Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Украина не будет рассматривать вывод войск с Донбасса — эфир День.LIVE arrow
Украина не будет рассматривать вывод войск с Донбасса — эфир День.LIVE

Украина не будет рассматривать вывод войск с Донбасса — эфир День.LIVE

20 февраля 2026 г. 13:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:00 Украина не будет рассматривать вывод войск с Донбасса — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал новые энергетические решения — эфир Ранок.LIVE

19 февраля 2026
Text

18:00 Зеленский анонсировал план перестройки энергообеспечения — эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 Украина и НАТО усилят сотрудничество по разведданным — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский заявил о новых переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

18 февраля 2026
Text

19:00 Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час

Text

18:00 Результаты переговоров в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

17 февраля 2026
Text

18:13 Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина не будет рассматривать вывод войск с Донбасса — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал новые энергетические решения — эфир Ранок.LIVE

19 февраля 2026
Text

18:00 Зеленский анонсировал план перестройки энергообеспечения — эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 Украина и НАТО усилят сотрудничество по разведданным — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский заявил о новых переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский отвергает любой вариант вывода войск с восточного Донбасса для обеспечения мирного соглашения, поскольку переговоры с Россией продолжаются.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 20 февраля

Украина чтит память Героев Небесной Сотни - и в этот день в эфире будут говорить о международном треке вокруг войны, в частности инициативы США по "Совету мира" Трампа, ожидания европейских разведок и дискуссии о выборах в Украине. Отдельные блоки посвятят ситуации вокруг ЗАЭС, новостям из оккупированного Мариуполя, санкционной политике, а также экономике и социальным вопросам: "Национальному кэшбеку", пенсиям, доступу к банковским услугам, жилищным программам для ВПЛ и ветеранов и проблемам дорог.

Гости эфира:

  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности"
  • Петр Андрющенко, руководитель центра изучения оккупации Украины
  • Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике
  • Алексей Леонов, народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
  • Евгений Нищук, участник Революции достоинства, министр культуры Украины 2014, 2016-2019 гг
  • Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства
  • Борис Кушнирук, экономист
  • Владислав Волошин, спикер Сил обороны Юга Украины

Добавим, что по опросам КМИС, значительная часть украинцев не готова отказываться от Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

Ранее Владимир Зеленский дал оценку, сколько надо времени россиянам на полный захват Донбасса.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:50 Какую сумму наличных взять в Польшу — минимальный и максимальный лимит

13:50 Бывшего главу комбината Госрезерва задержали по делу на 36 млн грн

13:38 РФ превращает Крым в плацдарм дронов против Одессы — подробности

13:35 Суд Киева назначил наказание оккупанту, убившего пленных украинцев

13:24 В МПК прокомментировали позицию Украины по Играм с россиянами и белорусами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:13 Сервис такси Uber запускает новый формат — поездку к северному сиянию

13:06 Зеленский предложил Японии историческое сотрудничество в сфере обороны

13:03 Наблюдательные советы не спасают от коррупции — Смелянский

13:00 Финансовая помощь от США — кому гарантируют выплаты в 10 800 грн

Text

13:00 Украина не будет рассматривать вывод войск с Донбасса — эфир День.LIVE

13:50 Какую сумму наличных взять в Польшу — минимальный и максимальный лимит

13:50 Бывшего главу комбината Госрезерва задержали по делу на 36 млн грн

13:38 РФ превращает Крым в плацдарм дронов против Одессы — подробности

13:35 Суд Киева назначил наказание оккупанту, убившего пленных украинцев

13:24 В МПК прокомментировали позицию Украины по Играм с россиянами и белорусами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:13 Сервис такси Uber запускает новый формат — поездку к северному сиянию

13:06 Зеленский предложил Японии историческое сотрудничество в сфере обороны

13:03 Наблюдательные советы не спасают от коррупции — Смелянский

13:00 Финансовая помощь от США — кому гарантируют выплаты в 10 800 грн

12:47 В дома одесситов начинают возращать свет — что известно

06:33 Кого одесситы считают сегодня героями Украины — мнения горожан

18 февраля

06:33 Стоимость продуктов на одесском Привозе — что подорожало в феврале

17 февраля

06:33 Денег на все не хватает — что говорят одесситы о своих зарплатах

14 февраля

06:33 День святого Валентина — как к нему относятся одесситы

13 февраля

06:33 День влюбленных приближается — как изменилась цена на цветы в Одессе

12 февраля

06:33 Истощенная почва и обледенение — будет ли урожай на Одесчине в 2026

11 февраля

06:33 Овощи как мясо — цена продуктов на Киевском базаре в Одессе

9 февраля

20:39 Участие Украины в евровидении 2026 — отношение одесситов к нацотбору

7 февраля

06:33 Переименование Хаджибея в Одессу — миф и историческая реальность

6 февраля

15:17 День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

Text

13:00 Украина не будет рассматривать вывод войск с Донбасса — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал новые энергетические решения — эфир Ранок.LIVE

19 февраля
Text

18:00 Зеленский анонсировал план перестройки энергообеспечения — эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 Украина и НАТО усилят сотрудничество по разведданным — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский заявил о новых переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский анонсировал новые энергетические решения — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал новые энергетические решения — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2026 г. 8:00
Зеленский анонсировал план перестройки энергообеспечения — эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал план перестройки энергообеспечения — эфир Вечір.LIVE

19 февраля 2026 г. 18:00
Украина и НАТО усилят сотрудничество по разведданным — эфир День.LIVE

Украина и НАТО усилят сотрудничество по разведданным — эфир День.LIVE

19 февраля 2026 г. 13:30
Зеленский заявил о новых переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

Зеленский заявил о новых переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

19 февраля 2026 г. 8:00
Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час

Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час

18 февраля 2026 г. 19:00
Результаты переговоров в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Результаты переговоров в Женеве — эфир Вечір.LIVE

18 февраля 2026 г. 18:00
Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

18 февраля 2026 г. 13:15
В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

18 февраля 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации