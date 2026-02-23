Видео
Видео

Зеленский высказался о начале Третьей мировой — эфир День.LIVE

Зеленский высказался о начале Третьей мировой — эфир День.LIVE

23 февраля 2026 г. 13:17

Text

21:00 Изменения в бюджете и повышение зарплат — интервью с Гетманцевым

Text

18:03 Зеленский назвал дату и место следующих переговоров — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин, по его убеждению, уже начал Третью мировую войну. Глава государства подчеркнул, что сейчас необходимо консолидировать международные усилия, чтобы не допустить ее перерастания в полномасштабный глобальный конфликт.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE.

Гости эфира

Сегодня говорить на актуальные темы в студии Новини.LIVE будут:

  • экс-заместитель генерального прокурора Украины, заслуженный юрист Николай Голомша;
  • политолог, доктор политических наук Анна Малкина;
  • эксперт по медицинскому праву, заместитель министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг. Наталья Лисневская;
  • доктор экономических наук, член совета НБУ Василий Фурман;
  • и.о. министра культуры и информационной политики Украины в 2023-2024 гг. Ростислав Карандеев;
  • первый заместитель секретаря СНБО в 2008-2011 гг. Степан Гавриш;
  • политтехнолог Ярослав Макитра;
  • нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов.

Отметим, Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к новому раунду переговоров и сделает все возможное для достижения справедливого мира. По его словам, Украина участвует в переговорах, поскольку последовательно поддерживает мирный трек и стремится к завершению войны.

Зеленский также подчеркнул, что россияне присоединяются к переговорному процессу скорее из политических соображений — чтобы "не раздражать американцев", а не из-за реального стремления прекратить боевые действия.

