Киев 24 февраля посетят европейские высокие должностные лица. Визиты иностранных делегаций посвящены четвертой годовщине с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

Эфир Ранок.LIVE

24 февраля — годовщина полномасштабного вторжения РФ, поэтому в центре эфира будет память о павших и события, определяющие четвертый год войны. Обсудят оперативную ситуацию на фронте: бои за район Константиновки и угрозы для "дороги жизни", обстрелы Херсона и вызовы безопасности на Херсонщине, а также ситуацию в Купянске и последствия эвакуации под огнем.

Отдельные блоки посвятят технологиям войны и дронам, рискам со стороны Беларуси и заявлениям по "Орешнику", переговорам о мире и следующим раундам контактов в Женеве, теме военных преступлений и компенсаций, возвращению похищенных детей, а также вопросу беженцев в ЕС и изменениям правил в Польше.

Во второй половине эфира темой станет финансовая поддержка Украины, риски дефицита помощи, курс доллара, новые пошлины Трампа и реакция ЕС, а также расследование терактов, дискуссия о возможных ограничениях Telegram и заявления об иностранных контингентах.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сергей Ярый, капитан, командир беспилотных систем 28 ОМБР

Юрий Губаревич, белорусский оппозиционный политик, глава движения "За свободу"

Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА

Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Евгений Семеняка, эксперт по легализации иностранцев в Польше

Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации

Руслан Черный, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы

Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, замглавы СБУ (2014-2015)

Кирилл Сазонов, военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог

