Президент Владимир Зеленский отвергает любой вариант вывода войск с восточного Донбасса для обеспечения мирного соглашения, поскольку переговоры с Россией продолжаются.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE 20 февраля
Украина чтит память Героев Небесной Сотни - и в этот день в эфире будут говорить о международном треке вокруг войны, в частности инициативы США по "Совету мира" Трампа, ожидания европейских разведок и дискуссии о выборах в Украине. Отдельные блоки посвятят ситуации вокруг ЗАЭС, новостям из оккупированного Мариуполя, санкционной политике, а также экономике и социальным вопросам: "Национальному кэшбеку", пенсиям, доступу к банковским услугам, жилищным программам для ВПЛ и ветеранов и проблемам дорог.
Гости эфира:
- Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности"
- Петр Андрющенко, руководитель центра изучения оккупации Украины
- Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике
- Алексей Леонов, народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Евгений Нищук, участник Революции достоинства, министр культуры Украины 2014, 2016-2019 гг
- Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства
- Борис Кушнирук, экономист
- Владислав Волошин, спикер Сил обороны Юга Украины
Добавим, что по опросам КМИС, значительная часть украинцев не готова отказываться от Донбасса в обмен на гарантии безопасности.
Ранее Владимир Зеленский дал оценку, сколько надо времени россиянам на полный захват Донбасса.