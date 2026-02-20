Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власть работает над решениями по модернизации и обновлению системы энергоснабжения в украинских общинах. Он отметил, что комплексный план подготовки к отопительному сезону 2027 года будет вынесен на рассмотрение и утверждение на национальном уровне. Кроме этого, правительство сформирует специальный координационный центр, который будет отвечать за подготовку энергетической отрасли к следующей зиме.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 20 февраля.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Капитан, начальник отдела коммуникаций 63-й ОМБР 3 армейского корпуса Ростислав Ящишин;
- генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
- социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии Дмитрий Громаков;
- председатель Общественной лиги Украина — НАТО Сергей Джердж;
- исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов;
- ученый секретарь Института проблем искусственного интеллекта МОН Украины и НАН Украины Никита Клименко;
- кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий.
В четверг, 19 февраля президент Зеленский заявил, что готовятся решения по перестройке и обновлению энергетического обеспечения общин, и соответствующий план на следующий отопительный сезон.
В тот же день, 19 февраля, сразу три страны Европы объявили о новых пакетах помощи Украине — средства, в частности, направят на поддержку энергетики.