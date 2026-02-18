Новый раунд мирных трехсторонних переговоров в Женеве пройдет сегодня, 18 февраля. Киев ожидает предметную работу по гуманитарным вопросам и вопросам безопасности для достижения устойчивого мира.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

В эфире обсудят ситуацию на Волчанском направлении и влияние погоды на фронт, рекрутинг, обучение и СЗЧ, а также зарплаты военным и вызовы для женщин в ВСУ. Отдельно гости расскажут об обновлениях с юга и Запорожского направления, потерях РФ, переброске техники и попытках запуска аналогов Starlink, плюс предупреждение об угрозе ударов в мороз.

Во внутреннем блоке будут говорить о состоянии дорог и опасности сосулек, проблемах с восстановлением тепла в Киеве, переговорах в Женеве и заявлениях о возможных выборах. Также поднимут дело Галущенко, вопросы работы ТЦК и бодикамер, условия возвращения из первого СЗЧ, ситуацию в Хотинской общине на Сумщине, бюджетные риски и перспективы энергосистемы по отключениям.

Гости эфира Ранок.LIVE

Руслана Богдан, офицер отделения коммуникации 57 ОМРБр

Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии, подполковник

Оксана Савчук, народный депутат, комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры

Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека НААУ

Николай Торяник, председатель Хотинской общины, Сумская область

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека

Иван Крулько, народный депутат Украины, "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам бюджета

Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины

Напомним, в США назвали главный проблемный вопрос, который не могут до сих пор согласовать на переговорах.

Также секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о результатах работы первого дня переговоров в Женеве.