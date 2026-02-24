Киев 24 февраля посетят европейские высокие должностные лица. Визиты иностранных делегаций посвящены четвертой годовщине с момента полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.
Эфир Ранок.LIVE
24 февраля — годовщина полномасштабного вторжения РФ, поэтому в центре эфира будет память о павших и события, определяющие четвертый год войны. Обсудят оперативную ситуацию на фронте: бои за район Константиновки и угрозы для "дороги жизни", обстрелы Херсона и вызовы безопасности на Херсонщине, а также ситуацию в Купянске и последствия эвакуации под огнем.
Отдельные блоки посвятят технологиям войны и дронам, рискам со стороны Беларуси и заявлениям по "Орешнику", переговорам о мире и следующим раундам контактов в Женеве, теме военных преступлений и компенсаций, возвращению похищенных детей, а также вопросу беженцев в ЕС и изменениям правил в Польше.
Во второй половине эфира темой станет финансовая поддержка Украины, риски дефицита помощи, курс доллара, новые пошлины Трампа и реакция ЕС, а также расследование терактов, дискуссия о возможных ограничениях Telegram и заявления об иностранных контингентах.
Гости эфира Ранок.LIVE
- Сергей Ярый, капитан, командир беспилотных систем 28 ОМБР
- Юрий Губаревич, белорусский оппозиционный политик, глава движения "За свободу"
- Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА
- Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований
- Евгений Семеняка, эксперт по легализации иностранцев в Польше
- Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации
- Руслан Черный, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы
- Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, замглавы СБУ (2014-2015)
- Кирилл Сазонов, военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог
Напомним, глава ОПУ Кирилл Буданов высказался с чем Украина входит в четвертый год войны.
Также читайте на Новини.LIVE, что рассказали одесситы о влиянии войны на их жизнь, а также полную хронологию событий в Украине в первый день войны — 24 февраля 2022 года.