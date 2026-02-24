Видео
Видео

Зеленский встретится с лидерами ЕС в годовщину войны — эфир Ранок.LIVE

Зеленский встретится с лидерами ЕС в годовщину войны — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2026 г. 8:00

Киев 24 февраля посетят европейские высокие должностные лица. Визиты иностранных делегаций посвящены четвертой годовщине с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

24 февраля — годовщина полномасштабного вторжения РФ, поэтому в центре эфира будет память о павших и события, определяющие четвертый год войны. Обсудят оперативную ситуацию на фронте: бои за район Константиновки и угрозы для "дороги жизни", обстрелы Херсона и вызовы безопасности на Херсонщине, а также ситуацию в Купянске и последствия эвакуации под огнем.

Отдельные блоки посвятят технологиям войны и дронам, рискам со стороны Беларуси и заявлениям по "Орешнику", переговорам о мире и следующим раундам контактов в Женеве, теме военных преступлений и компенсаций, возвращению похищенных детей, а также вопросу беженцев в ЕС и изменениям правил в Польше.

Во второй половине эфира темой станет финансовая поддержка Украины, риски дефицита помощи, курс доллара, новые пошлины Трампа и реакция ЕС, а также расследование терактов, дискуссия о возможных ограничениях Telegram и заявления об иностранных контингентах.

Гости эфира Ранок.LIVE

  • Сергей Ярый, капитан, командир беспилотных систем 28 ОМБР
  • Юрий Губаревич, белорусский оппозиционный политик, глава движения "За свободу"
  • Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА
  • Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований
  • Евгений Семеняка, эксперт по легализации иностранцев в Польше
  • Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации
  • Руслан Черный, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы
  • Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, замглавы СБУ (2014-2015)
  • Кирилл Сазонов, военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог

Напомним, глава ОПУ Кирилл Буданов высказался с чем Украина входит в четвертый год войны.

Также читайте на Новини.LIVE, что рассказали одесситы о влиянии войны на их жизнь, а также полную хронологию событий в Украине в первый день войны — 24 февраля 2022 года.

Годовщина полномасшатабного вторжения РФ в Украину — эфир Новини.LIVE

Годовщина полномасшатабного вторжения РФ в Украину — эфир Новини.LIVE

24 февраля 2026 г. 8:00
Потерял ноги, но спас побратимов - интервью с ветераном ГУР "Наум"

Потерял ноги, но спас побратимов - интервью с ветераном ГУР "Наум"

24 февраля 2026 г. 6:10
На годовщину войны в Киев прибудут главы ЕС — эфир Вечір.LIVE

На годовщину войны в Киев прибудут главы ЕС — эфир Вечір.LIVE

23 февраля 2026 г. 18:00
Зеленский высказался о начале Третьей мировой — эфир День.LIVE

Зеленский высказался о начале Третьей мировой — эфир День.LIVE

23 февраля 2026 г. 13:17
Россия готовит новые теракты в Украине — эфир Ранок.LIVE

Россия готовит новые теракты в Украине — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2026 г. 8:00
Церемония закрытия Олимпийских игр-2026 — прямая трансляция

Церемония закрытия Олимпийских игр-2026 — прямая трансляция

22 февраля 2026 г. 21:09
Изменения в бюджете и повышение зарплат — интервью с Гетманцевым

Изменения в бюджете и повышение зарплат — интервью с Гетманцевым

20 февраля 2026 г. 21:00
Зеленский назвал дату и место следующих переговоров — эфир Вечір.LIVE

Зеленский назвал дату и место следующих переговоров — эфир Вечір.LIVE

20 февраля 2026 г. 18:03

