Из-за сильного снегопада в последние дни столица утонула в пробках. Безопасно проехать и пройти по улицам и тротуарам Киева оказалось настоящей задачей со звездочкой.

О последствиях непогоды и ответственности за хаос в столице говорим в проекте "Київський час".

Київський час — о чем эфир

Провал с уборкой снега в столице возмутил киевлян. Город фактически остановился из-за больших пробок. Добраться до работ, больниц или школ оказалось сложно. В сегодняшнем эфире говорим о том, почему Киев был не готов к непогоде зимой, кто ответит за поврежденные машины и возможно ли рассчитывать на компенсацию пострадавшим.

Гости эфира:

депутат Киевского городского совета от "Европейской Солидарности", председатель комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции, доктор юридических наук Леонид Емец;

эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008) Виктор Глеба;

председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец;

председатель Общественного совета при КГВА Геннадий Кривошея;

пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова;

соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко;

директор музея живой истории "Мамаева Слобода" Карина Олейник.

Ранее мы писали о том, что в Киеве из-за непогоды произошел настоящий коллапс. Автомобили выстроились в длинные очереди на дорогах столицы.

Людям приходилось ждать общественный транспорт дольше, чем обычно. Из-за этого остановки были переполнены.