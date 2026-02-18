Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час arrow
Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час

Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час

18 февраля 2026 г. 19:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:00 Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час

Text

18:00 Результаты переговоров в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

17 февраля 2026
Text

18:13 Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина, США и Россия начинают переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

16 февраля 2026
Text

17:50 Зеленский заявил о подготовке РФ к новому удару, — Вечір.LIVE

Text

13:00 Украинская делегация отправилась на переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о переговорах и санкциях — эфир Ранок.LIVE

Text

19:00 Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час

Text

18:00 Результаты переговоров в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

17 февраля 2026
Text

18:13 Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Из-за сильного снегопада в последние дни столица утонула в пробках. Безопасно проехать и пройти по улицам и тротуарам Киева оказалось настоящей задачей со звездочкой.

О последствиях непогоды и ответственности за хаос в столице говорим в проекте "Київський час".

Київський час — о чем эфир

Провал с уборкой снега в столице возмутил киевлян. Город фактически остановился из-за больших пробок. Добраться до работ, больниц или школ оказалось сложно. В сегодняшнем эфире говорим о том, почему Киев был не готов к непогоде зимой, кто ответит за поврежденные машины и возможно ли рассчитывать на компенсацию пострадавшим.

Гости эфира:

  • депутат Киевского городского совета от "Европейской Солидарности", председатель комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции, доктор юридических наук Леонид Емец;
  • эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008) Виктор Глеба;
  • председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец;
  • председатель Общественного совета при КГВА Геннадий Кривошея;
  • пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова;
  • соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко;
  • директор музея живой истории "Мамаева Слобода" Карина Олейник.

Ранее мы писали о том, что в Киеве из-за непогоды произошел настоящий коллапс. Автомобили выстроились в длинные очереди на дорогах столицы.

Людям приходилось ждать общественный транспорт дольше, чем обычно. Из-за этого остановки были переполнены.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

19:00 Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час

18:49 Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС — Тихий назвал причину

18:43 Афера вместо работы — как одесской молодёжи не попасться на мошенников

18:10 В МИД прокомментировали присутствие европейцев на переговорах

18:07 Зеленский провел совещание по энергетической ситуации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:00 Результаты переговоров в Женеве — эфир Вечір.LIVE

17:49 Тарифы на воду в Одессе — что изменится с марта месяца

17:47 В Украине создают сеть евроинтеграционных хабов — что это значит

17:35 Сезон в Буковеле — кого ищут работодатели и какие деньги обещают

17:35 Санкции против Лукашенко — Сибига обратился к партнерам

18:49 Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС — Тихий назвал причину

18:43 Афера вместо работы — как одесской молодёжи не попасться на мошенников

18:10 В МИД прокомментировали присутствие европейцев на переговорах

18:07 Зеленский провел совещание по энергетической ситуации

17:49 Тарифы на воду в Одессе — что изменится с марта месяца

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:47 В Украине создают сеть евроинтеграционных хабов — что это значит

17:35 Сезон в Буковеле — кого ищут работодатели и какие деньги обещают

17:35 Санкции против Лукашенко — Сибига обратился к партнерам

17:27 Масленица дома — что к празднику можно купить в ЭКО МАРКЕТ по низким ценам

17:25 С каким повербанком не пустят на борт самолета — правила авиакомпаний

06:33 Стоимость продуктов на одесском Привозе — что подорожало в феврале

17 февраля

06:33 Денег на все не хватает — что говорят одесситы о своих зарплатах

14 февраля

06:33 День святого Валентина — как к нему относятся одесситы

13 февраля

06:33 День влюбленных приближается — как изменилась цена на цветы в Одессе

12 февраля

06:33 Истощенная почва и обледенение — будет ли урожай на Одесчине в 2026

11 февраля

06:33 Овощи как мясо — цена продуктов на Киевском базаре в Одессе

9 февраля

20:39 Участие Украины в евровидении 2026 — отношение одесситов к нацотбору

7 февраля

06:33 Переименование Хаджибея в Одессу — миф и историческая реальность

6 февраля

15:17 День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

06:29 Елене Зеленской 48 — жена и Первая леди в цитатах президента

Text

19:00 Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час

Text

18:00 Результаты переговоров в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

17 февраля
Text

18:13 Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Результаты переговоров в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Результаты переговоров в Женеве — эфир Вечір.LIVE

18 февраля 2026 г. 18:00
Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

18 февраля 2026 г. 13:15
В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

18 февраля 2026 г. 8:00
Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

17 февраля 2026 г. 18:13
Украина, США и Россия начинают переговоры — эфир День.LIVE

Украина, США и Россия начинают переговоры — эфир День.LIVE

17 февраля 2026 г. 13:00
Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

17 февраля 2026 г. 8:00
Зеленский заявил о подготовке РФ к новому удару, — Вечір.LIVE

Зеленский заявил о подготовке РФ к новому удару, — Вечір.LIVE

16 февраля 2026 г. 17:50
Украинская делегация отправилась на переговоры — эфир День.LIVE

Украинская делегация отправилась на переговоры — эфир День.LIVE

16 февраля 2026 г. 13:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации