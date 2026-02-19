Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры пока не принесли ожидаемых результатов. Однако Киев рассчитывает на дальнейший диалог с российской стороной.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 19 февраля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

начальник службы информации и коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" подполковник Виталий Миловидов;

руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев;

директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;

военный эксперт Иван Тимочко;

эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов;

депутат Харьковского горсовета Никита Роженко;

министр образования и науки Украины (2016-2019 годы) Лилия Гриневич.

Напомним, что после окончания переговоров в Женеве 18 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока результат недостаточен.

Зато пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что во время трехсторонних переговоров Украины, США и РФ удалось достичь значительного прогресса.