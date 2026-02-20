Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский анонсировал новые энергетические решения — эфир Ранок.LIVE arrow
Зеленский анонсировал новые энергетические решения — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал новые энергетические решения — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Зеленский анонсировал новые энергетические решения — эфир Ранок.LIVE

19 февраля 2026
Text

18:00 Зеленский анонсировал план перестройки энергообеспечения — эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 Украина и НАТО усилят сотрудничество по разведданным — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский заявил о новых переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

18 февраля 2026
Text

19:00 Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час

Text

18:00 Результаты переговоров в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

17 февраля 2026
Text

18:13 Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина, США и Россия начинают переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал новые энергетические решения — эфир Ранок.LIVE

19 февраля 2026
Text

18:00 Зеленский анонсировал план перестройки энергообеспечения — эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 Украина и НАТО усилят сотрудничество по разведданным — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский заявил о новых переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

18 февраля 2026
Text

19:00 Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власть работает над решениями по модернизации и обновлению системы энергоснабжения в украинских общинах. Он отметил, что комплексный план подготовки к отопительному сезону 2027 года будет вынесен на рассмотрение и утверждение на национальном уровне. Кроме этого, правительство сформирует специальный координационный центр, который будет отвечать за подготовку энергетической отрасли к следующей зиме.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 20 февраля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Капитан, начальник отдела коммуникаций 63-й ОМБР 3 армейского корпуса Ростислав Ящишин;
  • генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
  • социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии Дмитрий Громаков;
  • председатель Общественной лиги Украина — НАТО Сергей Джердж;
  • исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов;
  • ученый секретарь Института проблем искусственного интеллекта МОН Украины и НАН Украины Никита Клименко;
  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий.

В четверг, 19 февраля президент Зеленский заявил, что готовятся решения по перестройке и обновлению энергетического обеспечения общин, и соответствующий план на следующий отопительный сезон.

В тот же день, 19 февраля, сразу три страны Европы объявили о новых пакетах помощи Украине — средства, в частности, направят на поддержку энергетики.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

09:02 День 14 — в каких видах спорта выступят украинцы на Олимпийских играх

08:50 Платежки за свет — почему выросли суммы во время отключений

08:49 Нардеп ответил, готовы ли США направить наблюдателей на выборы

08:33 Когда не будет света в Киеве - точные графики на 20 февраля

08:08 Россия атаковала Днепропетровскую область 20 раз за сутки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:03 Превращение Укрпочты в банк — Смелянский раскрыл детали

08:00 Денежная помощь Эстонии — в каких регионах дадут по 3,6 тыс. грн

Text

08:00 Зеленский анонсировал новые энергетические решения — эфир Ранок.LIVE

07:45 Путин убежден, что экономика РФ выдержит войну — реалии другие

07:25 Отопление дровами — какую древесину запрещено использовать в доме

09:02 День 14 — в каких видах спорта выступят украинцы на Олимпийских играх

08:50 Платежки за свет — почему выросли суммы во время отключений

08:49 Нардеп ответил, готовы ли США направить наблюдателей на выборы

08:33 Когда не будет света в Киеве - точные графики на 20 февраля

08:08 Россия атаковала Днепропетровскую область 20 раз за сутки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:03 Превращение Укрпочты в банк — Смелянский раскрыл детали

08:00 Денежная помощь Эстонии — в каких регионах дадут по 3,6 тыс. грн

07:45 Путин убежден, что экономика РФ выдержит войну — реалии другие

07:25 Отопление дровами — какую древесину запрещено использовать в доме

07:14 Гидрометцентр спрогнозировал очередные морозы в Украине сегодня

06:33 Кого одесситы считают сегодня героями Украины — мнения горожан

18 февраля

06:33 Стоимость продуктов на одесском Привозе — что подорожало в феврале

17 февраля

06:33 Денег на все не хватает — что говорят одесситы о своих зарплатах

14 февраля

06:33 День святого Валентина — как к нему относятся одесситы

13 февраля

06:33 День влюбленных приближается — как изменилась цена на цветы в Одессе

12 февраля

06:33 Истощенная почва и обледенение — будет ли урожай на Одесчине в 2026

11 февраля

06:33 Овощи как мясо — цена продуктов на Киевском базаре в Одессе

9 февраля

20:39 Участие Украины в евровидении 2026 — отношение одесситов к нацотбору

7 февраля

06:33 Переименование Хаджибея в Одессу — миф и историческая реальность

6 февраля

15:17 День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

Text

08:00 Зеленский анонсировал новые энергетические решения — эфир Ранок.LIVE

19 февраля
Text

18:00 Зеленский анонсировал план перестройки энергообеспечения — эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 Украина и НАТО усилят сотрудничество по разведданным — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский заявил о новых переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

18 февраля
Text

19:00 Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час

Видео по теме

Все видео
Зеленский анонсировал план перестройки энергообеспечения — эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал план перестройки энергообеспечения — эфир Вечір.LIVE

19 февраля 2026 г. 18:00
Украина и НАТО усилят сотрудничество по разведданным — эфир День.LIVE

Украина и НАТО усилят сотрудничество по разведданным — эфир День.LIVE

19 февраля 2026 г. 13:30
Зеленский заявил о новых переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

Зеленский заявил о новых переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

19 февраля 2026 г. 8:00
Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час

Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час

18 февраля 2026 г. 19:00
Результаты переговоров в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Результаты переговоров в Женеве — эфир Вечір.LIVE

18 февраля 2026 г. 18:00
Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

18 февраля 2026 г. 13:15
В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

18 февраля 2026 г. 8:00
Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

17 февраля 2026 г. 18:13

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации