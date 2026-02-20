Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власть работает над решениями по модернизации и обновлению системы энергоснабжения в украинских общинах. Он отметил, что комплексный план подготовки к отопительному сезону 2027 года будет вынесен на рассмотрение и утверждение на национальном уровне. Кроме этого, правительство сформирует специальный координационный центр, который будет отвечать за подготовку энергетической отрасли к следующей зиме.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Капитан, начальник отдела коммуникаций 63-й ОМБР 3 армейского корпуса Ростислав Ящишин;

генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;

социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии Дмитрий Громаков;

председатель Общественной лиги Украина — НАТО Сергей Джердж;

исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов;

ученый секретарь Института проблем искусственного интеллекта МОН Украины и НАН Украины Никита Клименко;

кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий.

В четверг, 19 февраля президент Зеленский заявил, что готовятся решения по перестройке и обновлению энергетического обеспечения общин, и соответствующий план на следующий отопительный сезон.

В тот же день, 19 февраля, сразу три страны Европы объявили о новых пакетах помощи Украине — средства, в частности, направят на поддержку энергетики.