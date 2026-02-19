Видео
Видео

Зеленский заявил о новых переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

Зеленский заявил о новых переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

19 февраля 2026 г. 8:00

Text

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры пока не принесли ожидаемых результатов. Однако Киев рассчитывает на дальнейший диалог с российской стороной.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 19 февраля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • начальник службы информации и коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" подполковник Виталий Миловидов;
  • руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев;
  • директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;
  • военный эксперт Иван Тимочко;
  • эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов;
  • депутат Харьковского горсовета Никита Роженко;
  • министр образования и науки Украины (2016-2019 годы) Лилия Гриневич.

Напомним, что после окончания переговоров в Женеве 18 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока результат недостаточен.

Зато пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что во время трехсторонних переговоров Украины, США и РФ удалось достичь значительного прогресса.

