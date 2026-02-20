Президент Владимир Зеленский отвергает любой вариант вывода войск с восточного Донбасса для обеспечения мирного соглашения, поскольку переговоры с Россией продолжаются.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 20 февраля

Украина чтит память Героев Небесной Сотни - и в этот день в эфире будут говорить о международном треке вокруг войны, в частности инициативы США по "Совету мира" Трампа, ожидания европейских разведок и дискуссии о выборах в Украине. Отдельные блоки посвятят ситуации вокруг ЗАЭС, новостям из оккупированного Мариуполя, санкционной политике, а также экономике и социальным вопросам: "Национальному кэшбеку", пенсиям, доступу к банковским услугам, жилищным программам для ВПЛ и ветеранов и проблемам дорог.

Гости эфира:

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности"

Петр Андрющенко, руководитель центра изучения оккупации Украины

Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике

Алексей Леонов, народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Евгений Нищук, участник Революции достоинства, министр культуры Украины 2014, 2016-2019 гг

Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

Борис Кушнирук, экономист

Владислав Волошин, спикер Сил обороны Юга Украины

Добавим, что по опросам КМИС, значительная часть украинцев не готова отказываться от Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

