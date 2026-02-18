Гостями эфира Вечір.LIVE стали белорусская журналистка Татьяна Мартынова, израильский журналист Сергей Ауслендер, директор музея живой истории "Мамаева Слобода" Карина Олейник, соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко, председатель комитета по энергетическому праву Александр Трохимец, член общественного совета КГГА Дмитрий Калько, польский эксперт Петр Кульпа, пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова, эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба и депутат Киевского городского совета Леонид Емец.

Гости эфира обсудят, что на переговорах в Женеве по урегулированию войны в Украине удалось достичь договоренности о том, что мониторинг за соблюдением режима прекращения огня будет осуществляться при участии США.

Напомним, спикер МИД Георгий Тихий сообщил, что Украина и Россия договорились о следующей встрече после переговоров в Женеве.

А Президент Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах были два направления. Речь идет о военном и политическом.