраля 2026 г. 14:55
Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

14 февраля 2026 г. 12:58

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации