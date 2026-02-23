Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин, по его убеждению, уже начал Третью мировую войну. Глава государства подчеркнул, что сейчас необходимо консолидировать международные усилия, чтобы не допустить ее перерастания в полномасштабный глобальный конфликт.

Отметим, Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к новому раунду переговоров и сделает все возможное для достижения справедливого мира. По его словам, Украина участвует в переговорах, поскольку последовательно поддерживает мирный трек и стремится к завершению войны.

Зеленский также подчеркнул, что россияне присоединяются к переговорному процессу скорее из политических соображений — чтобы "не раздражать американцев", а не из-за реального стремления прекратить боевые действия.