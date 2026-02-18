Новый раунд мирных трехсторонних переговоров в Женеве пройдет сегодня, 18 февраля. Киев ожидает предметную работу по гуманитарным вопросам и вопросам безопасности для достижения устойчивого мира.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.
Эфир Ранок.LIVE
В эфире обсудят ситуацию на Волчанском направлении и влияние погоды на фронт, рекрутинг, обучение и СЗЧ, а также зарплаты военным и вызовы для женщин в ВСУ. Отдельно гости расскажут об обновлениях с юга и Запорожского направления, потерях РФ, переброске техники и попытках запуска аналогов Starlink, плюс предупреждение об угрозе ударов в мороз.
Во внутреннем блоке будут говорить о состоянии дорог и опасности сосулек, проблемах с восстановлением тепла в Киеве, переговорах в Женеве и заявлениях о возможных выборах. Также поднимут дело Галущенко, вопросы работы ТЦК и бодикамер, условия возвращения из первого СЗЧ, ситуацию в Хотинской общине на Сумщине, бюджетные риски и перспективы энергосистемы по отключениям.
Гости эфира Ранок.LIVE
- Руслана Богдан, офицер отделения коммуникации 57 ОМРБр
- Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии, подполковник
- Оксана Савчук, народный депутат, комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры
- Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека НААУ
- Николай Торяник, председатель Хотинской общины, Сумская область
- Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека
- Иван Крулько, народный депутат Украины, "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам бюджета
- Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины
Напомним, в США назвали главный проблемный вопрос, который не могут до сих пор согласовать на переговорах.
Также секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о результатах работы первого дня переговоров в Женеве.