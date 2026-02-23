Видео
Видео

На годовщину войны в Киев прибудут главы ЕС — эфир Вечір.LIVE

На годовщину войны в Киев прибудут главы ЕС — эфир Вечір.LIVE

23 февраля 2026 г. 18:00

20 февраля 2026
Text

21:00 Изменения в бюджете и повышение зарплат — интервью с Гетманцевым

Гостями эфира Вечір.LIVE стали председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко, политолог Руслан Рохов, директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, военный эксперт Иван Ступак, политический эксперт Дмитрий Васильев, вице-премьер-министр Украины 2016-2019 годов Павел Розенко и доктор философских наук Сергей Ягодзинский.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что 24 февраля 2026 года Киев станет центром международной дипломатии, принимая многочисленные иностранные делегации самого высокого уровня.

Визиты глав государств, руководителей правительств и профильных министров приурочены к четвертой годовщине начала полномасштабного российского вторжения.

Среди тех, кто уже официально анонсировал свое присутствие в Киеве есть ключевые руководители институтов Европейского Союза.

Напомним, глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея заявил, что нынешняя зима стала самой тяжелой для Киева за все годы большой войны.

А за весь период полномасштабной войны Одессу атаковали 193 раза. Известно, что в течение 2025 года зафиксировано 75 атак.

Text

