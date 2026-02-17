В Женеве стартовал очередной раунд переговоров. Украина, США и Россия проводят трехстороннюю встречу.

Что известно о переговорах, рассказываем в Вечір.LIVE.

О чем эфир Вечір.LIVE

Швейцарская Женева принимает новый раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России. Встреча происходит на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что Киеву необходимо "как можно быстрее сесть за стол переговоров". В ночь перед переговорами россияне массированно атаковали Украину ракетами и дронами.

В студии Вечір.LIVE будут такие гости:

народный депутат от "Слуги Народа", представительница Комитета по вопросам экономического развития Галина Янченко;

политтехнолог, партнер компании "SIC Group USA" Екатерина Одарченко;

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина встретится с европейскими партнерами после переговоров.

Также мы рассказывали о том, где проходит трехсторонняя встреча и какие вопросы будут обсуждать.